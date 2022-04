Erziehung: Heilpädagogin gibt Denkanstösse für individuelle Wege

Interview Stanser Heilpädagogin gibt Denkanstösse für individuelle Wege in der Erziehung Die Stanserin Marlis Furger feiert am kommenden Samstag die Vernissage ihres ersten Buches. In «Die eigene Sicherheit schafft Raum für Geborgenheit» will sie keine Tipps geben, sondern zum Nachdenken anregen. Christian Hug Jetzt kommentieren 26.04.2022, 16.00 Uhr

Hat sechs Jahre am Buch gearbeitet: Die Stanserin Marlis Furger präsentiert ihr Werk «Die eigene Sicherheit schafft Raum für Geborgenheit». Bild: Christian Hug

Sie haben lange Jahre als Schulische Heilpädagogin gearbeitet und veröffentlichen nun ein Buch: Ein Erfahrungsbericht oder ein Ratgeber?

Marlis Furger: Weder noch. Natürlich wäre dieses Buch ohne meine berufliche Laufbahn nicht möglich gewesen, aber es ist kein Fachbuch und auch kein Ratgeber im herkömmlichen Sinne.

Sondern?

Eine Einladung zum Nachdenken und zu einer aktiven Auseinandersetzung mit der Erziehung. Die Themen der Erziehung und Familie betrachte ich ganzheitlich. Ich beschreibe die theoretischen Grundlagen, meine Gedankengänge und Anregungen zu den verschiedenen Themen in einfacher und verständlicher Sprache. Jedes Kapitel schliesst mit Denkanstössen ab, mit Fragen, die dazu anregen, zu reflektieren, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dieser Prozess soll dazu beitragen, dass wir uns bei dem, was wir tun, sicherer fühlen. Für weiterführende Vertiefungen gebe ich Buchtipps.

Was hat Sie veranlasst, Ihre «Denkanstösse für die Erziehung» zu schreiben?

Als Schulische Heilpädagogin arbeite ich mit Kindern, die aus verschiedensten Gründen und in verschiedenen Bereichen Probleme haben. Dadurch arbeite ich auch intensiver mit deren Eltern zusammen. In Gesprächen hat es mich immer wieder betroffen gemacht, wie oft auch Eltern mit dieser schwierigen Situation an Grenzen stossen. Sie sind überfordert und froh um jede Art von Unterstützung. Dabei fiel mir auf, dass es dazu kaum Literatur gibt. Die meisten Bücher behandeln spezifische Themen der Pädagogik, aber kaum eines pflegt ganzheitliche Ansätze.

Steht’s denn so schlimm um unsere Eltern?

Nein, sehr viele Eltern kommen ja ganz gut klar mit ihren Kindern und umgekehrt. Viele Familien sind aktiv unterwegs. Was die Eltern aber nicht davor bewahrt, hin und wieder verunsichert zu sein. Sie fragen sich: Mache ich alles richtig? Was ist überhaupt richtig? Zumal sich die gesellschaftliche Situation in den letzten Jahren stark verändert hat, beispielsweise durch die Digitalisierung und die Berufstätigkeit beider Eltern. Oft machen sich da irgendwann Schuldgefühle gegenüber den Kindern breit, weil sie dauernd damit beschäftigt sind, die Betreuung der Kinder zu organisieren und weniger Zeit mit den Kindern selber verbringen, als sie gerne möchten.

Im Vergleich zu früher ist die Erziehung heute sicher nicht einfacher geworden.

Das stimmt. Viele Eltern und Erziehende haben zunehmend Mühe, im unübersichtlichen und komplizierten Strudel unserer Zeit klarzukommen. Zudem stellt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine grosse Herausforderung dar. Von der Gesellschaft wird zunehmend erwartet, dass beide Elternteile berufstätig bleiben.

Was ist gleich geblieben?

Das, was in einer Familie schon immer das Wichtigste war: Konstanz und Ruhe. Die Eltern müssen für ihre Kinder verlässliche Ansprechpersonen sein. Und die Familie soll für alle ein Ort sein, wo man zur Ruhe kommt und Geborgenheit erlebt.

Das allein ist schwierig genug.

Einfach war Erziehung noch nie, weil sich die Umstände verändern, weil ein Teenager andere Bedürfnisse hat als ein Kleinkind. Das sind immer laufende Prozesse. Sehr wichtig ist, dass die Eltern gemeinsam klar definieren, wie sie mit ihren Kindern umgehen wollen und dass sie die Kinder in diesen Prozessen als gleichwertig betrachten.

Darf man heute als Vater oder Mutter noch sagen: «Ich bin der Chef, ich sage, wie's läuft!»?

Ich finde schon. Eine Familie ist eine Gemeinschaft. Diese funktioniert nicht ohne Führung, und das ist die Verantwortung der Eltern. Man ist die Person, die auf dem Erfahrungshintergrund überlegt handelt und Entscheidungen gegenüber dem Kind erklären kann. Wichtig ist, dass man sich als gleichwertig fühlt und nicht aus Überlegenheit so reagiert.

Was ist das Wichtigste in einer Familie?

Mein Hauptanliegen ist, dass wir als Familie versuchen, einen Raum zu schaffen, in welchem jedes Familienmitglied sein kann, wie es ist und so geliebt und angenommen wird. Dadurch entsteht Verbundenheit, Zugehörigkeit, Vertrauen und Geborgenheit. Alle fühlen sich wohl, sicher und können sich ihren Fähigkeiten entsprechend entwickeln. In diesem sicheren Raum können wichtige Erfahrungen fürs Leben gemacht werden, wie beispielsweise Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme. Weiter kann man jederzeit dorthin zurückkehren, um aufzutanken.

Hinweis: Marlis Furgers Buch «Die eigene Sicherheit schafft Raum für Geborgenheit. Denkanstösse für die Erziehung» ist im Handel für 14.90 Franken erhältlich. Öffentliche Buchvernissage am Samstag, 30. April, um 10 Uhr im Kulturraum der Buchhandlung von Matt in Stans. Matinee am Sonntag, 12. Juni, um 10 Uhr in der Schul- und Gemeindebibliothek in Stans. Anmeldung unter www.biblio-nw.ch.

