Interview Ürtevogt von Stansstad: «Wir wollen unser Land nicht einfach verscherbeln» 1420 gilt als Geburtsjahr von Stansstad. In den ersten Jahrhunderten war die Ürtekorporation für das Gemeinwesen zuständig. Diese Zeiten sind zwar lange vorbei. Aus der Zeit gefallen ist die Ürte aber trotzdem nicht, findet Ürtevogt Andy Hermann.

Ürtevogt Andy Hermann vor der Schwandhütte, welche die Ürtekorporation zum 600-Jahr-Jubiläum von Stansstad herausgeputzt hat. Bild: Dominik Wunderli (Obbürgen, 21. April 2021)

Seit 1848, der Gründung des modernen Bundesstaates, übernehmen die politischen Gemeinden die Rolle der früheren Korporationen. Wieso braucht es die Ürtekorporation Stansstad noch?

Andy Hermann: Die Ürte, wie auch die vielen anderen Nidwaldner Korporationen, haben auch heute noch ihre Berechtigung. Wir übernehmen wichtige Funktionen zum Wohle der Gemeinden. Wir pflegen den Schutzwald und den Wald generell und unterhalten dabei auch die Wanderwege und Grillstellen. Unsere Vorfahren entwässerten einen Teil des Stansstaderriedes, um es für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Die Gemeinde ist darum froh um uns. Nicht nur in Nidwalden, auch in anderen Kantonen, wie etwa in Wallis und Bern, spielen die Burgergemeinden, wie sie dort heissen, eine wichtige Rolle fürs Gemeinwohl. Die Ürte Stansstad ist nach wie vor gefragt. Wir haben seit Jahren rund 70 Mitglieder.

Was sagen Sie zur oft gehörten Kritik, Korporationen seien ein Staat im Staat, dessen Mitglieder sich untereinander Privilegien zuschanzen?

Man muss nicht Korporationsbürger sein, um eine unserer 90 Wohnungen zu mieten. Bei mehreren Interessenten auf eine freie Wohnung geben wir aber schon den Korporationsbürgern den Vorzug, das ist ja legitim. Die Ürte hat ja die Liegenschaft gebaut. Im Übrigen: Korporationsbürger kann jeder volljährige Stansstader oder jede volljährige Stansstaderin werden, dessen Elternteil das Korporationsbürgerrecht besitzen.

Die grössten Landbesitzer in Nidwalden sind die Korporationen. Land ist knapp. Was sagen Sie zum oft gehörten Vorwurf, dass die Korporationen Land nicht hergeben wollen und so die Entwicklung des Kantons beeinträchtigen?

Wir wollen uns dem Druck, Land zu verscherbeln, nicht einfach beugen. Statt zu verkaufen, geben wir Land lieber im Baurecht ab. So bleibt das Land im Besitz der Ürtekorporation und der Baurechtnehmer darf das Land für eine vertragliche vereinbarte Zeit nutzen. Allgemein kann man sagen, wenn man mit uns auf Augenhöhe diskutiert, bieten wir schon Hand zu Problemlösungen.

Ürtevogt Andy Hermann in der Schwandhütte. Bild: Dominik Wunderli (Obbürgen, 21. April 2021)

Was bedeutet Ihnen die Ürtekorporation Stansstad?

Meine Eltern waren schon Ürtemitglieder, das war für mich selbstverständlich, auch einzutreten. In Obbürgen, wo ich aufwuchs und noch immer wohne, prägt die Ürte meinen Lebensraum. Sie pflegt die Wälder, in denen wir uns in unserer Jugend oft aufhielten.

Was bewog Sie dazu, 2017 als Nachfolger von Hans Jost Hermann das Amt des Ürtevogts, also des Präsidenten, anzutreten?

Die Ürte hat mir mein ganzes Leben sehr viel gegeben. Mit diesem Amt wollte ich etwas zurückgeben.

Zum 600-Jahr-Jubiläum hat die Ürte die Schwandhütte für die Bevölkerung wieder hergerichtet und herausgeputzt, die ab Samstag benutzbar ist. Was sind die Überlegungen dahinter?

Die Schwandhütte, etwa eine Viertelstunde zu Fuss oberhalb von Obbürgen, liegt in einem beliebten, schönen Wandergebiet. Sie ist für jedermann offen. Auch ein Grill und Holz stehen bereit. Es ist also etwas, das der ganzen Bevölkerung auf Dauer zugutekommt, wenn wir schon das 600-Jahr-Jubiläum nicht feiern konnten.

Andy Hermann (60) ist seit Anfang 2017 Ürtevogt. Zuvor war der Landwirt, der im Etschenried, rund zwei Kilometer oberhalb von Obbürgen wohnt, schon 6 Jahre im Ürterat.