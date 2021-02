Diana Hartz. Bild: Manuela Jans-Koch

Diana Hartz (53) ist in Düsseldorf geboren, wo sie ihre Schulzeit mit dem Abitur beendete. Anschliessend folgte eine Ausbildung zur Werbekauffrau und das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Uni Augsburg, das sie mit dem Diplom als Ökonomin abschloss. In ihrem beruflichen Werdegang arbeitete sie erst in Deutschland im Bereich Vermarktung von Film- und TV-Rechten und zog 2001 mit ihrem damaligen Ehemann nach Hongkong, wo sie bis 2008 wohnte und arbeitete. Sie ist Mutter von zwei Kindern im Alter von 15 und 19 Jahren. Seit 2008 arbeitet sie für die Volkswirtschaftsdirektion Nidwalden, bis 2011 als Projektleiterin und danach als Leiterin der Wirtschaftsförderung. Seit 2018 ist sie zudem Kirchenrätin der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden und Mitglied zahlreicher Vereine und Organisationen. Diana Hartz ist geschieden und wohnt mit ihren Kindern und ihrem Partner in Hergiswil. (KL)