Der Buochser Edmund Bitterli macht beim Ipertrail in Italien mit

Ipertrail «Ich gehe gerne an meine Grenzen»: Buochser macht bei Mega-Lauf in Italien mit Wenn alles nach Plan läuft, ist Edmund Bitterli aus Buochs Anfang Januar beim «Ipertrail» 36 Stunden unterwegs. Den Weg ins Ziel finden aber lange nicht alle Teilnehmenden. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 16.11.2021, 18.00 Uhr

164 Kilometer über Schnee und Stein, durch Wälder und Dörfer, über Hügel und entlang der Küste führt der «Ipertrail», ein Langstreckenlauf der Laufveranstaltung «La Corsa della Bora», bei der die Teilnehmenden körperlich und mental herausgefordert werden. Bis zu 45 Stunden sind die gut 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Start im norditalienischen Skigebiet Sella Neveva bis zum Ziel in Sistiana, einer italienischen Küstenstadt nahe Triest, immer entlang der Grenze zwischen Italien und Slowenien unterwegs. Sie müssen mittels GPS ihre Route selber finden und bewältigen dabei über 8500 Höhenmeter. Verpflegungsposten gibt es alle 40 Kilometer. Dort erhalten die Athletinnen und Athleten Zugriff auf ihre Holzkiste – 40 Zentimeter hoch, breit und tief –, die vorab mit Essen, Ersatzkleidern und persönlichen Gegenständen gefüllt wird.

Edmund Bitterli wohnt und trainiert gerne am Vierwaldstättersee. Bild: Urs Hanhart (Buochs, 12. November 2021)

Für den 51-jährigen Buochser Edmund Bitterli ist es schwer, die wahren Beweggründe für seine Teilnahme am «Ipertrail» zu nennen. «Ich habe selbst Mühe, meiner Partnerin zu erklären, warum ich das eigentlich mache», sagt er schmunzelnd. Er gehe gerne an seine Grenzen und es sei ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man nach so einem Lauf im Ziel ankomme. Aus diesem Grund hat sich der Vater von zwei erwachsenen Töchtern nach seiner Teilnahme im Jahr 2020 dazu entschieden, sich auch für den kommenden «Ipertrail» Anfang Januar 2022 anzumelden. Die Strecke ist eine andere, die Herausforderungen aber bleiben.

Erst vor zwölf Jahren richtig mit dem Laufsport begonnen

Aufgewachsen ist Edmund Bitterli im Kanton Basel-Land. Früh lernte er, über Stock und Stein zu gehen. «Unser Haus war sehr abgelegen und ich hatte zu Fuss einen Schulweg von etwa einer Stunde», erzählt Bitterli. Mit dem Laufsport begann er dann mit 19 Jahren, so richtig loslegen konnte er jedoch erst vor gut zwölf Jahren, als seine Kinder erwachsen waren. Seither nimmt er regelmässig an verschiedenen Laufveranstaltungen teil. Bitterli bevorzugt längere Rennen, bei denen nicht die Laufzeit oder die Leistung von anderen im Vordergrund steht: «Ich mag es nicht, wenn bei einem Lauf ein Konkurrenzkampf herrscht oder man versucht, zehn Sekunden schneller zu laufen als im Vorjahr.»

Edmund Bitterli bei seiner Teilnahme am Ipertrail 2020. Bild: PD Beim Ipertrail müssen die Läufer den Weg anhand der erhaltenen GPS-Daten selber finden. Bild: PD Edmund Bitterli bei seiner Teilnahme am Ipertrail 2020. Weniger als die Hälfe der Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreichte das Ziel. Bild: PD

Eines ist dem Trailläufer klar: Ohne Vorbereitung muss man an einem Lauf wie dem «Ipertrail» nicht teilnehmen wollen. «Ich trainiere praktisch jeden Tag», sagt Bitterli, der eine Abteilung in einer Informatikfirma in Baden leitet. Sein Training ist vielseitig: Mit Langstreckenläufen von bis zu 55 Kilometern, die er vor oder nach der Arbeit bewältigt, bereitet Bitterli sich auf die langen Distanzen am «Ipertrail» vor. Auch das Finden der Route stellt eine Herausforderung dar und muss geübt werden. «Ich suche mir Strecken heraus, die ich noch nicht kenne und suche den Weg anhand der GPS-Daten, wie das dann auch am Wettlauf der Fall sein wird.»

Halluzinationen während der Nacht

Als weitere Herausforderung kommt hinzu, dass der Lauf über weite Strecken in der Nacht stattfindet. Dabei stellen den Buochser Dunkelheit und Müdigkeit vor Probleme. «Letztes Jahr traten aufgrund der Müdigkeit gegen Ende des Rennens kleinere Halluzinationen auf.» Wichtig sei ihm, dass er zumindest bei Tageslicht ins Ziel komme. «Ich starte am Freitagmittag und rechne damit, dass ich nach knapp 36 Stunden am Sonntagmorgen im Ziel sein werde», prognostiziert Bitterli. Dass man das Ziel erreicht, ist aber nicht selbstverständlich: Beim letzten «Ipertrail» überquerten nur 28 der 72 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ziellinie – Edmund Bitterli war einer davon.

Impressionen des Ipertrails 2020. Quelle: YouTube

Neben vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen gebe es am «Ipertrail» auch immer sehr viele schöne Momente. Bitterli hebt die Begegnungen mit anderen Läufern hervor: «Manchmal läuft man einige Kilometer zu zweit oder in der Gruppe und es entstehen dabei sehr interessante Gespräche mit Leuten aus der ganzen Welt.» Auch in den Dörfern, die man auf dem Weg passiert, seien die Leute sehr nett. «Wenn man mehrere Stunden alleine in der Kälte unterwegs war und einem ein Dorfbewohner über den Gartenzaun einen warmen Tee reicht, ist das unglaublich wertvoll.»

Obwohl Edmund Bitterli körperlich in einer tadellosen Verfassung ist, weiss er, dass er mit zunehmendem Alter die Intensität der Trainings und der Wettkämpfe wohl früher oder später reduzieren muss. Aufhören komme für ihn aber nicht in Frage: «Diesen Sport kann man auch mit 70 Jahren noch machen.»

