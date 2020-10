Jazzfreunde Nidwalden feiern ein Jubiläum – aber mit Tiefschlägen Die Jazzfreunde Nidwalden gibt es seit 30 Jahren. Das Jubiläum lebt vorerst aber nur von Erinnerungen: Auf Konzerte muss verzichtet werden. Primus Camenzind 26.10.2020, 19.41 Uhr

Die treibende Kraft der Jazzfreunde, Tony Blunschy aus Buochs, blickt auf die vergangenen 30 Jahre zurück. Bild: Primus Camenzind

(12. Oktober 2020)

Geplant war ein ausserordentliches Konzert im Juni – in Stans und vor grossem Publikum. Leider fiel der Auftritt der Drew Davies Rhythm Combo im Kollegium St. Fidelis dem Coronavirus zum Opfer. Vor einigen Tagen wurde zur Gewissheit, dass auch das Jahreskonzert vom 31. Oktober mit Lilly Martin & Band sowie der Blueslegende Richard Köchli aus denselben Gründen und ohne erhebliches Risiko nicht stattfinden kann. «Zwei Tiefschläge; so haben wir uns unser Jubiläumsjahr wirklich nicht vorgestellt», betont Tony Blunschy im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Unternehmer im Vorruhestand ist seit zwei Jahrzehnten die treibende Kraft der Jazzfreunde Nidwalden. An Enttäuschungen dieser Art will sich Blunschy nicht gewöhnen. Aus der ungebrochenen Begeisterung für die Stilrichtungen «Jazz Blues & More» macht er deshalb kein Geheimnis. «Ich bin leidenschaftlicher Anhänger dieser Musik und beschenke mich durch die Veranstaltung von Konzerten nicht zuletzt auch selber.»

Umbruch zur Jahrtausendwende

Bei unserem Besuch in Blunschys Heim an der Buochser Seepromenade dreht dieser das Rad der Zeit bis zum 11. Mai 1990 zurück. Damals spielten die Luzerner Old Time Jungle Cats am Seetalplatz 10 (das spätere Feuerwehrlokal) ein Eröffnungskonzert. Das Kernteam, bestehend rund aus zehn Personen, nannte sich Jazzfreunde Buochs und bevorzugte vor allem Old Time Jazz.

Ein allmählicher Umbruch setze ab dem Jahr 2000 ein: Tony Blunschy trat dem Team bei und nahm allmählich das Zepter in die Hand. «Wir sind noch heute kein eingetragener Verein, sondern eher eine Interessengemeinschaft» (IG), gibt uns Blunschy zu verstehen. Im selben Jahr wechselten die jährlichen Konzerte ins Schützenhaus Herdern in Ennetbürgen und seit 2007 schliesslich in den Gemeindesaal. Die IG nannte sich fortan Jazzfreunde Nidwalden, damit die Option besteht, Konzerte auch in anderen Nidwaldner Gemeinden zu veranstalten.

Die Band Groovepack musizierte 2015 im Gemeindesaal Ennetbürgen – auf Einladung der Jazzfreunde Nidwalden. Archivbild: Primus Camenzind

Blunschy prägt seit 2003 mit dem neuen Leitsatz «Jazz, Blues & More» auch den Musikstil der Konzerte. «Ich spiele selber leider kein Instrument, fand jedoch in jungen Jahren als Discjockey den Zugang zur Musik.» Erstmals engagierte er eine international bekannte Boogie-Woogie-Band. «Das Konzert wurde ein voller Erfolg», erinnert sich unser Gesprächspartner. Mit dem Stilwechsel verjünge sich ihr Publikum auch etwas, stellt er fest. «Willkommen sind bei uns jedoch alle – Junge und Junggebliebene», betont Blunschy. Er lobt ausserdem die moderne Infrastruktur im rollstuhlgängigen Gemeindesaal. Dank der aktiven Unterstützung seiner Partnerin Ruth Bircher ist über die Jahre auch das gastronomische Angebot gewachsen.

Zahlreiche helfende Hände und steigende Ansprüche

Die Professionalisierung auf der Konzertbühne durch das Engagement namhafter Künstler zu moderaten Eintrittspreisen, konnte nach Aussagen von Tony Blunschy ausserdem durch die zunehmende Unterstützung treuer Sponsoren erreicht werden. Der «Macher in Sachen Jazz, Blues & More» erwähnt auch die zahlreichen helfenden Hände, die den reibungslosen Ablauf eines Konzertabends Jahr für Jahr garantieren. Stellvertretend erwähnt Blunschy das Gründungsmitglied Urs Widmer. «Er ist seit 30 Jahren ununterbrochen dabei.» Aber auch alle anderen OK-Mitglieder würden einen wertvollen, unverzichtbaren Beitrag leisten.

Ein optimistischer Blick in die Zukunft der Jazzfreunde Nidwalden: Die Ansprüche seien gestiegen, stellt Blunschy fest. «Sie spornen uns an, immer wieder neue ‹Musikperlen› zu präsentieren.» Die beiden im Jahr 2020 annullierten Konzerte gehören für den «Ankermann» der Interessengemeinschaft ebenfalls dazu.