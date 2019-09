Die Älplerchilbis gehören zum Kulturgut in Nid- und Obwalden. Am Sonntag wurde das Brauchtum in Niederrickenbach gelebt.

Jetzt haben Wilde und Butzi in Unterwalden wieder das Sagen Die Älplerchilbis gehören zum Kulturgut in Nid- und Obwalden. Am Sonntag wurde das Brauchtum in Niederrickenbach gelebt. Matthias Piazza

Die Älplergemeinschaft bahnt sich ihren Weg durch die zahlreich erschienenen Zuschauer. (Bilder: André A. Niederberger, Niederrickenbach 1.September 2019) Alle sind bereit für das Gruppenfoto. Eine betende Figur. Festlich geschmückte Kirche. Die «Butzi» hatten ihren Spass mit den Kindern. Ein festlich geschmückter Hut. Lächeln für die Fotografen. Filigraner Kopfschmuck. Erwartungsvoll vor dem Einzug in die Kirche. Schon früh wurde das «Kaffechesi» eingeheizt. Kaffe mit verschiedenen feinen Geschmacksnoten wurde ausgeschenkt. Auch die Klosterfrauen von Niederrickenbach liessen es sich nicht nehmen, die farbenfrohe Älplerchilbi zu besuchen. Hunderte von Zuschauer genossen die Älplerchilbi in Niederrickenbach. Die «Butzi» in Aktion. Die Fahnen aufzufangen ist hier die Kunst. Jodlergruppe Alpegruess aus Ennetbürgen. Ländlerformation Bärgecho.

Mit der am Sonntag durchgeführten Älplerchilbi in Niederrickenbach ist bei idealem Wetter wieder die Saison des speziellen Brauchtums gestartet. Sprüche gab es zwar bei der kleinen Älplergesellschaft Maria-Rickenbach mit nur 14 Älplerbeamten nicht. Trotzdem strömten rund 450 Leute nach Niederrickenbach, um nach dem Festgottesdienst einen geselligen Anlass zu erleben, auch mit dem über dem Feuer gebrauten Kaffee. «Man hat Zeit, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen», schätzt Älplerschreiber Toni Barmettler. «Der Anlass war einmal mehr wunderbar, wir sind sehr zufrieden.»

Der 48-Jährige wertet den grossen Besucheraufmarsch auch als Bekenntnis der Bevölkerung zur Landwirtschaft, zur Heimat und den Wurzeln. Bei den Älplerbeamten ist von Nachwuchssorgen keine Spur: So seien die jüngsten Mitglieder noch nicht einmal 30 Jahre alt. «Älplerbeamter ist ein Ehrenamt. Daran hat sich bis heute nichts geändert», weiss Toni Barmettler. Dies habe auch viel mit Tradition zu tun. «Wenn der Vater schon Älplerbeamter war, will der Sohn das Erbe weiterführen.»

Urtümliche Gestalten unterhalten das Dorf

Auch in anderen Ob- und Nidwaldner Gemeinden dankt man an der Älplerchilbi für einen schönen, ertragreichen Sommer und eine unfallfreie Alpzeit (siehe Kasten). Oft sind zwei Wilde, wie sie in Obwalden genannt werden, dabei die Hauptfiguren. Mit ihrer urtümlichen Erscheinung erinnern sie an uralte Zeiten, als in den Bergen noch Reste der heidnischen Urbevölkerung lebten. Diese Wilden, in Nidwalden Butzi genannt, halfen den neueingewanderten Bauern auf den Alpen und wurden zum Dank dafür an die Chilbi eingeladen.

Alljährlich unterhalten sie auf den Dorfplätzen, so etwa auch in Sarnen, die in Trachten gekleideten Teilnehmer der Älplerchilbi und das Volk, plaudern, verpackt in launige Sprüche, Missgeschicke der Dorfbewohner aus und sind dabei auch beliebte Fotosujets.

Daniel von Ah (43) vom Vorstand der Älplergesellschaft Sarnen, hilft schon seit 2004, die Älplerchilbi Sarnen zu organisieren, die dieses Jahr am 12. Oktober stattfindet. Auch er spricht von einer ungebrochenen Popularität. «Die Leute schätzen dieses Brauchtum, es vermittelt ihnen ein Heimatgefühl, ist gesellig, unterhaltend und auch einzigartig, da jedes Dorf eine andere Älplerchilbi feiert», begründet er. Er beobachtet ebenfalls, dass dieses Kulturgut von Generation zu Generation weitergegeben wird. So würden auch die Jüngeren mit dem Virus infiziert. «Viele Jugendliche ziehen zwar den Ausgang in der Stadt vor. Wenn sie älter werden, sind sie plötzlich wieder an der Älplerchilbi anzutreffen.»

Manchmal erfolge der Zugang zu diesem Brauchtum auch auf ganz speziellem Wege. «Als im Lebenslauf eines Verstorbenen sein grosses Engagement und seine Leidenschaft erwähnt wurden, die er zu Lebzeiten für die Älplerchilbi aufbrachte, war sein Enkel davon so angetan, dass er seither auch dieses Brauchtum lebt», erinnert sich Daniel von Ah an eine Episode.