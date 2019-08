Die Fähre zwischen Beckenried und Gersau ist ausser Betrieb Ein Unglück kommt selten allein. Nach der Axen-Sperrung fiel am Freitagmittag die Fährenverbindung zwischen Gersau und Beckenried aus. Spätestens morgen Samstag soll sie wieder fahren. Geri Holdener

Die Fähre zwischen Beckenried und Gersau ist zurzeit besonders beliebt.

(Bild: Sepp Bernasconi)

Die Tellsprung-Fähre legte am Freitag kurz vor dem Mittag in Gersau an. Während die Fahrzeuge die Fähre noch verlassen konnten, kam es zu einer Hydraulik-Panne bei der Rampe am Ufer.

Hydrauliköl floss aus. Die Feuerwehr Gersau rückte aus und richtete eine Ölsperre ein. Laut Fährenbetreiber Mick Baumgartner gebe es Hoffnungen, dass im Verlauf des Nachmittags der Betrieb wieder aufgenommen werden könne. Techniker arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.

Allenfalls könnten die Reparatur etwas länger in Anspruch nehmen. Spätestens am Samstagmorgen soll wieder regulär gefahren werden.

Die Fähre zwischen Gersau und Beckenried ist seit gut einer Woche praktisch ausgelastet und fast pausenlos unterwegs. Grund ist die gesperrte Axenstrasse zwischen Sisikon und Flüelen.