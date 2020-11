Josef Brändli aus Stansstad produziert seit über 20 Jahren als Mikro-Winzer seine eigenen Weine – und zwar allein Vom Traubenlesen bis hin zum Etikettieren der Flaschen: Der 78-Jährige macht alles selbst. Zum Verkauf stehen die Weine aber nicht. Irene Infanger 10.11.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

70 Reben besitzt Josef Brändli. Im Herbst liest er sämtliche Trauben von Hand ab. Bild: PD

Kurz vor der Ernte ist der Nervositätspegel jeweils hoch bei Josef Brändli. Wann soll welche Rebsorte gelesen werden? Wie sieht's mit den Öchslegraden und der phenolischen Reife aus? Wie entwickelt sich das Wetter? Fragen, die den 78-Jährigen jeweils im Herbst umtreiben und das seit über 20 Jahren. So lange nämlich agiert der Stansstader schon als – wie er sich selbst nennt – «Mikro-Winzer». Was mit einer Tafeltraube 1995 begonnen hat, ist heute ein zeitintensives Hobby. «Weil die Erträge nach wenigen Jahren dermassen hoch ausfielen, entschloss ich mich 1999, meine Trauben zu keltern», blickt der Weinliebhaber auf die Anfänge zurück. In den darauffolgenden Jahren kamen weitere Rebsorten hinzu. 70 Reben finden sich mittlerweile in seinem Garten. So produziert der 78-Jährige jährlich einen Rotwein (Sorte Americano Magliasina), einen Weisswein (Pinot Gris).

sowie eine Cuvée aus den Traubensorten Gamaret, Saint Laurent und Pinot Gris – und das von A bis Z alles selbst. «Ich möchte wissen, wie mein Wein entsteht, was aus dem Gewächs wird», sagt der ehemalige Berufsschullehrer zu den Gründen.

36 Jahre lang unterrichtete der gelernte Maschinenzeichner (heute Konstrukteur) angehende Polymechaniker und Konstrukteure an der Berufsschule in Nidwalden. Für das Winzer-Handwerk wurde er selbst zum Schüler. Zahlreiche Kurse besuchte er und bekam von gestanden Winzern Tipps. Er musste aber auch Lehrgeld zahlen: «Bei meinem ersten Jungwein wollte ich etwas zu viel Säure abbauen. Resultat: Der junge Wein mutierte zu einer Art braunem flockigem Medizinalsaft», so der Hobbywinzer. Eine Ähnlichkeit zu Wein sei nicht mehr auszumachen gewesen.

«In diesem Metier hat man nie ausgelernt. Das ist es, was mich daran besonders begeistert.»

Für den offenen und wissbegierigen Mann gibt es aber nicht nur seinen Wein. Allein in diesem Sommer ist der erfahrene Bergsteiger auf zwei Viertausender gestanden. Mit seiner vor einem Jahr verstorbenen Frau unternahm er gerne Reisen, war in zahlreichen afrikanischen Ländern und im Nahen Osten unterwegs. Aus Freude an der arabischen Kultur erlernte er auch die arabische Sprache. «Ich bin ein interessierter Mensch, bilde mir aber nichts ein», meint er. Und er sei alles andere als ein Sprachtalent. «Mir hilft, dass ich frech im Probieren bin», sagt der 78-Jährige lächelnd.

Die Vinifikation – eine Wissenschaft für sich Vom Rebschnitt im Januar bis zum Abfüllen im Jahr darauf ist Josef Brändlis Know-how für die Erzeugung von Wein stets gefragt. Die erste grosse Bewährung kommt mit der Ernte. In drei Phasen werden sämtliche Sorten von Hand abgelesen und weiterverarbeitet. Das Traubengut wird dann gegärt – Zucker wird unter Mitwirkung von Hefe in Alkohol umgewandelt – bzw. die weissen Trauben sofort nach der Ernte gepresst. Dieser Schritt folgt beim Rotwein erst während oder nach der Gärung. Gleichzeitig muss der Rotwein einem Biologischen Säureabbau (BSA) unterzogen werden. Während mehrerer Wochen lagert der Wein schliesslich im Weinklimaschrank, um Weinstein auszufällen. Nach der «Kälteschock-Therapie» kommen die Weine in den Keller zum sogenannten Ausbau. Er bezweckt die Reifung des Weins. Bei der Abschlussdegustation werden Werte wie der Alkoholgehalt oder pH-Wert überprüft und ausgewertet, bevor der Wein filtriert, abgefüllt und schliesslich verschlossen und etikettiert wird. Die Vinifikation, also die Kelterung der Trauben zu Wein, ist eine fast wissenschaftliche Tätigkeit. Akribisch genau hat der Stansstader deshalb sämtliche Daten der letzten Jahre festgehalten, um Vergleiche und Lehren zu ziehen. Und auch materialtechnisch ist der 78-Jährige top ausgerüstet. «Es kann also nur noch am Winzer selbst liegen, wenn etwas schiefläuft», so Brändli selbstkritisch.

Der 78-Jährige produziert jährlich einen Rotwein, einen Weisswein sowie eine Cuvée.

Ein guter Jahrgang 2020 – wenn auch nicht in Unmengen

Eine Eigenschaft, die ihm auch bei der Weinbereitung zugutekommt. Es ist aber nicht Brändlis Anliegen, den Geschmack vieler zu treffen und den Wein zu verkaufen. Sämtliche Flaschen – im Durchschnitt sind es pro Jahrgang 35 bis 55 – werden innerhalb der Familie und im Freundeskreis verschenkt und genossen. Genuss könnte auch der diesjährige Jahrgang versprechen – obwohl er in der Quantität sehr bescheiden ausfallen wird. Brändli rechnet mit nur 20 Flaschen. Bis der Wein trinkbar ist, werden jedoch noch einige Monate vergehen. «Irgendwann, wenn’s schon sommerlich warm geworden ist, kommt dann der schönste Augenblick im Leben eines Hobbywinzers: Der Jahrgang wird kredenzt und steht auf dem Prüfstand», so der Stansstader. Schonungslos würden die Eindrücke auf den Tisch gebracht. «Die Urteile der Nahestehenden sind wichtig. Schliesslich möchte man seine Weine laufend verbessern und verfeinern», so Brändli und fügt mit einem Lächeln an:

«Mit der Zeit wird man nämlich etwas, wie man so schön sagt, ‹kellerblind›.»

Und hier einige weitere Bilder: Josef Brändli ist perfekt ausgestattet und kann somit die Pinot Gris Trauben selbst mahlen.

Bild: PD

Oxidativer Ausbau des Pinot Gris im Eichenfässli: Das gibt dem Wein eine bessere Note:

Bild: PD

Während des Ausbaus, also der Reifung des Weins, ist es wichtig, das Gebinde vor Lichteinflüssen zu schützen. Josef Brändli nutzt dazu dunkle T-Shirts.

Bild: PD

Blick in den Garten von Josef Brändli: Gamaret-Reben beim Austrieb im April.