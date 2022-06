Jubiläum Der Seeklub Stansstad rudert seit hundert Jahren und heuer zum ersten Mal zu Weltcup-Gold in der Elite Der einzige Ruderklub Nidwaldens feiert am 1. Juni sein 100-jähriges Bestehen. Der ehemalige Präsident Christian Schweizer blickt zurück auf die Anfänge des Vereins. Christian Schweizer Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Am Mittwoch, 1. Juni, hat der Seeklub Stansstad unter seinem Präsidenten Remo Diethelm im grunderneuerten Bootshaus an der Kehrsitenstrasse doppelt zu feiern. Zum einen ist der erste und bisher einzige Ruderverein in Nidwalden hundert Jahre alt geworden. Zum andern wird angestossen auf den ersten Weltcup-Sieg des Hergiswiler Ruderers Jan Schäuble und seines Teamkollegen Raphael Ahumada (Morges) im Leichtgewicht-Doppelzweier vom letzten Sonntag in Belgrad. Damit hat das 100-Jahr-Jubiläum goldenen Glanz erhalten. Und an Pfingsten inszenieren Seeklub Stansstad und Ruderklub Sarnen ihre Sarnerseeregatta mit 1376 gemeldeten Booten aus dem In- und Ausland.

Weltcup-Gold für Stansstader Seeklübler Jan Schäuble (links) und Raphael Ahumada (RC Morges) im Leichtgewicht-Doppelzweier in Belgrad letzten Sonntag. Bild: Detlev Seyb/Swiss Rowing (Belgrad, 29. Mai 2022)

Die Anfänge des Nidwaldner Rudersports waren sogleich zielstrebig. Acht Stansstader hielten am 1. Juni 1922 im damaligen Hotel Schiff die Gründungsversammlung. Die Gebrüder Waser von der Schiffwerft - Josef der Hauptinitiant und erster Präsident, Alfred, Paul, Adolf und Otto – sowie August Christen von der Bäckerei Rössli, Eugen Hauser junior vom Hotel Freienhof und Richard Flüeler von der Schreinerei schworen sich auf die Gesinnung ein, «dass nur ein geordnetes, ausdauerndes und kameradschaftliches Zusammenwirken den Verein aufrechterhalten und zu schönen Erfolgen führen könne.» Gesagt und getan.

«Feuertaufe» mit Occasionsboot aus Uri

Die Stansstader hielten Ausschau nach Booten und wurden fündig beim Seeklub Uri (1914-1935) in Flüelen. Dem Ankauf eines feil gebotenen Vierer-Outriggers für 150 Franken wurde stattgegeben. In diesem eigentlich für Regatten untauglichen Boot begann das Training. Die Statuten des SC Uri wurden den Stansstader Verhältnissen anpassend umgeändert und an der ersten Generalversammlung sieben Tage nach der Klubgründung angenommen. Die Regattateilnahme auf Einladung der Urner am 3. Juli gleichen Jahres tituliert das Protokoll aus der Pionierzeit als «Feuertaufe in Flüelen».

Die Wettkampf-Premiere im Vierer mit Steuermann erbrachte zwar bereits einen Sieg in der Kategorie der Debütanten, aber bei drei weiteren Rennen gegen die «geübteren Feinde» zogen die Stansstader den Kürzeren. Darüber steht bilanzierend im Protokoll: «Dass der Seeklub Stansstad unterlag, ist an der Unkenntnis der Technik zuzuschreiben. Als Preis brachten wir unseren Kameraden 5 Flaschen Asti mit nach Hause, die sich vielleicht des Weines mehr erfreuten, als die andern des Rennens. Aber schön isch es glich gsi!»

Stansstader Ruderer im Achter an Weltausstellungsregatta Paris 1937. Archivbild: Seeklub Stansstad

Wirtshausverbot kontra Rudertraining

Pro Woche war eine Übungsfahrt von mindestens einer Stunde obligatorisch. Für die Ruderer gab es kein richtiges Zuhause. Die Versammlungen spielten sich in Wirtshäusern ab. Ein vermeintlich vorsorgliches Wirtshausverbot während der Trainings wurde quasi ohne den Wirt gemacht:

«Bei der Verhandlung über die Rudertätigkeit wurde konstatiert, dass dieselbe stark im Rückgange war infolge des Verbots betreff Wirtshausbesuches während der obligatorischen Fahrzeit. Die Versammlung war deshalb gezwungen, dieses Verbot aufzuheben.»

Denn der Seeklub war für seine Finanzierungsaktionen auf Wirtschaften angewiesen. So lud er zu Unterhaltungsabenden im Saal des Hotel Freienhof mit Zithern-Musik, Lustspiel «De Vetter Liederli», Tombola und Tanz, Eintritt 1,50 Franken pro Person.

Regatten und Achterrennen

Die Anschaffung eines neuen Bootes aus der Luzerner Werft De Berti ging nur mit Anleihe. Es mangelte an Geld. Darum verschreibt sich der Seeklub seit 1927 nebst Unterhaltungsabenden und Bällen umso mehr auch der Durchführung eigener Regatten, zuerst vor Stansstads Gestaden und dann auf dem Alpnachersee. 1983 verlegte er seine Regatta auf den Sarnersee und führte damit dort den Rudersport ein. Der 1996 von Obwaldnern gegründete Ruderklub Sarnen wurde sogleich ins Boot des Regatta-OK geholt in der für beide Ruderklubs willkommenen Win-Win-Strategie.

Unter Regie der Stansstaderin Dorothy Rosenberger bewerkstelligt das Unterwaldner Dreamteam nach Unterbruch infolge Pandemie am 4. und 5. Juni die Wiederauferstehung der Sarnerseeregatta als eine der grössten der Schweiz und Europas. Und wie vor 50 Jahren zum Jubiläum so auch heuer inszeniert am 17. September der Seeklub Stansstad zu seinem Hundertjährigen das Achter-Langstreckenrennen auf dem Vierwaldstättersee, ein spektakuläres «Eight Rowing Classic» von Luzern nach Stansstad.

Christian Schweizer war Ruderer beim Seeklub Stansstad und dessen Präsident von 2007 bis 2019. Mehr zum Seeklub Stansstad hier.

