Positive Bilanz nach zehn Jahren Schulsozialarbeit in Nidwalden

Jubiläum Angebot besteht seit zehn Jahren: «Schulsozialarbeit wird in Nidwalden sehr geschätzt» Seit zehn Jahren gibt es die Schulsozialarbeit im Kanton. Für viele Schulleitungen ist sie nicht mehr wegzudenken. Marion Wannemacher 13.12.2021, 05.00 Uhr

Roland Widmer, Abteilungsleiter Jugend, Familie und Sucht vom Sozialamt Nidwalden, und sein Team von der Schulsozialarbeit haben Grund zum Feiern. Seit zehn Jahren gibt es das Angebot in Nidwalden. Die Bilanz Widmers fällt positiv aus: «Schulsozialarbeit ist ein Erfolgsmodell. Sie konnte in Nidwalden kontinuierlich ausgebaut werden, es kamen immer neue Gemeinden dazu.» Auch die Rückmeldungen der Schulleitungen würden dies bestätigten. «Sie können sich nicht mehr vorstellen, ohne Schulsozialarbeit ihre Schule zu führen. Sie wird als selbstverständlich wahrgenommen.»

Sie haben Grund zum Feiern (von links): Karin Feer, Schulsozialarbeit Stansstad, Roland Widmer, Abteilungsleiter Jugend, Familie, Sucht von der Gesundheits- und Sozialdirektion, und Manuel König, Schulsozialarbeit Oberdorf. Bild: Marion Wannemacher (Hergiswil, 10. Dezember 2021)

Der Kanton koordiniert die Leistungen, die Gemeinden bezahlen sie. Als erste Schulgemeinden starteten Buochs, Hergiswil und Stansstad mit der Schulsozialarbeit. Insgesamt gibt es bis heute neun Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter in sieben Gemeinden. Nach wie vor ist es den Gemeinden freigestellt, ob sie diese Leistungen finanzieren. So gibt es in Wolfenschiessen, Dallenwil, Ennetmoos und Emmetten bislang keine Schulsozialarbeit.

Das Team der Schulsozialarbeit in Nidwalden. Untere Reihe von links: Claudia Bisle (Ennetbürgen), Lydia Bucher (Hergiswil), Rosanna Do (Stans), Monika Föhn (Hergiswil). Obere Reihe von links: Karin Feer (Stansstad), Cornelia Steiner (Stans), Drilon Bekiri (Buochs), Manuel König (Oberdorf/Büren). Bild: PD

Trennung der Eltern ist ein klassischer Fall

Im Fokus der Schulsozialarbeit steht das Wohl des Kindes. Ziel ist es, dieses zu erhalten oder zu verbessern sowie Früherkennung zu leisten. Weiter soll sie präventive Aufgaben erfüllen und bei Problemen sowohl Schulkinder als auch Eltern und Lehrpersonen beraten oder diese manchmal auch an Fachstellen weitervermitteln. Die Schulsozialarbeitenden sind eine erste niederschwellige Anlaufstelle, wenn sich jemand ausgegrenzt fühlt, Mühe mit seinem Körper hat, die Eltern sich trennen oder gar Suizidgedanken hegt.

Karin Feer, seit sechs Jahren Schulsozialarbeiterin von Stansstad, schildert ein Beispiel. «Immer wieder kommt es vor, dass eine Lehrperson den Leistungsabfall eines Kindes bemerkt. Vielleicht ist das Kind traurig, zieht sich zurück oder ist aggressiv.» Die Lehrperson motiviert das Kind dann zum Treffen mit Karin Feer. Spielerisch versucht Feer, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Es stellt sich heraus, dass die Eltern dabei sind, sich zu trennen.

«Ich versuche nun, die Ressourcen des Kindes zu stärken, mit ihm gemeinsam herauszufinden, wer oder was ihm helfen könnte, sei es der Götti, Musik oder Kollegen», erklärt die Fachfrau ihr Vorgehen. Sie suche das Gespräch mit den Eltern, ohne zu werten. Schritt für Schritt werde das Kind begleitet, bis die Abstände in der Beratung grösser werden können.

Brückenbauerin und Impulsgeberin

Insgesamt 19 Jahre arbeitet die 50-Jährige bereits als Schulsozialarbeiterin, acht davon in Nidwalden. Die Mutter von zwei Kindern im Teenageralter liebt, was sie tut. «Der direkte Kontakt zu Schulkindern verschiedenen Alters macht Freude – sowie auch Zeit zu haben, auf die Kinder einzugehen und zu sehen, wie sie leben.» Ihr gefalle natürlich zu sehen, wenn sie etwas habe verbessern können.

«Oft geht es einfach darum, verschiedene Beteiligte an einem Tisch zusammenzubringen», weiss sie. Im Austausch mit Lehrpersonen, Eltern, Schülern und Schulleitung sieht sie sich als Brückenbauerin und Impulsgeberin. «Sie alle haben unterschiedliche Erwartungen, das ist anspruchsvoll.»

Früher reparierte er Fernseher

«Schulsozialarbeit bringt eine stärkende Aussensicht für Lehrer, Eltern und Schüler», ist ihr Kollege Manuel König überzeugt. Der ausgebildete Sozialpädagoge hat früher Fernseher repariert, bis es keine Modelle mit Röhren mehr und damit so gut wie keine Reparaturen von Fernsehgeräten mehr gab. Im Zivildienst arbeitete er in einem Pflegeheim und entschied sich schliesslich für eine sozialpädagogische Ausbildung. In Oberdorf arbeitet er seit drei Jahren und hat dort die Schulsozialarbeit aufgebaut.

Roland Widmer sieht die Aufgabe der Schulsozialarbeit «in der Entlastung der Lehrpersonen, damit diese sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können. Für das Kind bietet sie einen Gewinn an Selbstkompetenz, um sich in der Schule und in Beziehungen gut bewegen zu können». Widmer strebt an, den systemischen Ansatz der «Neuen Autorität» zu vermitteln. Dieser befähigt Fachpersonen, schwierigen Verhaltensweisen zu begegnen, zeigt auf, wie Machtkämpfe vermieden und Situationen deeskaliert werden können.

Was wünscht sich der Abteilungsleiter für die Zukunft der Schulsozialarbeit? «In der täglichen Arbeit kommt die Prävention oft zu kurz. Es wäre wichtig, dass neben der Beratung auch dafür genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden», sagt Roland Widmer.