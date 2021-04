Jubiläumsanlässe Stansstad ist die Feierlaune vergangen Die Gemeinde gibt auf und beendet wegen der Planungsunsicherheit ihr 600-Jahr-Jubiläum definitiv. Philipp Unterschütz 30.04.2021, 05.00 Uhr

Das Logo des Stansstader Jubiläums kommt nicht mehr zum Leuchten. Bild: Edi Ettlin (Stansstad, 2. Januar 2020)

«Den Geburtstag sollte man feiern, wenn er wirklich ist und nicht drei Jahre später.» Den Worten von Gemeindepräsident Beat Plüss ist deutlich zu entnehmen, dass er enttäuscht ist. Nachdem im vergangenen Jahr, dem eigentlichen 600. Geburtsjahr der Gemeinde Stansstad, schon fast alle Anlässe wegen Corona ausfallen musste, beschloss man voller Hoffnung, diese halt ein Jahr später durchzuführen. Doch momentan deutet immer noch zu wenig darauf hin, dass es bald mehr Möglichkeiten gibt.

«Für grössere Anlässe braucht es einfach eine Planungssicherheit und die kann immer noch niemand geben», so Beat Plüss weiter. «Auch dieses Jahr mussten schon wieder etliche Vorhaben abgesagt werden. Weitere Verschiebungen gibt es nicht mehr.» Der Gemeinderat hat deshalb am 19. April beschlossen, das Jubiläumsjahr definitiv zu beenden. Das Label «600 Jahre Stansstad» wird beerdigt. «Wir hatten das schon früher diskutiert, aber doch immer noch gehofft, dass sich die Situation bessern würde. Hat sie aber leider nicht, deshalb mussten wir jetzt den Mut haben, definitiv Schluss zu machen», sagt der Gemeindepräsident. Eingestellt wird damit auch der Betrieb der eigens fürs Jubiläum eingerichteten Website.

Da bestand noch Hoffnung. Gemeindepräsident Beat Plüss im September 2020 bei der Vorstellung des Themenwegs zum Franzoseneinfall. Bild: PD

Am Tag nach der Gemeindesitzung wurde das Organisationskomitee von Beat Plüss, der auch OK-Präsident war, unterrichtet und sozusagen auch gleich aufgelöst. «Das kam für uns sehr überraschend und ist natürlich für etliche, die an Jubiläumsanlässen gearbeitet haben, eine grosse Enttäuschung», sagt OK-Mitglied Rafael Schneuwly. Beat Plüss bekam aber auch Rückmeldungen von Vereinsvertretern, die den Schritt des Gemeinderates begrüssten.

Der Gemeinderat hält sich aber an die sämtlichen getroffenen Abmachungen in finanzieller und personeller Hinsicht. «Vereine, die ihre Vorhaben trotzdem umsetzen wollen, können dies natürlich tun, sie laufen einfach nicht mehr unter dem Label 600 Jahre Stansstad», erklärt Beat Plüss. Die Gemeinde werde die zugesagten finanziellen Mittel selbstverständlich leisten. Und die Vereine erhalten bei Bedarf auch weiterhin die personelle Unterstützung der Mitglieder des ehemaligen Organisationskomitees.

Natürlich ist so kurz nach dem Entscheid vieles offen. Rafael Schneuwly geht aber davon aus, dass doch einige von den geplanten Projekten umgesetzt werden. «Wir haben schon einige Zusagen erhalten.» Stattfinden sollen beispielsweise die Eröffnung der Waldhütte der Ürte am 1. Mai, die Aktivitäten inklusive Workshops des Graffiti-Künstlers Adrian Gander und die Eröffnung des Franzosenwegs am Bürgenberg im September, sofern es das Virus erlaubt. Das Konzert der Musikschule Anfang Juni soll als Stream stattfinden. Laut Beat Plüss wird das Jubiläumstheater vom November auf nächstes Jahr verschoben. Anlässe werden künftig auf der offiziellen Website der Gemeinde publiziert.