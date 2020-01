Jürg von Gunten ist seit einem Jahr Nidwaldner Polizeikommandant: «Das Ringen um die besten Nachwuchsleute ist zäh.» Digitalisierung und 24-Stunden-Gesellschaft machen auch vor seinem Korps nicht halt, sagt von Gunten im Interview. Interview: Martin Uebelhart 25.01.2020, 05.00 Uhr

Der Nidwaldner Polizeikommandant Jürg von Gunten. Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 14. Januar 2020)

Als Sie bei der Nidwaldner Kantonspolizei angefangen haben, was für ein Korps haben Sie angetroffen?

Jürg von Gunten: Ich habe ein kleines, feines Korps angetroffen, das den Schritt in die Moderne gemacht hat. Es herrscht ein familiärer Umgang, so wie ich das selber auch pflege und sehr schätze. Es ist aber auch ein Korps, das wie viele andere mit aktuellen Herausforderungen in der Polizeiarbeit konfrontiert ist. Auch das haben meine Vorgänger schon erkannt.

An welche Herausforderungen denken Sie?

Dazu gehört zum Beispiel das ganze Thema der Digitalisierung. Und auch in Nidwalden ist eine zunehmende 24-Stunden-Gesellschaft spürbar.

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf den Polizeialltag aus?

Im vergangenen Jahr haben die Straftaten im Cyberbereich stark zugenommen. Und zwar auf verschiedene Arten. Das fängt an bei Whatsapp-Gruppen, die sich gegenseitig vor Radarkontrollen warnen. Feststellbar ist auch ein Anstieg beim Missbrauch von Kreditkarten bei Online-Einkäufen – oder von Leuten, die selber Betrug begehen. Wir waren stark gefordert, unsere Bevölkerung nicht nur vor klassischen Delikten wie einem Portemonnaie-Diebstahl, sondern eben auch vor solchen Gefahren zu schützen und sie dahingehend zu sensibilisieren.

Sie erwähnen auch die 24-Stunden-Gesellschaft. Wie ist diese in Nidwalden wahrnehmbar?

Die Jugendlichen orientieren sich für das Nachtleben zu einem grossen Teil nach Luzern. Einige unschöne Szenen ereigneten sich im vergangenen Jahr beim Bahnhof Stans, als es gang-ähnliche Versammlungen gab. Dabei ging es um verbale und auch physische Gewalt. Das darf keinen Platz haben, wenn unsere Gesellschaft funktionieren will und sich im öffentlichen Raum alle wohlfühlen sollen. Gerade ein Bahnhof ist elementar für die Wahrnehmung der Sicherheit.

Ist die Nidwaldner Polizei für die Aufgaben, die sie zu bewältigen hat, gut aufgestellt?

Rein auf die Grösse des Korps bezogen, befindet sich Nidwalden mit 697 Einwohnern auf einen Polizisten in dieser Statistik am Schluss. Natürlich gibt es Unterschiede, ein städtisches Gebiet hat andere Anforderungen an die Polizeipräsenz auf der Strasse als ein ländliches. In anderen Bereichen wiederum sind die Herausforderungen die gleichen. Mit einer geschickten Organisation und gezielten Einsätzen lässt sich aber vieles kompensieren. Doch es ist ein Fakt, dass die Bevölkerung stetig wächst und neue Gefahren, etwa durch die erwähnte Digitalisierung, auftauchen. Wenn wir auf Dauer eine gleichbleibende Sicherheit gewährleisten wollen, müsste es der Polizei ebenfalls möglich sein, mehr Ressourcen einsetzen zu können. Letztlich ist die Grösse des Korps ein politischer Entscheid.

Wie sind Sie aufgenommen worden?

Sehr gut. Während Jahrzehnten kamen die Kommandanten aus dem Korps heraus. Nun übernahm einer von aussen das Ruder. Vor diesem Hintergrund war eine gewisse Erwartungshaltung spürbar. Ich hatte das Glück, in meiner beruflichen Laufbahn Einblick in andere Polizeikorps zu erhalten und im Ausland Vergleiche zur hiesigen Polizeiarbeit anzustellen. Bei uns herrscht ein offener Austausch. Wenn etwas anliegt, kommen die Mitarbeitenden zu mir und umgekehrt gehe ich auch zu ihnen. Nidwalden ist klein und gut vernetzt. Ich bin überall sehr offen empfangen worden und man hat es mir leicht gemacht, mich zurechtzufinden.

Wie ist Ihre Zusammenarbeit mit der Politik?

Sehr gut. Ich schätze die kurzen Wege und den Austausch mit Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser, den wir mehrmals wöchentlich pflegen. Ich spüre von meiner Vorgesetzten, aber auch vom Gesamtregierungsrat eine grosse Unterstützung und ein entsprechendes Verständnis für unsere Arbeit.

Kommt die Nidwaldner Polizei mitunter an die Grenze der Leistungsfähigkeit?

Wir müssen den polizeilichen Auftrag in der gleichen Qualität erledigen können, wie Korps, die grössere Personalbestände haben. Das führt zwischenzeitlich zu längeren Schichten. Diese Spitzen gilt es abzufangen. Einerseits geschieht dies über eine vorausschauende Dienstplanung, anderseits suchen wir die Zusammenarbeit mit Nachbarkantonen oder anderen Organisationen im eigenen Kanton.

Der A2-Stau und generell der Verkehr waren im vergangenen Jahr ein grosses Thema. Wie haben Sie diese Situation erlebt?

Mit dem Rückreiseverkehr, dem Ausflugsverkehr bei schönem Wetter und der Baustelle in Hergiswil kamen in den Sommer- und frühen Herbstwochen Faktoren zusammen, die den Verkehr an die Grenze brachten. Just zu Beginn der Rückstaus mussten wir leider ein junges Mädchen tot aus dem See bergen. Das hat uns personell und emotional sehr viel abverlangt. Parallel galt es, die Sicherheit auf den Strassen an jenem verkehrsreichen Wochenende aufrechtzuerhalten. Das hat bei Stausituationen oberste Priorität. Es ist unser gesetzlicher Auftrag. Natürlich ist es für Betroffene unangenehm, wenn es auf den Strassen nicht wie gewohnt vorwärts geht. Doch übergeordnet ist, dass alle gesund nach Hause kommen. Es war eine intensive Phase für uns, in der wir jeden Tag versucht haben, zu optimieren. Zum Beispiel mit den Dosieranlagen, um einen besseren Verkehrsfluss in den Dörfern zu gewährleisten.

Sind Grossanlässe, wie etwa die Iheimisch im vergangenen Jahr, ein grosser Zusatzaufwand für die Polizei?

Dem ist so, doch im Verhältnis zu der Anzahl Besucher verlaufen solche Veranstaltungen aus polizeilicher Sicht in der Regel sehr friedlich. Gerade bei grösseren Anlässen sind wir mit Blick auf die zunehmende Gewaltbereitschaft rund um den Globus heute aber sehr viel sensibler, was die Bewilligungen und Sicherheitsmassnahmen betrifft. Es besteht kein Grund zur Panik, doch das Risiko, dass jemand böswillig einen solchen Anlass gefährden könnte, ist nie ganz auszuschliessen und muss in die Überlegungen der jeweiligen Sicherheitskonzepte mit einbezogen werden.

Kommen Sie als Polizeikommandant auch an die «Front»?

Es ist mir wichtig, das Tagesgeschäft eng zu begleiten. Ich leiste Pikettdienst, genauso wie die anderen Offiziere. So kann der Fall eintreffen, dass ich um 2 Uhr morgens bei einem Ereignis draussen bin. Das hilft mir, die Abläufe der Polizeiarbeit an der «Front» mitzuerleben – und zu eruieren, wo es allenfalls harzt. Das bringt mehr, als später den Einsatzbericht zu lesen.

Wie wird die Polizei von der Nidwaldner Bevölkerung wahrgenommen? Erhalten sie da Rückmeldungen?

Es gibt Leute, die zufrieden sind und das auch verdanken. Es gibt aber auch Personen, vor allem Betroffene von Kontrollen, die unsere Arbeit kritisieren. Das gehört dazu. Schlimme Formen hat das teilweise im Zusammenhang mit der ganzen Staugeschichte angenommen. Da gab es gerade auch in den sozialen Medien mitunter sehr gehässige Reaktionen. Diese Tonlage ist unangebracht. Man darf anderer Meinung sein und auch heftig diskutieren, doch es muss auf einer fairen Ebene bleiben. Im Gesamten ist die Polizei in der Bevölkerung bekannt dafür, dass wir zuvorkommend und verhältnismässig reagieren.

Welche Herausforderungen stellen sich für Sie im Bereich des Personals?

Wir haben unsere Organisationsstruktur geschärft und gleichzeitig ermöglicht, dass man verschiedene Arbeitsmodelle bei uns wählen kann. Das gilt sowohl für uniformierte Polizistinnen und Polizisten als auch für die zivilen Angestellten. So können wir vor allem auch für Frauen eine berufliche Perspektive schaffen. Unser Korps besteht zu einem Drittel aus Frauen und der Altersdurchschnitt liegt bei 36 Jahren. Nach wie vor weisen wir Vakanzen auf. Hier probieren wir bei der Rekrutierung attraktiv zu blieben, doch das Ringen um die besten Nachwuchsleute ist zäh. Es ist zu beobachten, dass junge Leute, die sich für den Polizeiberuf interessieren, sich gleichzeitig bei mehreren Korps bewerben und viel mobiler sind als früher, was ihren Lebensmittelpunkt betrifft. Mir ist es ein grosses Anliegen, dass wir ausgebildete und bewährte Kräfte in Nidwalden halten können.

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt für dieses oder auch die kommenden Jahre?

Bei der Verkehrssicherheit streben wir ein weiterhin tiefes Niveau bei den Unfallzahlen an. Im Cyberbereich wollen wir uns stärken, einerseits personell und andererseits in der Zusammenarbeit mit Nachbarkantonen. Das gilt auch im Hinblick auf die Pläne für eine gemeinsame Einsatzleitzentrale für Nidwalden, Obwalden und Luzern. Weiter müssen wir uns bereithalten für Anlässe oder Ereignisse, die auftreten könnten. Im kommenden Juni werden wir mit Beteiligung unter anderem weiterer Polizeikorps und auch der Armee eine umfassende Übung abhalten vor dem Hintergrund einer grossen Konferenz auf dem Bürgenstock. Dabei wollen wir überprüfen, ob unsere Sicherheitsplanung für den Konferenzschutz auch funktionieren würde.