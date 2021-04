Jugend-Speedrennen Die Einheimischen haben den schnellen Kurs auf der Klewenalp dominiert 200 Kinder und Jugendliche traten beim Speedrennen im Chälengebiet an. Der Skinachwuchs zeigte dabei alles und überzeugte mit hohen Tempi. Die Einheimische Elin Würsch glänzte mit der Tagesbestzeit bei den Mädchen. Ueli Metzger 04.04.2021, 15.53 Uhr

Das vom Skiclub Beckenried-Klewenalp kurzfristig organisierte Jugend Speedrennen im Chälengebiet stiess auf grosse Resonanz. Die 200 Startplätze, welche die Covid-19 Bestimmungen von Swiss Ski zulassen, waren alle ausgebucht. Die Mädchen und Knaben reisten nicht nur aus der ganzen Zentralschweiz an, sondern auch aus dem Bündnerland, dem Bernbiet und aus dem Gebiet des Zürcher Skiverbandes.

Die Rennfahrerinnen und Rennfahrer mussten aber viel Geduld aufbringen, bis sie endlich an den Start gehen konnten. Da die Abkühlung in der Nacht nicht stark genug gewesen war, bestand die Gefahr, dass die Piste einbrechen könnte, was bei den hohen Tempi gefährlich gewesen wäre. Dank des grossen Einsatzes der vielen Helfer unter Rennleiter Bernhard Niederberger und Heiko Hepperle vom Nidwaldner Skiverband konnte nach dem Mittag doch noch ein Rennen gestartet werden.

Die Einheimische Elin Würsch liess sich vom warmen Wetter nicht beirren und fuhr Tagesbestzeit bei den Mädchen. Bild: PD

Teilnehmer aus Unterwalden haben dominiert

Auf dem anspruchsvollen, aber fairen Kurs dominierten die Teilnehmer aus Unterwalden. Der Sieg bei den jüngsten Mädchen ging an die Engelbergerin Luana Häcki. Auch Amy Truttmann, Büren-Oberdorf sowie Tina Steffen, ebenfalls aus Engelberg, hielten gut mit. Eabha McKenna vom organisierenden Skiclub setzte sich in der U16-Kategorie durch. Noch einen SCBK-Sieg gab es für Nino Berlinger, der Colin Bourban aus Emmetten auf Platz 2 verwies. Gut auch die Leistung von Tino Niederberger, Bannalp-Wolfenschiessen, auf Platz 6. Der Bündner Valerio Baracchi setzte sich an die Spitze des U14-Klassements. Der Einheimische Niklas Christen fuhr auf Platz 3 und sein Klubkollege Ivan Murer auf Platz 9. Den ersten Platz bei den U16 Knaben belegte Linus Muheim vom SCBK, während Yannis Vitaliano, ebenfalls Beckenried-Klewenalp, das Podest knapp verpasste.

Tagesbestzeit bei den Mädchen fuhr die Einheimische Elin Würsch, die in der U14 Kategorie ihre Cousine Meret Muheim auf den Ehrenplatz verwies. Carlo Faden, Engelberg, und Alessia Stössel, SCBK, belegten Top Ten-Plätze. Elin Würsch, die Tochter der ehemaligen Spitzenfahrerin Monika Würsch-Käslin, ist Mitglied des NSV-Kaders und besucht die Begabtenförderung Hergiswil. «Mir hat es Spass gemacht, zu Hause im eigenen Skigebiet ein so cooles Rennen zu fahren», schwärmt sie. Ihr Traum ist es, immer besser zu werden und vielleicht eines Tages im Weltcup mitzufahren, – wenn möglich in den Speedrennen. Dass ihr hohe Tempi liegen, hat sie nun mit ihrem Sieg am Chälen bewiesen.

OK: «Die kurze Vorbereitungszeit war belastend»

OK-Chef Luk Würsch zieht ein positives Fazit: «Die sehr kurze Vorbereitungszeit und die spezielle Situation am Renntag selber waren belastend. Die Covid-Sicherheitsvorschriften von Swiss-Ski verursachten einen beträchtlichen Mehraufwand. Aber wir haben ein engagiertes und erfahrenes Helferteam.» Er möchte vor allem auch Heiko Hepperle danken, der bei der Pistenvorbereitung gute Arbeit geleistet hat. Ebnso dankbar ist man für die grosse Unterstützung, die seitens Klewenbahn gekommen ist. Luk Würsch abschliessend:

«Ich bin froh, dass die Teilnehmer Verständnis gezeigt haben für die Entscheide der Rennjury in dieser speziellen Situation und wir den Kindern schliesslich ein faires, unfallfreies Rennen bieten konnten.»