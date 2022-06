Jugendpolitik Die Verantwortlichen hinter dem Nidwaldner Jugendtreff Senkel freuen sich über Bestnoten aus der Bevölkerung Der Senkel ist auf dem richtigen Weg als Jugendtreff. Eine Bevölkerungsumfrage bestätigt die Wichtigkeit der Non-Profit-Einrichtung. Der Landrat wird kommende Woche über gesetzliche Grundlagen zur finanziellen Unterstützung beraten. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 01.06.2022, 16.30 Uhr

Das Jugendkulturhaus Senkel in Stans. Bild: Matthias Piazza (Stans, 27. August 2020)

Instabil – so präsentiert sich die finanzielle Situation des Jugendhauses Senkel in Stans. Als kantonale Institution wird es von den Gemeinden und der Kulturkommission mittels einer Vereinbarung mitfinanziert, zudem muss der Verein Kultur Nidwalden als Betreiber selber knapp die Hälfte der fixen Kosten aufbringen. Eine definierte kantonale Finanzierung war bisher wegen der fehlenden gesetzlichen Grundlagen nicht möglich. Das soll sich ändern. Eine entsprechende Motion wird am kommenden Mittwoch im Landrat behandelt. Die Regierung unterstützt das Anliegen. Bis spätestens Anfang 2026 soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden.

Die Finanzierung des Senkels hat Marco Brülisauer, Co-Präsident des Vereins Kultur Nidwalden und frisch gewählter Ennetmooser Gemeinderat, im Rahmen seiner Diplomarbeit zum Betriebswirtschafter HF analysiert. Kernstück im 69-seitigen Bericht ist eine Umfrage, in der es um die Bedürfnisse der Bevölkerung und die Wahrnehmung des Jugendhauses Senkel in der Öffentlichkeit geht.

Jugendliche stehen auch künftig im Fokus

1328 Nidwaldnerinnen und Nidwaldner haben an der Umfrage teilgenommen, das sind drei Prozent der gesamten Bevölkerung, was ein repräsentatives Resultat ergibt. Knapp 60 Prozent sind zwischen 16 und 40 Jahre alt. Nur 13 Prozent aller Befragten waren noch nie im Senkel. So viel zum statistischen Teil, der zeigt, dass die Befragten grösstenteils Kenner des Betriebs sind.

Über die Antworten kann sich Marco Brülisauer freuen. «Sie bestätigen, dass wir einen guten Job gemacht haben. Über 90 Prozent sind der Meinung, dass der Senkel als Treffpunkt für die Nidwaldner Jugendlichen nach wie vor gewünscht und dass er dafür auch geeignet ist.» Aufschlussreich sind die Antworten, warum das so ist respektive welche Eigenschaften den Senkel auszeichnen. Ganz klar obenaus schwingt «Treffpunkt für die Jugendlichen» und dass der Senkel für die ganze Bevölkerung offen ist. «Das heisst, dass die Jugendlichen zwischen 16 und 26 Jahren auch in Zukunft im Senkel im Fokus stehen», kommentiert Marco Brülisauer dieses Ergebnis.

Gewünscht ist ein Non-Profit-Treffpunkt

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit sind faire Preise und dass kein Konsumationszwang herrscht. Der Senkel soll auch für wirtschaftlich schwache Menschen zugänglich sein, weshalb die Betriebsgruppe die Preise für Tickets, Garderobe, Essen und Getränke weiterhin bewusst sehr tief ansetzen will. Eigentlich logisch, dass aus der Umfrage auch klar hervorgeht, dass das Lokal keine gewinnorientierte Einrichtung sein soll. Nicht einmal zehn Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus.

Für Marco Brülisauer ist das eine beruhigende Tatsache:

«Müssten wir gewinnorientiert arbeiten, wären etliche unserer bisherigen Werte in Gefahr.»

Bei einer gewinnorientierten Organisation wäre wohl die ehrenamtliche Mitarbeit aller Mitglieder der Betriebsgruppen nicht mehr möglich. «Es müsste mindestens eine Person für die gesamte Veranstaltungskultur in einem gewissen Pensum angestellt werden. Ein Konsumationszwang müsste eingeführt und die Preise grundsätzlich in jedem Bereich erhöht werden», erklärt Marco Brülisauer.

Marco Brülisauer, Co-Präsident Verein Kultur Nidwalden und Betriebsgruppe Senkel. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 15. Februar 2022)

In der Umfrage haben über 52 Prozent angegeben, dass sie dem Senkel gegenüber so positiv eingestellt seien, dass sie die Betriebsgruppe finanziell oder personell unterstützen würden. Die Betriebsgruppe hat sich deshalb entschieden, die fehlenden Gelder mittels Crowdfunding aufzutreiben.

Zum 10-Jahr-Jubiläum wird Aussenbereich verbessert

Die Umfrageergebnisse gehen nun an alle Sozialvorsteher der Gemeinden, an das Landratspräsidium, die Parteipräsidenten, alle Regierungsräte, das Gesundheitsamt, die Kulturkommission und den Gönnerverein. «Selbstverständlich hoffe ich, dass der Landrat die Motion für eine Gesetzesgrundlage zur Förderung der Kinder und Jugendlichen annimmt», so Marco Brülisauer. Die Umfrage und die Analyse könnten dann als Gesprächsgrundlage für das neue Gesetz 2026 einfliessen. Wenn der Senkel am 16. September das 10-Jahr-Jubiläum feiert, wird Marco Brülisauer seine Analyse vorstellen.

Im Rahmen des Jubiläums soll der Aussenbereich ausgebaut werden, dazu laufen Gespräche mit der Gemeinde. Zudem soll es auch im Innenbereich kleinere Anpassungen beim Mobiliar und der Gestaltung geben. Und schliesslich wird ein alternativer Eigenveranstaltungspool für alle Generationen aufgebaut, bereits wurde Kontakt mit verschiedenen Institutionen aufgenommen. Die Kosten sollen via Stiftungen und Crowdfunding gedeckt werden, dazu kommen die Fixkosten für die Jahre 2023 bis 2025, die über Stiftungsgelder oder den Gönnerverein gedeckt werden sollen.

