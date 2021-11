Jungbürgerfeier Stanserinnen und Oberdorfer feiern ihre Volljährigkeit Bei einer gemeinsamen Feier im Jugendkulturhaus Senkel wurden die Jungbürgerinnen und Jungbürger von den Gemeinden offiziell begrüsst. 15.11.2021, 14.31 Uhr

Die beiden Gemeinden luden ihre Jungbürgerinnen und Jungbürger am vergangenen Samstag ins Jugendkulturhaus Senkel ein. Beim Apéro begrüssten die Organisatoren, Gemeinderätin Lyn Gyger aus Stans und Gemeinderat Roland Liem aus Oberdorf die rund 75 Gäste.

Paddy Richmond – der Moderator des anschliessenden Grossgruppenspiels Casiopoly – teilte die Anwesenden in Gruppen ein und erklärte den Ablauf des Spiels. Die Mischung aus Roulette, Monopoly sowie Siedler begeisterte und forderte den Einsatz aller vierzehn Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aus Oberdorf und Stans. Die Behördenmitglieder fanden sich in den Rollen als Kassier und Croupier wieder. So hielten Gemeindepräsidentin Judith Odermatt-Fallegger und ihr Pendant Lukas Arnold die Roulettekugel am Rollen, wenn es hiess «rien ne vas plus».

Die erste der zwei Gruppen des Spiels. Bild: PD

Die zweite der Gruppen des Spiels. Bild: PD

Schnell gewann das Spiel an Fahrt. Mit abenteuerlicher Spiellust bauten die Gruppen ihre Städte auf. Dabei mussten sie immer wieder politische Entscheide treffen. Nur 60 Sekunden Zeit blieben, um die Jury von ihrer Stadt zu überzeugen und damit einen der begehrten Preise zu ergattern.

Bei der ausgelassenen Stimmung hatten die DJ Rolling Bombers im Anschluss leichtes Spiel und erfüllten die Musikwünsche der Gäste bis in die frühen Morgenstunden. (jb)