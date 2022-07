Justiz Ex-CEO einer Nidwaldner Firma soll Geschäftsgeheimnisse verraten haben ̶ Staatsanwaltschaft kann Ermittlungen derzeit nicht weiterführen Vor seiner Entlassung soll ein Firmenchef Hunderte E-Mails an zwei Zeitungen weitergeleitet haben. Damit hätte er sich der Verletzung des Geschäftsgeheimnisses schuldig gemacht. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 15.07.2022, 11.51 Uhr

Er wurde fristlos entlassen. Seinen letzten Arbeitstag Ende 2020 soll der damalige CEO einer Nidwaldner Firma aber noch dazu genutzt haben, um 286 E-Mails mit 444 Anhängen von seiner Geschäftsadresse an seine private E-Mail-Adresse zu senden, wie das Bundesgericht in einem kürzlich erschienenen Zwischenentscheid zum Fall festhält. Der Inhalt der Mails laut Anklage: Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse. Diese soll der Mann dann an zwei Zeitungen weitergeleitet haben – womit er sich strafbar gemacht haben soll. Seitdem ermittelt die Nidwaldner Staatsanwaltschaft gegen den Mann.

Richtig in Gang kommen die Ermittlungen bislang aber offenbar nicht. Der Beschuldigte wehrt sich nämlich bis jetzt gegen die Sichtung seiner E-Mails, welche der entsprechende Hosting-Anbieter auf Anweisung der Staatsanwaltschaft aushändigte. Auch wurde das Handy des Mannes zu diesem Zweck sichergestellt. Alle so zugänglichen Daten liess der Beschuldigte jedoch umgehend «versiegeln», sodass die Staatsanwaltschaft bis heute mit der Auswertung zuwarten muss, bis ein Gericht die sogenannte Entsiegelung rechtsgültig beschliesst.

Eingang ins Nidwaldner Kantonsgericht – dieses wurde vom Bundesgericht angewiesen, im vorliegenden Fall ein neues Urteil zu fällen. Bild: Eveline Beerkircher

Das Nidwaldner Kantonsgericht hatte sich im vergangenen Herbst bereits für eine solche Erlaubnis entschieden. Der Mann zog den Entscheid jedoch bis ans Bundesgericht weiter. Dieses gelangt nun grundsätzlich zur selben Ansicht wie das Kantonsgericht: Die Argumente, die der Mann gegen eine Entsiegelung vorbringt, würden nicht überzeugen.

Bundesgericht korrigiert Vorinstanz in einem Punkt

Der Beschuldigte ist der Ansicht, die Nachrichten auf seinem privaten E-Mail-Konto seien für die Untersuchung nicht relevant. Es handle sich dabei vorwiegend um Korrespondenz mit seiner Frau und seinem Sohn. Zudem befänden sich in den Nachrichten in den Mails und auf dem Handy «zahlreiche Geschäftsgeheimnisse», die andere Firmen betreffen würden, an denen er oder seine Frau beteiligt seien. Fürs Bundesgericht sind dies alles keine Gründe, die Entsiegelung nicht zu bewilligen.

In einem Punkt gibt es dem Beschuldigten allerdings recht: Auch sei unter den Daten «sämtliche vertrauliche Korrespondenz» mit verschiedenen Anwältinnen und Anwälten zu finden. Und diese falle unter das Anwaltsgeheimnis. Das Kantonsgericht verneinte diese Ansicht in seinem Urteil, welches das Bundesgericht somit aufhebt. Jene Mails, die unter das Anwaltsgeheimnis fallen, müssen also vorher herausgefiltert werden, bevor die Untersuchung der restlichen Mails beginnen kann. Zunächst muss das Nidwaldner Kantonsgericht nun aber ein neues Urteil in der Sache fällen – welches der Beschuldigte dann wiederum anfechten kann.

