Justiz Streit in Nidwaldner Verein beschäftigt Bundesgericht Unstimmigkeiten in einem Nidwaldner Verein haben schon mehrmals zu Gerichtsverfahren geführt. Auch das oberste Gericht der Schweiz musste sich bereits mehr als einmal damit befassen. 12.01.2022, 05.00 Uhr

In diesem Nidwaldner Verein scheinen sich manche Mitglieder nicht allzu wohlgesinnt zu sein. Seit mindestens einem Jahr herrschen unter ihnen offenbar grössere Meinungsverschiedenheiten – beispielsweise zur Vereinsführung oder hinsichtlich der Durchführung von Generalversammlungen. Gleich mehrmals mussten sich die Nidwaldner Gerichte bereits mit dem Streit auseinandersetzen, und auch das Bundesgericht beschäftigt der Streit bis heute.

Schon Ende 2020 musste das Nidwaldner Kantonsgericht die Vereinsleitung dazu verpflichten, eine ausserordentliche Generalversammlung (GV) abzuhalten. Drei Vereinsmitglieder waren mit einem entsprechenden Gesuch ans Gericht gelangt. Dieses verpflichtete den Verein dazu, eine GV innert eines Monates durchzuführen. Nach Ablauf der Frist hätten pro Tag ohne Durchführung 1000 Franken Busse gedroht.

Gericht gab auch Traktandenliste vor

Auch die Traktanden der ausserordentlichen GV gab das Gericht dabei vor, wie einem mittlerweile öffentlichen Urteil entnommen werden kann. Demnach hatte die abzuhaltende Versammlung die Wahl eines neuen Vorstandes zu behandeln, die offenbar nicht bis zur nächsten ordentlichen GV im Sommer warten konnte.

Der Verein führte die angeordnete Versammlung anschliessend im Dezember durch, pandemiebedingt in Form einer Onlinebefragung. Was dabei beschlossen wurde, hält das Gerichtsurteil zwar nicht fest. Klar wird hingegen, dass die Beschlüsse einem Mitglied des Vereins offenbar nicht passten. Dieses wählte ebenfalls den Weg über die Justizbehörden, um sich gegen die Resultate der ausserordentlichen GV zu wehren.

Vom Kantonsgericht verlangte das Vereinsmitglied, dass sämtliche Beschlüsse besagter GV für nichtig erklärt werden sollen. Denn es sei eben keine korrekte GV gewesen, sondern lediglich eine unverbindliche Onlinebefragung, so das Mitglied. Diese Angelegenheit ist mittlerweile beim Obergericht hängig, welches noch darüber befinden muss. Zusätzlich wollte das Mitglied bewirken, dass das Gericht dem Verein verbietet, die Beschlüsse der GV umzusetzen, und dies in Form einer sogenannten vorsorglichen Massnahme. Mit diesem Rechtsinstrument können Gerichte auf drohende Ereignisse, die für einen Gesuchsteller Nachteile hätten, rasch reagieren.

Präsident verursache «gewaltigen Schaden»

Doch das Kantonsgericht lehnte sein Begehren bezüglich einer solchen vorsorglichen Massnahme ab. Das Vereinsmitglied zog dieses Urteil daraufhin ans Obergericht weiter, wo seine Berufung ebenfalls abgewiesen wurde. Doch auch damit fand sich der Kläger nicht ab und gelangte ans Bundesgericht, wo der Fall derzeit noch hängig ist.

In seiner Beschwerde schildert der Mann einige seiner Kritikpunkte an der Vereinsführung – auch wenn sie dabei rechtlich nicht relevant sind. So heisst es zum Beispiel, der Präsident übe seine Funktion «in diesem zerstrittenen Verein» nur vermeintlich korrekt aus, was dem Verein und dem Vereinsleben einen «gewaltigen Schaden verursache». Er spiele sich zu Unrecht als Präsident auf, foutiere sich um die Vereinsordnung, lebe ungerechtfertigterweise eine Alleinherrschaft aus und könne schalten und walten, wie er wolle.

Der Vereinspräsident befinde sich zudem «auf einem Rachefeldzug gegen Mitglieder, die sich gegen den Verein beziehungsweise ihn gestemmt haben», und er lade nicht oder nur selektiv Vorstandsmitglieder zu Vorstandssitzungen ein. Weiter ist im Urteil die Rede von zwei gegnerischen Lagern, die sich im Verein gebildet hätten – wobei der Kläger dem einen und der Präsident dem anderen Lager angehöre und sich beide Lager unversöhnlich gegenüberstehen würden. Um welchen Verein es sich dabei handelt, gibt das Urteil wie üblich nicht preis.

Kläger wollte seinen Rausschmiss verhindern

Doch nicht nur gegen bereits gefällte Entscheide geht das betreffende Vereinsmitglied gerichtlich vor. Auch künftige Beschlüsse des Vereins hat es bereits zu verhindern versucht. Im vergangenen Mai erreichte es erfolgreich, dass das Kantonsgericht die Durchführung einer weiteren Online-GV vorsorglich verbot. Nach genauerer Prüfung lehnte das Gericht das Gesuch dann jedoch ab und verpflichtete das Vereinsmitglied zur Zahlung der Gerichtskosten. Gegen den Entscheid wehrte sich der Mann dann ebenfalls bis vor Bundesgericht, das den Fall noch nicht behandelt hat.

Im darauffolgenden Juni wandte sich der Mann dann erneut ans Kantonsgericht und verlangte, dass auch die Durchführung der neu angesetzten GV verboten werden soll – wiederum im Sinn einer vorsorglichen Massnahme.

Bei dieser Gelegenheit wollte der Mann auch gleich verhindern, dass an der GV – sollte sie dennoch stattfinden – sein Ausschluss aus dem Verein behandelt wird. Erwähnt werden in einem der Urteile Ausschliessungsanträge von drei anderen Vereinsmitgliedern. Doch auch mit diesem Wunsch scheiterte der Mann am Kantonsgericht, danach – der Termin der GV war dann sowieso bereits verstrichen – am Obergericht und anschliessend auch am Bundesgericht. Ob der Mann heute noch Mitglied des Vereins ist, steht nicht in den Urteilen.

