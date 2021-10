Nidwaldner Stalker erhält Freiheitsstrafe von neun Monaten

Justizfall Er stalkte sein Opfer monatelang und bedrohte es mit dem Tod – nun erhält der junge Nidwaldner eine Freiheitsstrafe von neun Monaten Zwei junge Männer haben sich zu einem Date getroffen, aus welchem nichts mehr wurde. Der Verschmähte konnte die Ablehnung nicht hinnehmen: Er setzte eine Belohnung für denjenigen aus, der dem Mann Verletzungen zufügen würde. Lucien Rahm 04.10.2021, 05.00 Uhr

Woraus eigentlich Zuneigung hätte werden sollen, wurde Hass auf der einen und Angst auf der anderen Seite: Vor knapp zwei Jahren treffen sich zwei junge Nidwaldner zu einem Date. Weil der eine sich eine Beziehung mit dem anderen nach dem Treffen aber nicht vorstellen kann, bricht er den Kontakt abrupt ab. Allerdings nur vermeintlich: Denn von nun an wird er vom Abgelehnten ein Jahr lang mit unzähligen Nachrichten eingedeckt werden, deren Inhalt nur noch selten aus Liebesbekundungen besteht. Vielmehr werden es Morddrohungen und Beschimpfungen sein, welche den Absender letztlich vors Nidwaldner Kantonsgericht bringen werden.

Dort wurde der Fall nun am Freitag behandelt. Die zugehörige Anklageschrift zeigt auf, mit welcher Vehemenz der Täter vorging, um den Mann doch noch irgendwie zu einer Wiederaufnahme des Kontakts zu bringen. Dabei beliess er es nicht bei den insgesamt über 400 Text- und Sprachnachrichten, die er ihm via Whatsapp und soziale Plattformen zukommen liess. Er lauerte dem Mann auch auf dessen Heimweg auf, wie sich der Anklageschrift entnehmen lässt. Der dringende Wunsch nach Kontakt zu dem Mann liess den Täter bisweilen kreativ werden: Ein weiteres Zusammenkommen arrangierte er, indem er ihn unter einer falschen Identität kontaktierte und ihn so an ein Treffen lockte. Vom Mann liess der Täter dabei erst wieder ab, als dieser die Polizei anrief.

«Beschämendes Gespräch» mit dem Arbeitgeber

Um den Druck zu erhöhen, schreckte der rund 20-jährige Angeklagte auch vor noch drastischeren Methoden nicht zurück. Als sein Opfer Monate nach dem ersten Treffen noch immer keinen Kontakt wünschte, kam es zu ersten Drohungen. Er würde intime Fotos des Opfers, die er demnach vor dem ersten Date von ihm erhalten hatte, an dessen Arbeitgeber senden, wenn der Kontakt nicht bald zu Stande kommen sollte. Weil es dazu aber weiterhin nicht kam, setzte er seine Drohung in die Tat um.

Der Firma schickte er daraufhin ein E-Mail mit Nacktfotos des Opfers. In der Nachricht, die er mit weiblichem Pseudonym unterschrieb, behauptete er zudem, der Angestellte der Firma würde ihn – respektive sie – mit obszönen Bildern wie dem angehängten sexuell belästigen. Gegenüber seinem Arbeitgeber musste sich das Opfer danach «in einem für ihn unangenehmen und beschämenden Gespräch» rechtfertigen, wie die Anklageschrift festhält.

Laufend neue Profile und E-Mail-Adressen

Auch in seinen Nachrichten wurde der Täter nun immer drastischer, drohte mit Gewalt und dem Tod.

«Schwör dier, ich wird dich so was vo verunstaltä, bis dis Gebiss es verdammts Puzzle isch»,

lautete eine der Mitteilungen. Per E-Mail informierte er sein Opfer, es solle bei seinem Auto die Bremsleitung kontrollieren. Ebenso drohte der Täter, sich selber das Leben zu nehmen: «Ich bring dich um und de mach ich mich chalt. Wenn ich ned mit dier zämä sie darf, de darf das niemert! Und de sind mier zämä im Himmel.»

Obwohl der Empfänger die Nummer des Täters blockierte und ihn auf den sozialen Medien sperrte, gelangte er doch immer wieder in dessen Posteingänge. Denn er legte sich laufend wieder neue Profile an, kreierte neue E-Mail-Adressen und abonnierte ausländische Rufnummern.

«Wer en verletzt, bechunnt 3400 Frankä in bar uiszahlt»

Wenige Wochen später ging der Täter nochmals einen Schritt weiter, indem er sich zum Wohnort des Opfers begab. Darauf schickte er diesem ein Foto von dessen Türklingel zu, verbunden mit der Drohung, das Bild zu veröffentlichen, wenn er erneut blockiert würde. Auch dieser Drohung folgten Taten: Er postete das Bild auf Instagram und versah es mit der Aufforderung

«Wer en verletzt, bechunnt 3400 Frankä in bar uiszahlt».

Ein Ende nahmen die Handlungen des Täters erst, als die Polizei eingriff. Sie nahm ihn schliesslich fest und steckte ihn zwei Tage in Untersuchungshaft. Anschliessend verboten ihm die Behörden, sein Opfer, dessen Familie, den Arbeitgeber oder seine Arbeitskollegen zu kontaktierten und verpflichteten ihn zu einer Psychotherapie.

«Schönreden kann man es nicht»

Diese Massnahmen bleiben nun auch weiter bestehen, wie die Einzelrichterin des Nidwaldner Kantonsgerichts am Freitag entschied. Sie genehmigte den Urteilsvorschlag, auf welches sich der geständige Täter und die Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld geeinigt hatten, wodurch der Fall im sogenannten abgekürzten Verfahren erledigt werden konnte.

Somit ist der junge Nidwaldner schuldig – unter anderem der Verleumdung, der mehrfachen Beschimpfung und der mehrfachen Nötigung. Die Strafe: Neun Monate unbedingte Haft und 100 Franken Busse. Weil ein Gutachten dem Mann eine Persönlichkeitsstörung bescheinigt, die keine gute Prognose im Hinblick auf weitere Straftaten zulasse, sei nur eine unbedingte Strafe in Frage gekommen, erläuterte der Staatsanwalt. Diese wird jedoch zu Gunsten seiner Psychotherapie aufgeschoben. Zu tragen hat der Verurteilte überdies die Verfahrenskosten von rund 20'000 Franken.

«Schönreden kann man es nicht. Es war ein Fehler», sagte der junge Mann gegenüber der Richterin. Er habe nun «eine letzte Chance für eine Neuorientierung», hielt diese fest. «Lassen Sie sich das eine Lehre sein.»