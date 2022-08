In Nidwalden wird immer noch der Kaiserjass gespielt

Kaiserturnier in Buochs In Nidwalden ist eine 500 Jahre alte Tradition erhalten geblieben – doch was genau ist eigentlich dieser Kaiserjass? Noch immer «chaiseret» man in Nidwalden. So auch einmal im Jahr am Kaiserturnier der Schützengesellschaft Buochs. Über ein Kartenspiel mit langer Tradition, das vor über 40 Jahren wiederentdeckt worden ist. Florian Pfister Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein kurzer Blick zur Seite. Für ihren Spielpartner ist sofort klar, dass sie den Schiltenkönig in der Hand hält. Den Rosenkönig zeigt ihr Partner später mit einem ebenso raschen Naserümpfen an. Das «Deuten» ist kaum zu erkennen. Die Zeichen sind vorgegeben, also wissen auch ihre aufmerksamen Gegner, welche Karten gemeint sind. Dann mischt Anni Zumbühl die Karten, lässt den Stapel von ihrem linken Mitspieler abheben und teilt zunächst jedem am Tisch je eine Karte zu, die offen auf den Tisch gelegt wird. Die restlichen Karten nehmen die Spielerin und die Spieler in die Hand. Ihr linker Nachbar wirft seine ganzen Karten offen hin. Eine neue Spielrunde beginnt. Diese Runde geht noch schneller vorbei als die vorige. Kaum liegen die ersten vier Karten auf dem Tisch, ist die Runde auch schon wieder vorbei. Und auch beim nächsten Austeilen geht es rasch, denn ein Schellen-Banner – der sogenannte Mugg – ist ein Kaiser.

Anni Zumbühl aus Grafenort kommuniziert lautlos mit ihrem Partner. Bild: Florian Pfister (Buochs, 19. August 2022)

Schnell ist klar, dass hier kein gewöhnlicher Jass gespielt wird. Davon zeugen auch die Drei, die Vier und die Fünf. Dafür fehlen die Acht und die Neun. Somit ergibt sich also ein Blatt von 40 Karten. Kaiserjass nennt sich dieses Spiel. Mit dem bekannten Jass hat es aber wenig zu tun – und so hören die alteingesessenen Kaisererinnen und Kaiserer diesen Begriff auch nicht gerne. «Dies ist kein Jass», kommt es sofort aus der Runde. Vielmehr ist es für sie das Kaiserspiel oder das «Chaiseren». Drei Runden auf 101 Punkte werden ausgetragen. Gespielt wird nach Nidwaldner Art. Den Bannern kommt als sogenannte «Kaiser» eine spezielle Rolle zu. Sie stellen mit der Trumpffarbe die Stecher.

Als die Spielerinnen und Spieler eintreffen, sind noch Schüsse zu hören. Denn das Kaiserturnier der Schützengesellschaft Buochs findet jeweils am Freitag nach dem traditionellen Ebnetschiessen statt. Anni Zumbühl aus Grafenort hat sich wie 39 andere Spielerinnen und Spieler auf dem Ebnet in Buochs eingefunden. Sie «chaiseret» schon seit über 30 Jahren. Besonders im Winter, dann spielt sie zusammen mit den Nachbarn zu sechst. «Buochs und Grafenort sind zwei Kaiser-Hochburgen in Nidwalden», verrät sie. Nach etwa einer Dreiviertelstunde ist das Spiel beendet. «Das war jetzt aber ein Krampf», sagt sie. 101 zu 92 lautet das Endresultat zu ihren Gunsten.

Ob dieses Blatt gut ist, ist für Laien kaum zu sehen. Bild: Florian Pfister (Buochs, 19. August 2022)

Eines der ältesten Kartenspiele im deutschsprachigen Raum

Doch woher stammt das Kaiserspiel überhaupt? Dieser Frage ging Christoph Baumgartner, wissenschaftlicher Archivar im Staatsarchiv Nidwalden, 2015 in einem Artikel nach. Dies, nachdem bei einer Buchrestauration 91 rund 500-jährige Spielkarten zum Vorschein kamen. Baumgartner ist wissenschaftlicher Archivar im Staatsarchiv Nidwalden. Das Kaisern ist eines der ältesten Kartenspiele im deutschsprachigen Raum. «Es ist bemerkenswert, dass ein Spiel nach über 500 Jahren immer noch gespielt wird», sagt er auf Anfrage. Der Archivar beschreibt das Kaisern als ein kompliziertes und anspruchsvolles Kartenspiel. Ein Trumpfspiel, das Parallelen zum Schach, aber auch zum Poker aufweist. 1426 wurde es erstmals in einer Verordnung der Stadt Nördlingen erwähnt. Die ältesten schriftlichen Belege für Nidwalden finden sich im ersten Protokollband der Landsgemeinde, welcher die Jahre 1562–1611 umfasst. 1572 verbot die Landsgemeinde Kartenspiele. «Keysseren» und zwei weitere Spiele waren vom Verbot explizit ausgenommen – warum, das ist nicht bekannt.

Heute ist das Spiel nur noch in Norddeutschland und in der Innerschweiz geläufig. In Deutschland wird es Karnöffel- oder Karniffelspiel genannt. «Karnöffel» scheint ein Schimpfwort für einen groben Gesellen gewesen zu sein. Auch die Karten, besonders ältere Kartensujets des Kaiser- oder Karnöffelspiels, machen die Standesunterschiede zwischen Volk und Obrigkeit deutlich. Der «Under», der als Bauer dargestellt wird, zeigte auf der Karte oft «Unanständigkeiten» und kann zudem im Spiel den König stechen.

1980 nahmen fast 300 Personen an Turnier teil

1980 veranstaltete der Historische Verein Nidwalden eine erste Meisterschaft, an welcher 112 Männer und 172 Frauen teilnahmen. Neben dem Spiel im privaten Rahmen trifft man sich seither alljährlich zur Kaisermeisterschaft.

Von links: 3. Platz Peter Murer (Beckenried), 1. Platz Alfred Bissig (Grafenort), 2. Platz Guido Hess (Buochs) mit Organisator Paul Zimmermann (Buochs). Bild: PD

Dort nehmen auch einige der in Buochs anwesenden Spielerinnen und Spieler teil. Alfred Bissig aus Grafenort gewinnt am Ende das Turnier vor dem Buochser Guido Hess und dem Beckenrieder Peter Murer. Sie erhalten einen kleinen Geldbetrag. Weiter hat auch Klaus Achermann drei Mal gesiegt, aber insgesamt weniger deutlich als die anderen drei. Die erste Ranglistenhälfte erhält ein Ebnet-Bratchäsli. Und so bleibt das Kaisern weiterhin eine Nidwaldner Tradition. Dank jenen, die es mit viel Leidenschaft spielen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen