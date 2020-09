Kalb in Oberdorf wies Rissspuren auf – und musste von Bauer getötet werden Ein neugeborenes Kalb ist auf einer Weide in Oberdorf angegriffen worden. Ob ein Wolf oder ein anderes Tier das Kalb verletzt hat, ist noch unklar. Der Kanton Nidwalden lässt DNA-Spuren untersuchen. Martin Uebelhart 22.09.2020, 14.51 Uhr

Eine Mutterkuh und zwei Kälber auf einer Alp in Nidwalden. Symbolbild: Keystone

Auf einem Landwirtschaftsbetrieb im Gebiet Waltersberg in Oberdorf wurde am 10. September ein Kalb mit Rissspuren gefunden. Fabian Bieri, Abteilungsleiter Jagd und Fischerei beim Kanton Nidwalden, bestätigt auf Anfrage, dass es einen Vorfall mit einem Kalb gegeben habe.

Das Tier war eben erst auf die Welt gekommen. «Es hat sich um eine Weidegeburt gehandelt», sagt Bieri. Das Kalb habe beim Auffinden noch gelebt und sei dann vom Bauern fachgerecht erlöst worden. «Was genau passiert ist und was für ein Tier das Kalb angegriffen haben könnte, wissen wir nicht», so Bieri weiter. Bis in rund zwei Wochen erwartet er Aufschluss aufgrund von DNA-Proben, die nun untersucht würden. Diese Untersuchungen sollen zeigen, ob ein Grossraubtier dafür verantwortlich ist. Bieri erklärt:

«Das Rissbild ist nicht typisch für einen Wolf.»

Zudem würde ein Wolf seine Beute zunächst töten. Es sei durchaus möglich, dass ein anderes Tier, etwa ein Fuchs oder Hund, das Kalb verletzt habe. Untypisch sei auch, dass die Mutterkuh das Kalb offenbar nicht gegen einen allfälligen Angreifer verteidigt habe. Zudem sei das Kalb ausserhalb der eigentlichen Weide gefunden worden. Darüber hinaus habe der Kantonstierarzt attestiert, dass das Kalb nach der Geburt gesund und überlebensfähig gewesen wäre.

Drei Tage später hat es im Gebiet Mittlist Hütti oberhalb von Wolfenschiessen eine Wolfssichtung gegeben. «Ein Passant hat uns darüber informiert», sagt Bieri. Daraufhin sei eine SMS-Warnung an die Landwirte ergangen, ihre Tiere besonders gut zu schützen. «Im Moment können wir nicht ausschliessen, dass ein Wolf in Oberdorf etwas mit dem angegriffenen Kalb zu tun hat», räumt Bieri ein. Bestätigen könne man es aber auch nicht.