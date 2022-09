50 Jahre J+S: Agatha Amstutz ist Leiterin der ersten Stunde

Kanton Nidwalden Agatha Amstutz verhilft Kindern und Jugendlichen seit 50 Jahren zu mehr Bewegung Seit dem Start von Jugend+Sport 1972 ist Agatha Amstutz als Leiterin im Einsatz. Auch heute, mit 82 Jahren, steht sie noch wöchentlich in der Turnhalle. Martin Dominik Zemp Jetzt kommentieren 08.09.2022, 17.00 Uhr

Seit 1972 Jahren ist Jugend+Sport (J+S) in der Schweiz eine feste Institution, wenn es darum geht, die Freude am Sport und an der Bewegung zu vermitteln. Jährlich bewegen sich rund 650’000 Kinder und Jugendliche im Rahmen von J+S. Das 50-Jahre-Jubiläum wird mit verschiedenen Aktivitäten gefeiert, auch in Nidwalden.

Als «Institution» darf gut und gerne auch Agatha Amstutz aus Büren bezeichnet werden. Die heute 82-Jährige wurde 1972 vom damaligen Schulturninspektor Max Achermann «intensiv bearbeitet, um den J+S-Leiterkurs zu machen», wie sie sich schmunzelnd zurückerinnert. ­

Agatha Amstutz war damals zwar in keinem Sportverein, trotzdem aber gerne draussen beim Wandern oder Skifahren unterwegs und so liess sie sich denn auch für die Leitertätigkeit überzeugen.

Agatha Amstutz leitet seit 50 Jahren im Kanton Nidwalden Trainings von Jugend+Sport. Bild: Martin Dominik Zemp

Ins kalte Wasser geworfen

Das damals neu ins Leben gerufene wöchentliche Training für die Jugendlichen in Büren leitete sie zu Beginn noch allein und sie sei schon etwas «ins kalte Wasser geworfen worden». Das Training fand zudem in einem kleinen «Sportraum» statt, der heute von der Schule als Werkraum genutzt wird.

Die Schulanlage Büren ist 1992/93 um einen Schulhaus- und Turnhallentrakt erweitert worden und die Platzverhältnisse sind für das wöchentliche Training seither deutlich angenehmer. Den Platz können Agatha Amstutz und Walti Niederberger, der seit 1981 als J+S-Leiter mit ihr zusammen den Kurs gibt, auch gut gebrauchen. Denn bei einem Besuch in der Halle an einem Mittwochabend im April 2022 waren 26 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 16 Jahren mit dabei. Walti Niederberger erklärt:

«Wir müssen uns jeweils gut organisieren, damit möglichst alle Kinder in Bewegung sind und kein Chaos herrscht.»

Der 59-Jährige ist gemäss Agatha Amstutz der Hauptgrund, wieso sie nach 50 Jahren immer noch wöchentlich in der Turnhalle steht. «Wir haben uns immer gegenseitig motiviert und ergänzen uns sehr gut», so Amstutz. Den letzten J+S-Fortbildungskurs haben die beiden in diesem Frühjahr absolviert, für sie sei es jetzt aber endgültig der letzte gewesen. Auch Walti Niederberger meint, dass eine Nachfolge für das Training in Büren gesucht sei – denn er selbst wolle nicht auch bis über 80 weiterleiten.

Jugend+Sport hat Agatha Amstutz auch ausserhalb der Turnhalle begleitet, so als Leiterin von Blauring-Lagern während 18 Jahren oder auch im Bereich von Team-Orientierungsläufen, zu denen sie durch den Geländesport gefunden hatte.

100 Millionen Franken jährlich für Jugend+Sport

Seit der Lancierung vor 50 Jahren ist J+S kontinuierlich gewachsen und deckt aktuell 85 Sportarten ab. Bundesrat und Parlament finanzieren J+S mit über 100 Millionen Franken pro Jahr. Derzeit gibt es in der Schweiz über 100’000 Personen mit J+S-Leiteranerkennung und es haben in den vergangenen 50 Jahren schätzungsweise gut eine Million Menschen eine J+S-Ausbildung durchlaufen.

Im Kanton Nidwalden nahmen im vergangenen Jahr über 4400 Mädchen und Buben an J+S-Trainings und -Lagern teil, über 1200 Leitende standen dabei für den Sportnachwuchs im Einsatz. Die Auszahlungen an die Nidwaldner Kurse und Lager beliefen sich auf über 450’000 Franken.

«Dass die Teilnehmerzahlen in den letzten zehn Jahren konstant gehalten wurden, zeigt, dass der Vereinssport in Nidwalden noch immer einen hohen Stellenwert hat.»

Das erklärt Philipp Hartmann, Leiter der Abteilung Sport des Kantons.

Heutige Profis profitierten von Angeboten

Der Breitensport sei zudem eine wichtige Basis für spätere Erfolge – auch Nina Christen oder Marco Odermatt hätten beide stark von J+S-Angeboten profitiert, so Hartmann.

Die Abteilung Sport ist auch für die Organisation von J+S-Aus- und Weiterbildungskursen zuständig, führt das Polysportlager in Tenero durch, gewährleistet die Qualität der Angebote, unterstützt die Vereine und J+S-Coaches und sorgt mit der Ausbildung zum 1418coach dafür, dass Jugendliche als Hilfsleiter den Vereinen möglichst erhalten bleiben, bevor sie mit 18 Jahren den J+S-Leiterkurs absolvieren können.

Am 16. und 17. September 2022 finden die Jubiläumstage von Jugend+Sport statt. In Nidwalden wird am Freitag unter anderem von Schulen eine Jubiläumschoreografie getanzt. Auch Vereine und weitere Personen sind eingeladen teilzunehmen. Am Samstag findet ein Dankesfest für J+S-Leitende aus Nidwalden statt. Weitere Infos: www.nw.ch/50jahrejugendsport

