Am 23. April können in Stans Waffen abgegeben werden

Kanton Nidwalden Bald findet wieder die Waffensammelaktion statt Der Hintergrund ist die Nachmeldefrist von neu verbotenen Waffen im Zusammenhang mit den Anpassungen an die Schengen-Richtlinien. 21.04.2022, 05.00 Uhr

Einige Waffen sind in der Schweiz nicht mehr erlaubt. Symbolbild: Nadia Schärli

Am kommenden Samstag, 23. April, kann die Bevölkerung von 8 bis 16 Uhr ihre nicht mehr verwendeten Waffen, Waffenbestandteile, Waffenzubehör sowie Munition und Munitionsbestandteile aus Privatbesitz gratis abgeben. Das schreibt die Nidwaldner Justiz- und Sicherheitsdirektion in einer Medienmitteilung. Die Sammelstelle befindet sich an der Kreuzstrasse 1 in Stans. Eine Voranmeldung sei nicht nötig.