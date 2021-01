Kanton Nidwalden Nach Brand von Abfallunterstand des Restaurants Rosenburg in Stans sucht die Polizei Zeugen Nebst dem Brand in Stans ereignete sich in Wiesenberg im Bereich «Jägerheim» ein Selbstunfall. Die Insassen des Autos wurden leicht verletzt, das Fahrzeug erlitt Totalschaden. 02.01.2021, 12.02 Uhr

Die Nidwaldner Kantonspolizei sucht Zeugen zum Brand. Bilder: Nidwaldner Polizei

(sok) Am Freitag, den 1. Januar, um zirka 04.30 Uhr, hat sich in Stans in einem Abfallunterstand ein Brand ereignet. In einer Mitteilung heisst es, dass ein aufmerksamer Bürger der Kantonspolizei Nidwalden gemeldet habe, dass beim Restaurant Rosenburg in Stans ein Abfallunterstand in Brand stehe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Unterstand bereits in Vollbrand. Der Unterstand befindet sich auf dem Areal der Höfli-Stiftung, direkt an der Innenseite der Mauer, welche an die Stansstaderstrasse angrenzt. Die ausgerückte Stützpunktfeuerwehr Stans konnte den Brand rasch löschen. Das angrenzende Gebäude wurde dabei nicht beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Kantonspolizei Nidwalden bittet Personen, welche Angaben zum Brand oder verdächtigen Personen machen können, sich unter der Nummer 041 618 44 66 zu melden

Totalschaden nach Selbstunfall

Am Freitagabend um 18 Uhr kam es ausserdem in Wiesenberg zu einem Selbstunfall. Der Autofahrer war von Wiesenberg auf der Wiesenbergstrasse in Richtung Dallenwil unterwegs. Im Bereich der Liegenschaft «Jägerheim», geriet das Fahrzeug ins Rutschen und kam rechtsseitig von der Strasse ab. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, bis es zirka 200 Meter unterhalb der Strasse, im Wiesland zum Stillstand kam. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurden durch Drittpersonen vor Ort betreut. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Nidwalden die Stützpunktfeuerwehr Stans, der Rettungsdienst, das Strasseninspektorat Nidwalden sowie ein privater Forstbetrieb zur Bergung des Fahrzeugs.