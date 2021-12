Stans: Brennender Altpapiercontainer löst Polizeieinsatz aus

Kanton Nidwalden Stans: Brennender Entsorgungscontainer – Polizei geht von Brandstiftung aus Am Mittwochabend rückte die Stanser Feuerwehr aus, um einen brennenden Altpapiercontainer zu löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. 30.12.2021, 16.22 Uhr

Am Mittwochabend des 29. Dezember um 22.50 Uhr fing das Altpapier in einem Entsorgungscontainer auf dem Gemeindeparkplatz in Stans Feuer. Wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung schreibt, meldeten mehrere Personen den Brand des vollen Containers, woraufhin die Stützpunktfeuerwehr Stans ausrückte.

Der Feuerwehr gelang es laut Mitteilung rasch, den in Vollbrand stehenden Container zu löschen. Bei der Entsorgung des Inhalts geriet das Altpapier wieder in Brand, es konnte jedoch erneut gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar, es sei aber niemand verletzt worden, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, im Vordergrund stehe Brandstiftung. (mha)