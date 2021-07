Nidwalden: Tabakverkauf an Minderjährige nimmt zu

Kanton Nidwalden Verkauf von Tabak an unter 18-Jährige nimmt zu Der Kanton Nidwalden führte bei rund 30 Betrieben Testkäufe mit alkoholhaltigen Getränken und Tabakwaren durch. Zwei Drittel der Geschäfte hielten sich an die bestehenden Jugendschutzvorschriften. 05.07.2021, 15.50 Uhr

Die Auswertung der Testkäufe zeigt, dass 41 Prozent aller getesteten Betriebe Bier an Jugendliche unter 16 Jahren verkauften, während 31 Prozent sogar für Spirituosen keinen Altersnachweis verlangten. Tabak wurde in 28 Prozent der Fälle illegalerweise abgegeben. Ein Vergleich mit den Resultaten aus dem Jahr 2019 zeige, dass sich der Anteil an illegalem Tabakverkauf dabei beinahe verdoppelt habe, wie der Kanton Nidwalden in einer Medienmitteilung schreibt.