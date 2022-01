Kanton «Nidwaldner» Bartgeier wird im Frühsommer ausgewildert – und sucht einen Namen Die Wiederansiedlung von Bartgeiern in der Zentralschweiz wird vom Kanton Nidwalden mit einem einmaligen Betrag unterstützt. Nun kann die Bevölkerung Namensvorschläge für den «Nidwaldner» Alpenvogel einreichen, welcher im Frühling in die freie Natur entlassen wird. 28.01.2022, 17.43 Uhr

Lange Zeit in den hiesigen Alpen ausgestorben, nun sollen die Bartgeier wieder angesiedelt werden. Bild: Kanton Nidwalden

Um die Wiederansiedlung von Bartgeiern in den Zentralschweizer Alpen zu unterstützen, hat der Kanton Nidwalden eine Namenspatenschaft für einen Bartgeier übernommen. Dieser wird voraussichtlich zwischen Mai und Juli 2022 auf Melchsee-Frutt von der Stiftung Pro Bartgeier ausgewildert. Das teilt der Kanton am Freitag mit.

Nun hat der Kanton einen Namenswettbewerb für «seinen» Bartgeier lanciert: Die Bevölkerung kann noch bis zum 14. Februar zwei Namensvorschläge – einen für ein Männchen und einen für ein Weibchen – einreichen und nimmt so automatisch am Wettbewerb teil.

Die Namensvorschläge können via Formular unter www.nw.ch/bartgeier eingereicht werden. Alternativ kann auch ein Brief mit den beiden Namensvorschlägen sowie den Kontaktangaben (Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer) geschickt werden an: Justiz- und Sicherheitsdirektion, Kreuzstrasse 1, 6371 Stans.

Der Gewinnerin inklusive Begleitung winkt laut Mitteilung ein Spezialprogramm im Rahmen der Auswilderung auf der Frutt – mitsamt Erinnerungsfoto mit dem Bartgeier. (stg)