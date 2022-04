Gemeinderat Buochs ist optimistisch für Hochwasserschutzprojekt

Buochs Gemeinderat zum Hochwasserschutzprojekt: «Wir verspüren keinen Gegenwind, im Gegenteil» Am 15. Mai müssen die Buochserinnen und Buochser über einen Kredit von 4,6 Millionen Franken für das Hochwasserschutzprojekt Schüpfgraben-Giessenkanal abstimmen. Valentina Blaser 21.04.2022, 05.00 Uhr

Das Hochwasserschutzprojekt steht zur Abstimmung. Bild: PD

Nachdem am Buochserberg schon das Hochwasserschutzprojekt Ribibach umgesetzt wurde, muss nun noch die Gefahr der westlichen Runsen eliminiert werden. Der Grund: Die Gefahren können dazu führen, dass bei intensiven Niederschlägen der Bach Schüpfgraben über die Ufer tritt. Gleichzeitig besteht das Risiko von Überschwemmungen vom See her zum Siedlungsgebiet wegen hoher Pegelstände im Vierwaldstättersee.

Wie es in der Botschaft der Gemeinde Buochs an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger heisst, drohen im Bereich Schüpfgraben-Giessenkanal wegen des Schutzdefizits Schäden. Wie Gemeinderat Adolf Scherl auf Anfrage sagt, würden dank dem Projekt zukünftig Schutzmassnahmen für Bauten in diesem Gebiet entfallen, die heute noch von den Bauherren auf eigene Kosten realisiert werden müssten.

Bevölkerung soll Zugang erhalten

Die geplanten Massnahmen sind in fünf Abschnitte zwischen dem Schüpfgraben bis hin zum See aufgeteilt. «Die Renaturierung am Schüpfgraben ist keine Hochwasserschutzmassnahme, aber sie stellt einen Mehrwert dar, der uns allenfalls zusätzliche Subventionen bis zu 25 Prozent ermöglicht», so Scherl. Man nehme das bereits realisierte Beispiel vom Mühlebach als Vorbild und werde ebenfalls den Zugang für die Bevölkerung ermöglichen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4,6 Millionen Franken. Das detailliert ausgearbeitete Projekt beinhaltet Abweichungen von +/– 10 Prozent. Für die davon beitragsberechtigen Kosten von ungefähr 4,41 Millionen Franken kann mit einer Grundsubvention von 60 Prozent gerechnet werden, exklusiv der erwähnten allfälligen Mehrleistung von bis zu 25 Prozent. Die restlichen Kosten gehen zu Lasten der Gemeinde. Obwohl die Preisbasis vom Juli 2021 besteht, ist Adolf Scherl optimistisch, dass keine materiellen Preisänderungen anfallen werden. «Es geht dabei um die Art und Weise der anfallenden Arbeit, nicht um die Materialien oder den Materialeinkauf.» Auch die Finanzkommission der Gemeinde Buochs unterstützt das Projekt.

Gemeinderat ist sich seiner Sache sicher

Scherl sagt weiter, dass im Auflageverfahren zwei Einwendungen eingegangen seien. Diese seien in Behandlung und stehen dem geplanten Projekt nicht im Weg. Adolf Scherl ist überzeugt, dass das Hochwasserschutzprojekt bei der Buochser Bevölkerung sehr guten Anklang findet. «Wir verspüren keinen Gegenwind, im Gegenteil.» Man habe frühzeitig die Landbesitzer und Pächter einbezogen und die Anliegen der landwirtschaftlichen Nutzung aufgegriffen und umgesetzt.

Sofern die Buochser Bevölkerung dem Antrag am 15. Mai zustimmen wird, soll der Regierungsrat das Bauprojekt und die Zusicherung der Beiträge im Juni/Juli 2022 genehmigen. Die Ausschreibung der Bauarbeiten ist für Sommer 2022 vorgesehen, Baubeginn ist ab November 2022. Verläuft alles plangemäss, soll das Projekt im Mai/Juni 2023 fertig sein.