Patent für «heiliges Zellwasser»: Hat Paar 65'000 Fr. veruntreut?

KANTONSGERICHT NIDWALDEN Patent für «heiliges Zellwasser»: Ehepaar soll 65'000 Franken veruntreut haben Ein Nidwaldner investierte in die Firma eines Basler Ehepaars – einen Gegenwert hat der Geschäftsmann jedoch nie erhalten. Darum zog er gegen das Paar vor Gericht. Florian Pfister Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Ein Nidwaldner Geschäftsmann hat in die Firma eines Basler Ehepaars investiert. Statt das Geld jedoch in die Firma einzubringen, soll es das Ehepaar für private Zwecke eingesetzt haben. So lautet der Vorwurf des Mannes, der das Paar in der Folge angezeigt hatte. Den Fall behandelte nun das Nidwaldner Kantonsgericht. Der Kläger habe sich im Jahr 2012 von einem Gerät überzeugt gezeigt, welches Wasser auf molekularer Basis in «heiliges Zellwasser» umwandeln würde. Daraufhin habe er sich mit dem beschuldigten Ehepaar geeinigt, dass das Patent in die Firma eingebracht werden soll und er mit 100'000 Franken durch den Erwerb von Aktien zu einem Teilhaber der Firma würde. Dieser Vertrag kam allerdings nur mündlich zustande.

Er habe dem Ehepaar vertraut, begründete der Mann den Umstand, dass die Vereinbarung nicht schriftlich festgehalten worden war. Er übergab der Ehefrau zunächst 20'000 Franken in bar. Darauf überwies er in kurzen Abständen dreimal je 15'000 Franken auf das Privatkonto der Frau, das über die Nidwaldner Kantonalbank geführt wurde. «Die Eheleute haben ausdrücklich darauf bestanden, das Geld auf das Privatkonto und nicht das Firmenkonto zu überweisen», äussert sich der Kläger. Stutzig gemacht habe ihn dieses Vorgehen nicht. «Ich war der Meinung, dass sie das Geld in die Aktienkapitalerhöhung stecken werden.»

Ehepaar sei nicht aufzufinden gewesen

Weitere Zahlungen hat er dann aber nicht mehr durchgeführt, da bestimmte Abmachungen nicht eingehalten worden seien. Das Basler Ehepaar sei an den gemeldeten Adressen nicht auffindbar und weder telefonisch noch schriftlich zu erreichen gewesen. Im Frühling 2014 verlangte der Kläger schliesslich sein investiertes Geld per E-Mail zurück.

Der Nidwaldner verzichtet auf die Rückerstattung der 65'000 Franken. Die Staatsanwaltschaft will das angeklagte Ehepaar jeweils mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 100 Franken bestrafen. Der Vollzug der Geldstrafe soll aufgeschoben werden, unter Ansetzung einer Probezeit von vier Jahren. Zudem soll das Ehepaar jeweils mit einer Busse von 3000 Franken bestraft werden, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise zu vollziehen durch eine Freiheitsstrafe von 30 Tagen.

Hingegen beantragt die Verteidigung des angeklagten Ehemanns, ihn von Schuld und Strafe freizusprechen und zudem die Untersuchungshaft des heute 80-Jährigen zu entschädigen, da ihn die Nidwaldner Polizei ohne Vorladung abgeholt habe. Der Ehemann sei zu diesem Zeitpunkt frisch an den Knien und am Herzen operiert gewesen, der Umgang habe dem Ehemann arg zugesetzt. Dass das Ehepaar spurlos verschwunden sei, weisst der Anwalt zurück. Die Ehefrau, die sich selber verteidigte, stimmte den Schilderungen des Anwalts zu.

Der Nidwaldner habe den Vertrag nicht erfüllt

Das Ehepaar selbst wollte keine Fragen der Einzelrichterin beantworten. Die Geschichte des Nidwaldners stimme nicht, sagte der Anwalt. Man habe sich darauf geeinigt, dass der Nidwaldner zehn Prozent der Aktien erhalte. Von einer Aktienerhöhung sei nie die Rede gewesen. Der Anwalt kritisierte zudem die mündliche Abmachung des Nidwaldners. «Wir sprechen nicht von einem Kaugummikauf am Kiosk. Solche Investitionen sollten schriftlich festgehalten werden.» Es gebe keine Dokumente, welche die Vereinbarung ausweisen würden.

Der Nidwaldner habe sich vom mündlichen Vertrag zurückgezogen, weil er «kalte Füsse bekommen hatte» und nicht darauf vertraute, dass das Ehepaar die Abmachungen einhalten werde. «Dass er seinen Anteil der Aktien nicht erhalten hat, hat er sich selbst zuzuschreiben», sagte der Anwalt. Die Angeklagten kritisierten zum Schluss die Nidwaldner Staatsanwaltschaft: Der Fall sei im Vorhinein einseitig aufgenommen worden. Der Ehemann spricht davon, dass «die Kapitalerhöhung ein Märchen» und das Ganze für ihn «nicht einfach zu verdauen ist». Das Kantonsgericht wird sein Urteil den Parteien schriftlich zukommen lassen.

