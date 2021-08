Töfffahrer soll wegen Polizei-Assistentin verunfallt sein

Kantonsgericht Nidwalden Töfffahrer soll wegen Sicherheitsassistentin der Luzerner Polizei verunfallt sein – fast 90'000 Franken Schadenersatz gefordert Eine Mitarbeiterin der Luzerner Polizei steht in Nidwalden vor Gericht. Sie soll sich bei der Begleitung eines Schwertransports pflichtwidrig verhalten haben. Beim Transport kam es zu einem Unfall. Lucien Rahm 13.08.2021, 16.46 Uhr

Ziel war es, einen Schwertransporter über die Einfahrt Stans Nord auf die Autobahn zu führen – unter Wahrung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Für einen Obwaldner Töfffahrer endete die Aktion allerdings mit mehreren Knochenbrüchen und Platzwunden. Denn er prallte ins Heck eines Fahrzeugs der Luzerner Polizei, das den Transport begleitete (ausnahmsweise kann bei solchen Transporten die Polizei eines Nachbarkantons zum Einsatz kommen, wie es hier der Fall war). Trägt der Töfffahrer selbst die Schuld am Unfall oder ist die Frau, die das Begleitfahrzeug lenkte, die Schuldige? Mit dieser Frage hat sich am Donnerstag das Nidwaldner Kantonsgericht auseinandergesetzt.

Für die Staatsanwaltschaft Nidwalden ist die Sache klar: Die Lenkerin des Polizeifahrzeugs handelte mit ihrem Vorgehen «pflichtwidrig unvorsichtig» und verursachte somit die Kollision, die mittlerweile zwei Jahre zurückliegt. Insbesondere, weil sie das Dienstauto fast bis zum Stillstand abgebremst habe, sei es zum Unfall gekommen, schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrem Strafbefehl. Sie sprach die 30-jährige Sicherheitsassistentin der Luzerner Polizei daher der einfachen fahrlässigen Körperverletzung sowie der vorsätzlichen groben Verkehrsregelverletzung schuldig. Dies sollte mit einer bedingten Geldstrafe geahndet werden, in der Höhe von gesamthaft 6650 Franken. Zudem sprach die Staatsanwaltschaft eine Busse von 1650 Franken aus. Gegen den Strafbefehl erhob die Frau jedoch Einsprache, wodurch die Angelegenheit ans Kantonsgericht gelangte.

Handzeichen aus dem fahrenden Auto

«Ich finde es ein bisschen unfair», sagte die Frau am Donnerstag dem Einzelrichter auf seine Frage, wie sie die Strafe der Staatsanwaltschaft einschätze. Auch heute würde sie die Abwicklung des Schwertransports nicht anders gestalten. Das Vorgehen, welches sie im Vorfeld mit ihrem ebenfalls beteiligten Kollegen besprochen gehabt habe, sah vor, dass sie als erstes Fahrzeug der Schwertransport-Komposition auf die Autobahn fahren würde, ohne dabei zwischenzeitlich anzuhalten.

So fuhr die Frau über die Sperrfläche, welche die Einfahrt von der Autobahn trennt, auf die rechte Spur der Autobahn. Aus dem fahrenden Auto heraus – auf dessen Dach blinkte oranges Licht – habe sie dann ihre Hand aus dem Autofenster gehalten, um die sich nähernden Fahrzeuge auf die linke Fahrspur zu winken. Dabei habe sie auf Hilfsmittel wie eine Anzeigetafel oder eine Stablampe verzichtet, kritisiert der Strafbefehl.

Die Einfahrt Stans Nord in Richtung Luzern, mit der besagten Sperrfläche. Vor der Autobahnbrücke kam es zum Unfall. Bild: Google Maps

Die herannahenden Fahrzeuge hätten dann alle die Spur gewechselt. Damit der Schwertransporter vor ihr Einspuren kann, verlangsamte die Frau anschliessend ihre Fahrt auf der rechten Autobahnspur, bis der Transporter vor ihr ebenfalls auf die A2 eingebogen gehabt hätte. Je nach Zeugenaussage habe sie dabei gar angehalten, oder sei derart langsam gefahren, dass es einem Halten nahekam. Dieser Darstellung widersprach die Beschuldigte: «Wir sind definitiv gefahren. Wie schnell, kann ich nicht sagen.»

Töfffahrer habe nicht nach vorne geschaut

Jedenfalls kam es im Anschluss nahe der über der Autobahn verlaufenden Brücke zum Zusammenstoss mit dem Töfffahrer, der das Dienstfahrzeug laut Strafbefehl nicht gesehen habe. Sie habe ihn kommen sehen und festgestellt, dass er seinen Kopf in jenem Moment gerade nach unten gerichtet gehabt habe. «Er hat einfach nicht nach vorne geschaut. Ich konnte nichts mehr machen.»

Wie hätte die Frau stattdessen vorgehen sollen? Der Staatsanwalt beschreibt in seinem Strafbefehl zwei alternative Varianten, welche die Frau seiner Meinung nach hätte anwenden können. So hätte sie mit ihrem Fahrzeug auf der erwähnten Sperrfläche warten können, bis der Schwertransporter an ihr vorbeigefahren gewesen wäre, um keine anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden. «Das fände ich einfach zu gefährlich, weil da ebenfalls jemand in uns hätte reinfahren können», sagte die Frau, die vor diesem schon einige weitere Schwertransporte problemlos begleitet habe. Auch sei der Transporter zu breit gewesen, um dann noch an ihrem Auto vorbeizukommen. Weiter hält die Staatsanwaltschaft, die an der Verhandlung nicht anwesend sein musste, den Pannenstreifen für einen geeigneteren Ort für ein solches Manöver. Auch diese Option kam für die Frau wegen der Breite des Transporters aber nicht in Frage.

Auf der Sperrfläche bei der Autobahneinfahrt Stans Nord sah die Beschuldigte keine Möglichkeit zum Halt. Bild: Lucien Rahm (Stans, 12. August 2021)

Der verunfallte Töfffahrer selber ist am Verfahren als Privatkläger beteiligt. Er verlangt von der Frau Schadenersatz – in der Höhe von 88'000 Franken. «Ich finde das Wahnsinn, sorry», so die Frau dazu. In seinem Plädoyer verlangte ihr Verteidiger für sie einen vollumfänglichen Freispruch mangels ausreichender Beweise. Die Zeugenaussagen seien widersprüchlich. Wie das Kantonsgericht die Angelegenheit beurteilt, wird sie die Parteien in den kommenden Tagen schriftlich wissen lassen.