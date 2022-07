Kantonsleiter der Pfadi Unterwalden: "Bundeslager ist einmalig"

Nidwalden/Obwalden Kantonsleiter der Pfadi Unterwalden: «Ein einmaliges Erlebnis» Philipp Strässle zieht nach der Hälfte des Bundeslagers im Goms eine rundum positive Bilanz. Die Pfadi Unterwalden ist mit fast 900 Teilnehmern dabei. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 31.07.2022, 14.07 Uhr

Philipp Strässle, Kantonsleiter Pfadi Unterwalden. Bild: PD (Bundeslager Goms, 31. Juli 2022)

Drei Wochen Ferien hat sich der Informatiker Philipp Strässle genommen, um Zeit für das Bundeslager der Pfadi im Goms zu haben. Eine Entscheidung, die er nicht bereut. In der «Halbzeit» zieht «Sämfu», der einerseits Kantonsleiter der Pfadi Unterwalden und andererseits Leiter der Pfadi Wolfschlucht Wolfenschiessen ist, Bilanz: «Das Bundeslager ist ein einmaliges Erlebnis, es ist unvergesslich», schwärmt er. Für ihn als Kantonsleiter ergäbe sich die spannende Möglichkeit, sich mit anderen Kantonsleitenden auszutauschen.

Gang durchs Lager dauert bis zu eineinhalb Stunden

Übrigens habe er seinen Übernamen bekommen, weil es über ihn heisse, er gebe überall gern seinen Senf dazu, erklärt der gebürtige Wolfenschiesser schmunzelnd.

Mit 872 Personen ist die Pfadi Unterwalden in elf Abteilungen im Goms dabei, Kinder und Jugendliche aus allen Alters-Stufen und Leitende eingerechnet. Für die Kleineren, die Wölfli, hiess es bereits am Samstag nach einer Woche, die Heimreise anzutreten. Andere Wölfli reisten dafür jetzt erst an. Allein von «Sämfus» Abteilung sind 44 Kinder, 14 Leiterinnen und Leiter und vier Helfer fürs Küchenteam im Goms dabei.

Der 27-Jährige berichtet von den Dimensionen des Bundeslagers mit 30'000 Teilnehmern, das sich auf ein Gelände über 120 Hektaren erstreckt. «Wir sind eher im oberen Ende untergekommen. Auf etwa sechs Kilometern führt eine grosse Strasse durch das Lager. Das Lager zu passieren dauert mit unsern Teilnehmern sicher zwischen einer und eineinhalb Stunden. Du bist hier mit allen, ob älter oder jünger, gleich per du. Überall hast du Austausch.»

Philipp Strässle schwärmt von der Infrastruktur mit vielen Freizeitangeboten für alle von Postenlauf, über Tanz- und Graffiti-Workshops, Spielwiesen, Mini-Golf, einem per Velo betriebenen Kino bis zum Bula-Radio mit live gesendeten Lieder-Wünschen. «Man profitiert hier von den anderen Abteilungen, es gibt so viel, was man mit anderen machen kann.»

Die Küche der Abteilung Wolfschlucht hat eine Terrasse mit Ausblick

Fürs Kochen ist jede Abteilung selber verantwortlich. Die Lebensmittel werden an einer zentralen Stelle täglich frisch geholt und dann von jeder Abteilungsküche verarbeitet. Jede der 800 Abteilungen hat einen eigenen Lagerplatz mit ganz individuell aufgebauten Zelten. «Es gibt dreistöckige Türme und Konstruktionen aus Riesenblachen», nennt Sämfu Beispiele. Die Abteilung Wolfschlucht Wolfenschiessen hat ein sogenanntes Sarasani-Zelt in First-Zelt-Form. «Die Küche hat eine Terrasse im zweiten Stock, von wo aus man gut das Lager überblicken kann», beschreibt er.

Absolute Highlights des Lagers bisher seien der Einzug der Pfadis mit Fahnen am Anfang des Lagers gewesen. Die Vertreter aller 22 Kantonalverbände, des Dachverbandes und der internationalen Verbände hätten auf der Bühne gestanden und die riesige Anzahl der Teilnehmer von dort bestaunt, ein Bild das Philipp Strässle wohl nicht so schnell vergessen wird. Weitere Höhepunkte sind die 1. August-Feier, welche nebst dem Nationalfeiertag zugleich der weltweiten Gründung der Pfadi vor 115 Jahren gewidmet wird sowie der Abschluss.

Das Bundeslager im Goms ist sein zweites. Das erste erlebte er 2008 in der Linthebene als einer von damals 25'000 Teilnehmern mit. Bereits jetzt mischt sich in «Sämfus» Begeisterung ein Wermutstropfen: Von nun an zählt der Countdown runter. Jeden Tag rückt das Ende unweigerlich näher. Und nach der Abreise der Teilnehmenden bleibt allen Helfern wie ihm noch das Abbauen.

