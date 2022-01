SP Obwalden präsentiert fünf Kandidierende

Kantonsratswahlen Obwalden SP Sachseln tritt mit fünf Personen an Mit Evi Morger, Annemarie Schnider, Dario Bellwald, Nicole della Torre und Philipp Spichtig nominiert die SP Sachseln ihre Kandidierenden für die kommenden Kantonsratswahlen. 31.01.2022, 18.53 Uhr

SP Sachseln nominiert fünf Kandidierende für die Kantonsratswahlen 2022 (von links): Dario Bellwald, Annemarie Schnider, Philipp Spichtig, Evi Morger und Nicole della Torre. Bild: PD

Die amtierenden Kantonsrätinnen Evi Morger und Annemarie Schnider treten an den kommenden Kantonsratswahlen wieder an. «Unser Ziel ist das Verteidigen der beiden SP Mandate in Sachseln», kommentiert Claudia Dillier, Co-Präsidentin der SP Sachseln, die Nominierung in einer Mitteilung der Ortspartei.

Wie die SP Sachseln mitteilt, will die langjährige Kantonsrätin und Verfechterin einer fairen Prämienverbilligung und einer gerechten Steuerpolitik, Evi Morger, sich in Zukunft vermehrt für einen sorgfältigen und nachhaltigen Umgang mit Natur und Landschaft unseres Kantons einsetzen. Die 49-jährige Primarlehrerin und amtierende Kantonsrätin Annemarie Schnider will auch in Zukunft für eine zukunftsgerichtete Bildung und einen sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen einstehen. Sie ist Co-Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrervereins Obwalden und Mitglied der Velogruppe Obwalden.

Der Vizepräsident der Juso Obwalden, Dario Bellwald, engagiert sich für Klimaschutz und gerechte Bildungsmöglichkeiten. Der 19-jährige Gymnasiast der Kantonsschule Obwalden möchte der jungen Generation eine Stimme im Obwaldner Kantonsrat geben.

Die Pflegefachfrau und medizinische Masseurin Nicole della Torre möchte sich für ein Gesundheitswesen mit genügend Ressourcen einsetzen. Ebenfalls sehr wichtig ist ihr eine Umweltpolitik, welche unsere Lebensgrundlage schützt.

Der 45-jährige Primarlehrer Philipp Spichtig ist Co-Präsident der SP Sachseln. Er möchte sich für Respekt, Toleranz und ein ökologisches Obwalden engagieren.