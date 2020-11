Testergebnisse innerhalb weniger Stunden: Kantonsspital Nidwalden baut Labor für Coronatests aus Weit über 30'000 Tests pro Tag schweizweit: Die Labors sind am Limit. Das Kantonsspital Nidwalden hat nun sein eigenes Labor ausgebaut. Das spart Zeit. Christian Glaus 16.11.2020, 20.58 Uhr

Das Kantonsspital Nidwalden hat ein Labor für PCR-Tests mit einem neuen PCR-Testgerät (graues Gerät) aufgerüstet. Bild: Patrick Huerlimann (Stans, 16. November 2020)

Bund und Kantone machen sich grosse Hoffnungen wegen der kürzlich eingeführten Coronaschnelltests. Dadurch sollen Neuinfektionen schneller erkannt und das Contact-Tracing effizienter werden. Der Bund strebt bis zu 80'000 Tests pro Tag an – rund doppelt so viele wie heute. Doch die Schnelltests sind bei Ärzten und Spitälern umstritten, weil deren Zuverlässigkeit deutlich tiefer ist als bei den bisherigen PCR-Tests. Das ist auch beim Kantonsspital Nidwalden nicht anders. Zwar führt dieses ab Dienstag im Testcenter Schnelltests durch. Für den ersten Monat hat es vorerst 500 Schnelltests bestellt, das Kontingent liegt bei 2000. Doch Spitaldirektor Urs Baumberger setzt nach wie vor lieber auf das zuverlässigere PCR-Verfahren.

Eine Labormitarbeiterin bei der Auswertung von PCR-Tests im Labor. Bild: Patrick Huerlimann (Stans, 16. November 2020)

Damit die Ergebnisse schneller vorliegen, hat das Kantonsspital in sein Labor investiert. Es hat ein neues PCR-Laborgerät sowie die dazugehörigen Reagenzien beschafft. Zu den Kosten kann Baumberger noch keine genauen Angaben machen. Das neue Gerät kann jetzt eingesetzt werden – somit kann das Stanser Spital die Tests in Eigenregie auswerten und gewinnt viel Zeit: «Bei Tests, die am Vormittag gemacht werden, liegen die Resultate in der Regel am Nachmittag vor», sagt Baumberger. Wird am Nachmittag getestet, erhalten die Patienten das Resultat am nächsten Morgen.

Mit diesem neuen PCR-Testgerät sollen künftig die Wartezeiten auf Testergebnisse verringert werden. Bild: Patrick Huerlimann (Stans, 16. November 2020)

Zum Vergleich: Üblicherweise dauert es beim PCR-Test bis zu 48 Stunden, bis die Patienten erfahren, ob sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Dies, weil viele Labors überlastet sind.

Testkapazität kann verdoppelt werden

Baumberger spricht beim PCR-Test vom Goldstandard. Das neue Gerät werde seit einer Woche eingesetzt, die Abläufe würden sehr gut funktionieren. «Es ist fantastisch, wenn die Resultate so schnell vorliegen.» Im Schnitt werten die Labormitarbeiter zwischen 40 und 50 PCR-Tests pro Tag aus. Wenn nötig, könne diese Kapazität verdoppelt werden, sagt Urs Baumberger. Er betont aber auch: Schnelle Testresultate sind nur so lange möglich, wie das Spital nicht von Testwilligen überrannt wird. Eine Voranmeldung über www.ksnw.ch ist zwingend.

Die Investition lohne sich, ist der Spitaldirektor überzeugt. Die Kurierfahrten nach Luzern entfallen und der Nidwaldner Bevölkerung stehen innert kürzerer Zeit die Resultate zur Verfügung. Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse unterscheide sich nicht von anderen Labors. Sie soll bei über 98 Prozent liegen. Beim Schnelltest dagegen liegt sie zwischen 80 und 89 Prozent. Weil die Sensitivität schwächer ist, besteht das Risiko, dass Infektionen nicht erkannt werden.

Werden dank der Investition ins Labor die weniger zuverlässigen Schnelltests überflüssig? Urs Baumberger verneint. Wer die Kriterien des BAG erfülle, könne einen Schnelltest machen – auch im Testcenter des Kantonsspitals. Ausgenommen sind das Gesundheitspersonal, Personen von Risikogruppen und solche, die seit mehr als vier Tagen typische Symptome zeigen. «Sinnvoll ist ein Schnelltest vor allem dann, wenn es wahrscheinlich ist, dass das Resultat positiv ausfällt», sagt Baumberger.

Neuer Höchststand bei den Hospitalisierungen

Im Kanton Nidwalden hat die Zahl der Neuinfektionen – wie in der gesamten Schweiz – seit Anfang Oktober stark zugenommen. Waren es seit Beginn der Pandemie bis 1. Oktober 152 positive Fälle, ist die Zahl inzwischen auf 770 gestiegen (Stand Sonntag). Verzögert stiegen auch die Hospitalisierungen. Der bisherige Höchststand wurde vergangene Woche mit zwölf Personen gleichzeitig im Spital erreicht. Das sind mehr als während der ersten Welle. Seit Ende Oktober wirken sich die vielen Infektionen auch auf die Intensivstation aus: Zwischen zwei und drei Personen gleichzeitig werden dort jeweils gepflegt.

Die Pflege der Patienten auf der Isolierstation und insbesondere die beatmeten Patienten braucht sehr viel Zeit und Energie. Das fordert das Personal stark, wie Urs Baumberger erklärt: «Wegen des Mehraufwands und weil dadurch das Personal knapp wird, haben wir wieder Zwölf-Stunden-Schichten eingeführt.» Unterstützung erhalten die Intensivpfleger von Mitarbeitenden des interdisziplinären Operationszentrums (Anästhesiepflege, OP-Pflege, Aufwachraum und Tagesklinik). Die Stimmung auf der Intensivstation sei angespannt, sagt Baumberger. «Die allgemein schwierige Situation in der Schweiz mit den vielen Unsicherheiten ist da nicht gerade förderlich.» Vorübergehend könne man mit den Zwölf-Stunden-Schichten weiterfahren. Dass dies aber nicht über Monate möglich ist, ist auch dem Spitaldirektor klar.

Planbare Eingriffe werden verschoben

Wegen der vielen Covid-Patienten hat das Spital planbare Eingriffe verschoben. «Deren Anzahl ist aber überschaubar», sagt der Spitaldirektor. Alle nicht dringlichen Eingriffe zu verschieben, wie das Gesundheitsminister Alain Berset fordert, erachtet Baumberger als nicht sinnvoll. «Diese Forderung ist schwer nachvollziehbar.» Dies einerseits aus wirtschaftlichen Gründen.

«Alain Berset will die Spitalbetriebe runterfahren. Vergüten will das aber niemand.»

Gleichzeitig fordert schweizweit das Pflegepersonal mehr Lohn. Das passt nicht zusammen. «Wir können nicht zaubern», sagt Baumberger.

Auf der anderen Seite müsse man sich auch in die Situation der Patienten versetzen. Zum Beispiel jene, die schon länger Hüftprobleme haben und nun ein neues Gelenk erhalten sollten. «Niemand will zum Spass operiert werden, sondern weil die Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind.» Andere hätten sich schon lange auf die Operation vorbereitet und beispielsweise in der Firma eine Stellvertretung organisiert. Sauber abzuwägen, welche Operation verschoben werden kann und welche nicht, sei anspruchsvoll.

Wie lange die ausserordentliche Situation am Spital noch anhalten könnte, wagt Urs Baumberger nicht zu prognostizieren. Derzeit sehe es eher nach einer Stabilisierung aus. «Ob das so eintritt, hängt vom Verhalten der Bevölkerung ab.»