Coronamassnahmen Kantonsspital Nidwalden schränkt Patientenbesuche ein Für Besuche im Spital braucht es einen negativen Coronaschnelltest. Die neuen Regelungen gelten ab Montag. 24.01.2021, 15.22 Uhr

Am Kantonsspital Nidwalden gelten ab Montag, 25. Januar strengere Corona-Schutzregeln.

Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 21. Januar 2021)

«Die mutierten Varianten des Coronavirus werden sich voraussichtlich in der Schweiz weiter ausbreiten», heisst es in einer Medieninformation des Kantonsspitals Nidwalden. Um eine Ausbreitung und um generell Infektionen möglichst zu verhindern, werden die Patientenbesuche ab Montag, 25. Januar, eingeschränkt. Dies diene dem Schutz der Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeitenden. Es wird in der Medieninformation aber auch betont: «Der gesamte ambulante und stationäre Spitalbetrieb läuft ansonsten normal weiter.»

Folgende Besuche sind mit einem negativen Coronaschnelltest möglich:

Stationär: Nahe Angehörige bei schwerstkranken Patientinnen und Patienten.

Kinder: Ein Elternteil pro Tag bei Kindern unter 16 Jahren

Geburtenabteilung: Die Anwesenheit des Lebenspartners ist rund um die Geburt und den nachfolgenden Aufenthalt zulässig.

Ambulant: Eine Begleitperson, nur falls aus medizinischen Gründen nötig.

Voraussetzung ist in allen Fällen, dass die Angehörigen oder die Begleitperson gesund sind und einen negativen Coronaschnelltest vorweisen können (nicht älter als 72 Stunden). Der Test kann nach Voranmeldung im Corona-Testcenter am Kantonsspital Nidwalden durchgeführt werden.

Die Hygienemassnahmen und Verhaltensregeln des BAG (Abstand von 1.5 Meter, Händedesinfektion etc.) sind jederzeit einzuhalten. Es gilt eine generelle Maskentragepflicht im Spital, auch in den Patientenzimmern. Einwegmasken sind beim Haupteingang erhältlich. Stoffmasken sind nicht erlaubt. Beim Betreten und Verlassen des Zimmers beziehungsweise des Spitals müssen die Hände desinfiziert werden. Mit diesen Massnahmen leiste das Kantonsspital Nidwalden einen wichtigen Beitrag zur grösstmöglichen Minimierung des Ansteckungsrisikos der Mitarbeitenden sowie der Patientinnen und Patienten, heisst es in der Mitteilung..