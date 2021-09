Kapo Nidwalden: Neuer Kommandant im Interview

Kapo Nidwalden Kommandant Grieder: «Wir tun uns schwer, unsere Vakanzen zu besetzen» Anfang Jahr trat Stephan Grieder (57) seine neue Stelle als Kommandant der Kantonspolizei Nidwalden an. Im Interview sagt er, was gut läuft und wo es Luft nach oben gibt. Anian Heierli 14.09.2021, 13.37 Uhr

Für Stephan Grieder (57) war es sicher kein Spaziergang, als er Anfang Jahr das Polizeikommando in Nidwalden übernahm. Einerseits hatte die Coronapandemie die Schweiz fest im Griff, andererseits ist sein Vorgänger nach nicht einmal anderthalb Jahren gegangen – wegen unüberbrückbarer Differenzen (wir berichteten). Ein Thema, über das Grieder nicht sprechen will. Vielmehr wolle er nach vorne schauen.

Der neue Polizeikommandant Stephan Grieder (57, l.) im Gespräch mit seines Mitarbeitenden Fabienne Balsiger und Marco Keller. Bild: Anian Heierli (Stans, 6. September 2021)

Sie bleiben also länger als eineinhalb Jahre?

Stephan Grieder: Ja, die Arbeit hier macht mir sehr viel Spass. Wegen meiner engagierten und kollegialen Polizistinnen und Polizisten. Ich habe ein gut aufgestelltes Korps mit bestens ausgebildeten Mitarbeitenden vorgefunden.

Sie führten 20 Jahre die Kriminalpolizei Schwyz. Wussten die Mitarbeiter in Nidwalden, wer ihr neuer Chef wird?

Aufgrund meiner Arbeit in der Zentralschweiz kannte ich die Offiziere und einzelne Mitarbeiter der Kriminalpolizei Nidwalden. Sie kannten mich aber nicht so eng, dass sie wussten, was auf sie zukommt. Aber sie wussten von meinem Hintergrund. Ihnen war klar: Hier kommt jemand, der die polizeiliche Arbeit versteht. Auf der anderen Seite war auch mir die Mentalität nicht fremd: Schwyz und Nidwalden sind beides Urkantone.

Das hat geholfen?

Die kulturellen Eigenarten von Land und Volk sind in der Urschweiz ähnlich. Es hilft sicher, wenn man die Leute versteht. Schwyzer wie Nidwaldner sind eigenständig und stark auf Unabhängigkeit bedacht.

Kurz gesagt: Es läuft?

Der Betrieb funktioniert wirklich gut. Unsere Polizistinnen und Polizisten verstehen ihre Arbeit. Man unterstützt sich und kennt die Schnittstellen. Das trifft überall zu, bei der Verkehrs- und Sicherheitspolizei, der Kriminalpolizei und der Kommandoabteilung. Die Mitarbeitenden arbeiten selbstständig, sind aufs Resultat fokussiert und leisten professionelle Arbeit. Die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung überwiegen. Ich habe den Eindruck, dass unsere Polizistinnen und Polizisten ihre Arbeit gerne machen. Letztlich strahlen sie dadurch auch Glaubwürdigkeit aus und erhalten Respekt.

Das klingt fast so, als gäbe es keine Luft mehr nach oben.

Ein Mann mit 20 Jahren Polizeierfahrung: Kommandant Stephan Grieder (57). Bild: Anian Heierli (Stans, 6. September 2021)

Doch, die gibt es. Unsere veraltete Infrastruktur belastet die Mitarbeitenden äusserst stark. Das Gebäude hat schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Im Sommer ist es sehr heiss, im Winter zieht es. Ferner sind die heutigen Arbeitsprozesse im Gebäude nicht mehr optimal abgebildet, was unsere Arbeit erschwert. Beispielsweise würde man heute ein Polizeigebäude so bauen, dass die verschiedenen Lager dort sind, wo Personen arbeiten, die darauf zugreifen müssen. In diesem Sinne wird der Planung des neuen Sicherheitskompetenzzentrums Kreuzsstrasse für den Kanton Nidwalden eine grosse Bedeutung zukommen. Auch neben der Infrastruktur besteht Handlungsbedarf. Durch mehrere Führungswechsel – auch in letzter Zeit – müssen viele Dokumente, die den internen Arbeitsablauf regeln, im Detail angeschaut werden. Wir müssen wieder Ordnung in unser Dokumentensystem bringen. Heute ist teilweise unklar, was bereits vorhanden ist. Informationen sind auf verschiedene Orte verteilt. Für Mitarbeitende ist es oft schwierig, diese zu finden.

Das ist auch eine Frage der Digitalisierung. Hat man diese verschlafen?

Die Polizeiarbeit kann in sehr vielen Bereichen nicht digitalisiert werden. Unsere Tätigkeit besteht hauptsächlich noch immer darin, Menschen, die unsere Unterstützung benötigen, entsprechende Hilfe zu leisten. Wer unter anderem Herausforderungen im Umfeld von häuslicher Gewalt löst, ist als Mensch gefragt. Lebenserfahrung oder Empathie können in diesem Fall viel effektiver sein als ein digitales Instrument im Hintergrund. Gewisse Arbeitsprozesse können aber dank der Digitalisierung dennoch optimiert und vereinfacht werden. In diesem Bereich sind wir aber weder im Hintertreffen noch voraus, sondern zeitgemäss unterwegs.

Was wird diesbezüglich gemacht?

Momentan rüsten wir sämtliche Mitarbeitenden mit Laptops aus. Das führt dazu, dass künftig gewisse Informationen bereits an der Front ins System eingetippt werden. Meine Mitarbeitenden müssen dann die Informationen nicht mehr handschriftlichen in ihr Notizbüchlein schreiben und diese später elektronisch im Büro erfassen. Das beschleunigt und vereinfacht Prozesse. Andererseits können Informationen überall abgerufen werden. Wir werden auch auf Handyfotografie umstellen und rüsten nur noch Spezialdienste mit grossen Kameras aus. Denn in vielen Bereichen reicht ein Handybild. Dieses kann dann sofort im System abgelegt werden. Zusammen mit anderen Deutschschweizer Kantonen beteiligen wir uns am Projekt «myABI». Dabei handelt es sich um ein digitales Vorgangs- und Rapportierungssystem, das unser altes ersetzt. Ein grosser Vorteil ist, dass Personalien nur einmal im System erfasst werden müssen. Jedes Dokument, das ich später im gleichen Fall öffne, fügt diese automatisch ein. «myABI» ist auch prozessorientiert. Simpel erklärt, musste ich früher bei einer Verhaftung wissen, welche Formulare auszufüllen sind. Jetzt führt mich das System durch den Prozess, indem es mir sämtliche Formulare vorbereitet und vorlegt.

Welche Ziele schreiben Sie sich als neuer Kommandant auf die Agenda?

Die Kantonspolizei Nidwalden soll visionär sein. Heisst, wir müssen bereit sein, die künftigen Herausforderungen rechtzeitig angehen zu können. Ein Thema, das uns heute und in Zukunft beschäftigt, ist Cyberkriminalität. Neu haben wir Mitarbeitende, die sich dieser Thematik annehmen. Während die Polizei in der Vergangenheit repressiv unterwegs war, wird heute von ihr immer mehr ein präventives Handeln erwartet. Daraus abgeleitet, sind wir zurzeit mit anderen Amtsstellen daran, die Einführung eines kantonalen Bedrohungsmanagements zu initiieren, mit welchem wir die Gefahr künftiger schwerer Gewalttaten an Leib und Leben minimieren wollen. Im Moment ist dieses Projekt in der Ämtervernehmlassung, es soll demnächst dem Regierungsrat die Einleitung des politischen Prozesses beantragt werden. Erfreulich ist, dass wir bereits heute über gutes Material und Fahrzeuge verfügen. Dieser hohe Standard der Ausrüstung soll beibehalten werden. Dahingehend sind wir der Politik sehr dankbar. Zu meinen Schwerpunktthemen gehört auch die Aus- und Weiterbildung der Polizistinnen und Polizisten. Die Kantonspolizei Nidwalden soll als positive Marke verstanden werden.

Inwiefern?

Die Bevölkerung soll wissen, dass sie es mit der Nidwaldner Kantonspolizei zu tun hat. In der Art und Weise, wie man respektvoll mit ihr umgeht. Aber auch indem wir sehr professionell sind.

Marco Keller (l.) posiert mit Kommandant Stephan Grieder und Kollegin Fabienne Balsiger fürs Foto. Bild: Anian Heierli (Stans, 6. September 2021)

Der Respekt gegenüber der Polizei ist immer wieder medial ein Thema. Hat dieser nachgelassen?

Der Respekt gegenüber den Behörden, der Politik und auch der Polizei hat nachgelassen. Das hierarchische Denken nimmt ab. Das ist aber eine allgemeine gesellschaftliche Tendenz, die auch ihr Gutes hat. Heute ist man offener und direkter im Umgang. Es ist kein von Oben-Herab mehr, sondern ein Miteinander. Respekt ist auch, wenn man auf derselben Augenhöhe kommuniziert. Es gibt auch Unterschiede, ob der Polizeiberuf auf dem Land oder in der Stadt ausgeübt wird. In Nidwalden ist der Umgang der Bevölkerung mit der Polizei respektvoller als in einer Grossstadt. Das kommt aber auch daher, dass Polizistinnen und Polizisten in der Stadt mit einer anderen Kundschaft zu tun haben. In der Stadt gibt es mehr Problemquartiere.

Insofern könnte man meinen, die Polizeiarbeit auf dem Land sei attraktiver. Weshalb ist es dennoch schwierig, Nachwuchs zu rekrutieren?

Nachwuchs ist nicht nur im Kanton Nidwalden ein Problem. Das trifft sehr viele Polizeikorps. Wir haben momentan Vakanzen und tun uns schwer, diese zu besetzen mit Polizistinnen und Polizisten, die im Kanton Nidwalden arbeiten möchten. Wir sind gerade dabei, neue Anwärterinnen und Anwärter für die kommende Polizeischule auszuschreiben. Allgemein haben Polizeikorps Schwierigkeiten, genügend Junge zu finden. Für uns ist es deshalb von zentraler Bedeutung, dass wir attraktiv bleiben. Dazu zählen eine gute Ausrüstung und Infrastruktur. Aber nicht nur. Ein Korps ist auch attraktiv, wenn nebst der eigentlichen Arbeit Sondergruppentätigkeiten angeboten werden. Dazu zählen unter anderem die Interventionseinheit, die Alpine Einsatzgruppe oder der Seepolizeidienst. Ich möchte keine Leistung extern einkaufen, sondern diese Leistung selber und zusammen mit anderen Korps erbringen.

Weshalb sollen sich Junge für die Polizeiarbeit entscheiden?

Es ist ein spannender und herausfordernder Beruf. Man weiss nie, was in einer Schicht auf einen zukommt. Wir arbeiten mit Menschen, die Hilfe suchen und sind für die Bevölkerung da, professionell, glaubwürdig und respektvoll. Der Beruf einer Polizistin oder eines Polizisten ist eine Tätigkeit, bei der man am Ende seiner Schicht mit einem erfüllenden Empfinden nach Hause geht.