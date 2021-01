Hergiswil Stille Wahl von Stephan Schonhardt zum Pfarrer sorgt für Unmut Stephan Schonhardt wurde still als Pfarrer gewählt. Dabei hatten die Initianten einer Verschiebung der Abstimmung von der Gemeindeversammlung an die Urne mehr Leuten in Hergiswil die Gelegenheit zur Mitbestimmung geben wollen. Martin Uebelhart 09.01.2021, 05.00 Uhr

Die Kirche der Pfarrei St.Nikolaus. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 25. Mai 2020)

Es war ein kurzer Eintrag im Nidwaldner Amtsblatt dieser Woche und eine wortgleiche Medienmitteilung der Kirchgemeinde Hergiswil. Darin wurde festgestellt, dass Pfarradministrator Stephan Schonhardt in stiller Wahl Pfarrer der katholischen Kirchgemeinde wird. Die Wahl hat eine längere Vorgeschichte.

Das Wahlgeschäft war für die Kirchgemeindeversammlung vom 24. November traktandiert. Im Bestreben – nicht zuletzt wegen der eingeschränkten Möglichkeiten während der Pandemie – einer möglichst grossen Anzahl Gemeindemitglieder eine Teilnahme an der Pfarrwahl zu ermöglichen, lancierte eine Gruppe rund um Kerstin Wesner eine Unterschriftensammlung, um das Wahlgeschäft an die Urne zu bringen. Über 200 Unterschriften wurden eingereicht, 118 wären nötig gewesen. Weder ihr noch dem Kirchenrat oder weiteren Involvierten war zu jenem Zeitpunkt bewusst, dass das Verweisen der Pfarrwahl an die Urne in einer stillen Wahl enden würde. Selbst der Kirchenrat hatte noch in der ersten Ausgabe des «Pfarreiblattes» in diesem Jahr seiner Hoffnung auf eine rege Wahlbeteiligung am 14. Februar Ausdruck verliehen.

Vorwurf der mangelenden Empathie

Kerstin Wesner war bis 2015 in Hergiswil als Katechetin tätig, heute arbeitet sie in Stans. «Seither habe ich mich nicht mehr direkt in der Pfarrei engagiert», sagt die Hergiswilerin. Ihr Anliegen mit der Unterschriftensammlung sei zunächst gewesen, möglichst vielen Kirchenmitgliedern eine Mitsprache bei der Wahl zu ermöglichen. Sie sagt:

«Gerade in der jetzigen Situation rund um Covid-19 ist es vielen Menschen nicht möglich, an einer Kirchgemeindeversammlung teilzunehmen.»

Seelsorgerisches Fehlverhalten kreidet Wesner dem Pfarradministrator an – und fehlende Empathie. «Meiner Meinung nach sollte in der Kirche der Mensch im Vordergrund stehen», hält sie fest. Konkrete Beispiele, welche die Vorwürfe unterstreichen, möchte sie mit Rücksicht auf die teils sehr persönlichen Schilderungen, die an sie herangetragen worden seien, nicht preisgeben. «Das soll an einem runden Tisch seinen Platz haben.» Der Kirchenrat wolle laut eigener Ankündigung noch in diesem Monat zu einem solchen Treffen einladen. «Für mich ist es wichtig, dass die Leute gehört werden», so Wesner. «Sonst besteht die Gefahr, dass sie sich frustriert vom aktiven Pfarreileben zurückziehen.»

Breitere Diskussion über die Pfarrwahl gewünscht

Unabhängig von den Leuten rund um Wesner war auch Werner Marti an den Kirchenrat gelangt. Er hatte ursprünglich die Absicht, an der Kirchgemeindeversammlung einen Antrag auf Nichtwahl Schonhardts zum Pfarrer zu stellen. Gegenüber dem Kirchenrat kritisierte der pensionierte Hergiswiler Gemeindeschreiber unter anderem die engen Zeitfristen der Wahlanordnung. «Innert fünf Tagen über Weihnachten hätte man einen potenziellen Kandidaten aufstellen müssen», so Marti. Aufgrund der Vorgabe, dass es ein geweihter und vom Bistum gesandter Priester hätte sein müssen, wäre dies ohnehin illusorisch gewesen.

Marti hätte sich vom Kirchenrat eine breitere Diskussion über die Pfarrwahl gewünscht und ist überzeugt, dass ein grosser Teil der Hergiswiler Katholiken gegenüber Pfarradministrator Schonhardt kritisch eingestellt ist. Er hält fest:

«Ich lernte ihn als sehr konservativen Priester kennen.»

Marti sieht die Lösung einzig darin, dass Schonhardt von sich aus Hergiswil verlasse.

Kirchenrat setzt auf Dialog

«Der Kirchenrat hat keine Kenntnis über die Gründe der Vorbehalte gegen Stephan Schonhardt», sagt dessen Präsident Martin Dudle.

Martin Dudle, Kirchgemeindepräsident Hergiswil. Bild: Matthias Piazza (Hergiswil, 21. Juni 2018)

Ausser den Einschränkungen durch die Coronapandemie seien von den Unterschriftensammlern keine weiteren Anhaltspunkte geliefert worden, weshalb die Wahl an der Urne hätte stattfinden sollen. Dudle setzt auf den erwähnten runden Tisch und den Dialog. «Die Gruppe, die hinter der Unterschriftensammlung steht, soll sich äussern können und nicht aus dem Hintergrund agieren.»

Er sei noch nie direkt mit Kritik konfrontiert worden, sagt der designierte Pfarrer Stephan Schonhardt. Er findet:

«Man sollte mehr miteinander sprechen als übereinander.»

Stephan Schonhardt, designierter Hergiswiler Pfarrer. Bild: Philipp Unterschütz (9. September 2020)

Es allen recht zu machen, sei aber letztlich unmöglich. «Wenn man zur Eucharistie geht, sollte es nicht um die Person des Priesters gehen, der sie feiert, sondern um das Empfangen des Leibes Christi im Sakrament.» Schonhardt begrüsst die Idee eines runden Tisches: «Ich werde offen sein und freue mich auf das Gespräch.»

Gegen die Wahlfeststellung kann innert 20 Tagen eine Abstimmungsbeschwerde beim Regierungsrat eingereicht werden. Ob eine solche Beschwerde angestrengt wird, ist derzeit noch offen.