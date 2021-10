Kehrsiten Für den Notfall gerüstet: «Schwimmendes Feuerwehrlokal» besteht den Test Die Feuerwehr Stansstad übte, wie es zu geht, wenn die Strasse nach Kehrsiten zu geht. Edi Ettlin Jetzt kommentieren 24.10.2021, 16.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An Bord der Fähre Tellsprung trifft die Feuerwehr bei der temporären Fährstation Kehrsiten ein. Bild: Edi Ettlin (Kehrsiten, 22. Oktober 2021)

Die laufenden Sanierungsarbeiten der Kehrsitenstrasse bedingen ab nächster Woche eine gut halbjährige Sperrung der Strasse. Einwohner und Besucher des Stansstader Ortsteils werden während dieser Zeit tagsüber auf die Fähre ausweichen können. Doch wie sieht es für Notfallorganisationen im Einsatz aus?

Konzept regelt das Vorgehen im Ernstfall

Für die Feuerwehr bildet die Kehrsitenstrasse wegen ihrer Höhenbeschränkung selbst im Normalbetrieb ein Nadelöhr. Zwar hat die Feuerwehr Stansstad in Kehrsiten ein Depot, welches mit der passenden Ausrüstung bestückt ist. Doch die wenigen ortsansässigen Feuerwehrleute sind im Ernstfall auf sofortige Unterstützung aus Stansstad, Obbürgen oder gar Stans angewiesen. Mit einem Notfallkonzept haben sich die Verantwortlichen deshalb auf die kommende Sperrung vorbereitet. Zusammen mit Einsatzpartnern, zu denen jetzt auch die Schiffsführer der Autofähre Tellsprung gehören, wurde das Konzept am vergangenen Freitag in einer Alarmübung überprüft.

Von der temporären Fährstation Stansstad bricht die Feuerwehr mit der Fähre Tellsprung nach Kehrsiten auf. Bild: Edi Ettlin (Stansstad, 22. Oktober 2021)

«Damit wir sehen, wie die Transporte von Mannschaft und Material unter realistischen Bedingungen klappen, wissen die Einsatzkräfte noch nichts von der Übung», erklärte Vizekommandant Roger Zumbühl vor Übungsbeginn.

Um 18.35 Uhr klingelten dann bei den Stansstader Feuerwehrleuten die Telefone und sie erfuhren, dass nun das Löschen eines Hauses in der Kehrsiter Schwand geübt werde – und zwar nach dem neuem Einsatzkonzept.

Von der temporären Fährstation Stansstad bricht die Feuerwehr mit der Fähre Tellsprung nach Kehrsiten auf. Bild: Edi Ettlin (Stansstad, 22. Oktober 2021)

Im Gegensatz zu ihnen waren die Fährleute eingeweiht und hörten die Alarmmeldung an der Verladestelle in Stansstad ab. Während dem Fährbetrieb sind sie verpflichtet, die laufende Fahrt sofort abzubrechen und Stansstad anzusteuern. Doch der Verlad der Feuerwehrautos auf die Fähre steht nicht zuoberst auf dem Einsatzplan. Deshalb machten sich zunächst eine Handvoll Atemschutzleute mit dem Feuerwehrboot auf, um ihre Kameraden in Kehrsiten unverzüglich zu unterstützen. Mit gleichem Ziel rückte auch das Beckenrieder Feuerwehrboot aus.

Gut genutzte Zeit während der Überfahrt

Nach und nach brachten nun die einrückenden Feuerwehrleute Fahrzeuge, Motorspitzen und weitere Ausrüstung an die neue Fährstation. In der Eile wurde ein Anhänger mit einem grossen Schlauchhaspel beinahe im Lokal vergessen.

Als Einsatzkräfte und Material auf der Fähre versammelt waren, legte die Tellsprung ab und fuhr in die anbrechende Nacht hinaus. Die zwanzigminütige Fahrt nach Kehrsiten verbrachten die Feuerwehrleute aber nicht etwa wartend. Schliesslich hatte Roger Zumbühl bereits angekündigt, dass sich die Fähre alsbald in ein «schwimmendes Feuerwehrlokal» verwandeln werde. So nutzten Kaderleute die Zeit zur Koordination. Über Funk brachten sie die Bedürfnisse der Einsatzleitung vor Ort in der Schwand in Erfahrung, teilten Fahrzeugbesatzungen ein und wiesen Aufgaben zu.

Nach der Ankunft in Kehrsiten lief es dann wie am Schnürchen und die Kehrsiter Einsatzkräfte erhielten die lange erwartete Unterstützung. Als genügend Schlauchleitungen gelegt und die vordefinierten Wassermengen erreicht waren, stoppten die Übungsleiter den Einsatz.

Feuerwehrleute bringen Fahrzeuge und Gerätschaften auf der Autofähre Tellsprung in Stellung. Bild: Edi Ettlin (Stansstad, 22. Oktober 2021)

Feinkorrekturen am Notfallkonzept

An der Einsatzbesprechung auf der Rückfahrt nach Stansstad stellte Feuerwehrkommandant Andreas Matti den Übungsteilnehmern ein gutes Zeugnis aus. Verbesserungsmöglichkeiten sah er unter anderem bei den Funkverbindungen, welche bei einem solchermassen dezentralen Einsatz ein entscheidender Faktor sind. «Es war eine historische Probe», sagte er und fügte an: «Ich hoffe, dass es das letzte Mal war, dass wir per Fähre ausgerückt sind und dass wir vor Ernstfällen während der Strassensperrung verschont bleiben.»

Die Fahrzeuge der Feuerwehr Stansstad finden sich zur Fahrt nach Kehrsiten auf der Fähre ein. Bild: Edi Ettlin (Stansstad, 22. Oktober 2021)