Gerichtsstreit wegen Lärm bedroht Restaurant Mathisli Kehrsiten

Kehrsiten Nachbarn wollen weniger Lärm – Streit um Gartenterrasse landet vor Gericht Weil die Betriebszeiten eingeschränkt werden könnten und ein nachträgliches Baubewilligungsverfahren für eine Terrasse droht, fürchtet der Besitzer um die Zukunft des Restaurants Mathisli. Philipp Unterschütz 19.04.2022, 05.00 Uhr

Um das Restaurant Mathisli in Kehrsiten ist ein Streit wegen Lärm entbrannt. Bild: PD

Ein Krach im wörtlichsten Sinn beschäftigt Kehrsiten. Im Mittelpunkt: Das alteingesessene Restaurant Mathisli. Das Besitzerpaar einer Liegenschaft, die an das Restaurant angrenzt, fühlt sich gestört vom Lärm des Gartenrestaurants. Und zwar so sehr, dass es im Juli 2020 beim Gemeinderat Stansstad ein Gesuch um Beschränkung der Aussennutzung der Terrassen des «Mathisli» einreichte. Mittlerweile liegt ein Entscheid des Regierungsrats von Ende Januar vor, den Besitzer Jürg Hammer und Pächter Ueli Burger Mitte Februar beim Verwaltungsgericht angefochten haben. Die Entscheide von Gemeinde- und Regierungsrat liegen unserer Zeitung vor.

Danach verlangten die Nachbarn von der Gemeinde, dass der Betrieb der gesamten Aussenwirtschaft des «Mathisli» von Montag bis Donnerstag auf 21 Uhr, Freitag und Samstag auf 22 Uhr und Sonntag auf 19 Uhr beschränkt wird. Es müsse zudem eine Lärmbegutachtung vorgenommen werden. Und es sei ein nachträgliches Baugesuch betreffend der Erweiterung der Anzahl Plätze der Aussenwirtschaft einzureichen, verbunden mit einer entsprechenden Nutzungsbeschränkung auf maximal 60 Plätze.

Heute verfügt das «Mathisli» über eine gültige Bewilligung für das Bewirten von 9.00 bis 00.30 Uhr für das Restaurant mit 45 Plätzen und das Gartenrestaurant mit 60 Sitzplätzen. Dies steht in einer Verfügung vom November 2017, welche vom kantonalen Arbeitsamt erlassen wurde, das für das Gastgewerbegesetz zuständig ist.

Gemeinde findet keine Baubewilligungen

In ihrem Beschluss vom Juni 2021 äusserte sich die Gemeinde Stansstad nicht zu den Betriebszeiten, sondern erliess einen sogenannten «Zwischenentscheid». Danach wird erst nach Vorliegen eines Lärmgutachtens entschieden. Der weitere Verlauf des Verfahrens entzündete sich nun insbesondere daran, dass die Gemeinde auch ein nachträgliches Baugesuch für die obere, südliche Terrasse verlangte.

Der Rechtsstreit geht auch insbesondere um die hintere Terrasse unter der roten Markise. Bild: PD

Sie hielt in ihrem Entscheid fest, dass sowohl für die oberliegende, südliche Terrasse als auch für das Gartenrestaurant mit Kinderspielplatz keine Baubewilligungen beim Bauamt vorliegen würden. Es könne nicht eindeutig festgestellt werden, wann diese Sitzplätze/Terrassen erstellt worden seien. Für die eigentliche Gartenwirtschaft anerkannte die Gemeinde aber eine Bestandsgarantie, weil sie schon vor 1985 in Betrieb gewesen sei. In ihrem Zwischenentscheid geht die Gemeinde davon aus, dass weder Lärmgutachten noch die Aufforderung zur Einreichung eines nachträglichen Baugesuchs einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil für Besitzer und Pächter zur Folge hätten.

Dieser Entscheid wurde im Januar vom Nidwaldner Regierungsrat gestützt. Als Begründung heisst es: «Die Beschwerdeführer vermögen nicht darzulegen, inwiefern sie durch die Verpflichtung eines nachträglichen Baugesuchs einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil rechtlicher Natur erleiden können.»

Botschaft zur Stansstader Gemeindeversammlung von 1984 zur Zonenplanänderung. Die obere Terrasse vom Mathisli ist deutlich zu sehen. Bild: PD

Besitzer fürchtet Einsprachen und jahrelanges Verfahren

Dagegen wehren sich «Mathisli»-Besitzer Jürg Hammer und Pächter Ueli Burger am 17. Februar mit einer Beschwerde ans Verwaltungsgericht. Dieser Entscheid ist hängig. Gegen ein Lärmgutachten habe er nichts einzuwenden, sagt Jürg Hammer auf Anfrage. Er stört sich an der Verpflichtung eines nachträglichen Baugesuchs und kann nicht begreifen, weshalb Gemeinde und auch die Regierung im Zwischenentscheid negieren, dass dies nachteilige Folgen habe:

«Es geht doch nicht nur um einen Nachteil rechtlicher Natur. Es geht darum, dass laut Bundesgericht auch tatsächliche wirtschaftliche Folgen nicht wiedergutzumachende Nachteile darstellen.»

Jürg Hammer befürchtet nämlich, dass mit einem nachträglichen Baugesuch ein Verfahren eröffnet wird, welches Jahre dauern und erhebliche Kosten verursachen könne. «Aufgrund des bisherigen Verfahrens muss ich davon ausgehen, dass gegen ein entsprechendes Baugesuch Einsprache durch die Nachbarn erhoben würde, um die Terrasse zu verunmöglichen.»

«Ohne Sommerbetrieb ist Existenz gefährdet»

Der Kehrsiter Jürg Hammer, er ist Mitbesitzer der Hammer Auto Center AG in Emmenbrücke und Meggen, hat das Restaurant Mathisli 2017 gekauft. Er sagt: «Ich wollte, dass das Restaurant erhalten bleibt und nicht als privates Ferienhaus umgenutzt werden kann.» Man habe es damals im Dorf sehr begrüsst, dass das «Mathisli» gerettet wurde.

Hammer versteht nicht, warum die Gemeinde für die obere Terrasse nicht auch eine Bestandsgarantie anerkenne, und belegt mit diversen alten Bildern, dass die Terrasse schon in den 50er-Jahren betrieben wurde, als rundherum noch weit und breit keine Häuser standen. Er sagt:

«Ich war ja als Kind selber auf der Terrasse. Da wird etwas in Frage gestellt, was X-Jahre Bestand hatte.»

Auch diverse frühere Wirte bestätigen das. Jürg Hammer sagt auch, dass die Gemeinde die Unterkellerung der Terrasse im November 1991 abgenommen habe in Kenntnis, dass diese ein Teil der Gartenwirtschaft war.

Titelblatt des Insiders von 1986 auf dem deutlich zu sehen ist, das schon damals auf der oberen Terasse gewirtet wurde. Häuser hat es in der Nachbarschaft noch keine. Bild: PD

Für die Forderungen der Nachbarn nach Einschränkung der Betriebszeiten hat er wenig Verständnis. «Damit würde dem Betrieb die Existenz entzogen. Das ‹Mathisli› finanziert sich vor allem über die Sommermonate mit den Terrassen.» Eine Schliessung des Restaurants hätte für das ganze Dorf Konsequenzen. Das «Mathisli» ist das letzte Restaurant in Kehrsiten, das auch im Winter offen hat. Alle anderen Restaurants sind Sommerbetriebe.

Besitzer will Rechtsmittel ausschöpfen

Jürg Hammer beklagt, dass die Nachbarn ihr Grundstück vor etwa 20 Jahren im Wissen gekauft hätten, dass in unmittelbarer Nähe das Restaurant liege. «Da hätte es ihnen doch klar sein müssen, dass es auch mal lauter wird. Die anderen Nachbarn, die ihre Liegenschaften ebenfalls im Wissen gekauft haben, dass da ein Restaurant ist, können ja auch damit leben.»

Besitzer Jürg Hammer vor dem Restaurant Mathisli in Kehrsiten. Bild: PD

Jürg Hammer will nicht aufgeben. «Das ‹Mathisli› ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich bin bereit, dafür zu kämpfen, und werde die Rechtsmittel bis zum Letzten ausschöpfen.»

Unsere Zeitung hat auch mit der Klägerschaft gesprochen. Diese möchte sich allerdings nicht äussern, solange kein Entscheid vorliege.

