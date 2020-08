Kehrsitenstrasse: Fährbetreiber stellt sämtliche Transporte sicher Für den Betrieb des Rufbootes hat der Kanton Nidwalden nur eine einzige Offerte erhalten. Diese stammt vom Betreiber der Autofähre, der die Verbindung nach Kehrsiten während der Strassensanierung offen hält. Philipp Unterschütz 04.08.2020, 05.00 Uhr

Der Betreiber der Autofähre Beckenried–Gersau wird während der Sanierung der Kehrsitenstrasse neben der Autofähre auch den Service mit einem Rufboot anbieten. Bild: Corinne Glanzmann (Beckenried, 24. Oktober 2018)

Der Betreiber der Fähre von Beckenried nach Gersau wird während der Sanierung der Kehrsitenstrasse sämtliche Transporte übernehmen und sicherstellen, dass Kehrsiten nicht von der Umwelt abgeschnitten wird. Kürzlich meldete das Amt für Mobilität im Amtsblatt die Vergabe des Personentransports mit einem Rufboot an den Betreiber der Autofähre, Markus Baumgartner.

Den Auftrag für die Haupttransporte mit der Autofähre vergab der Kanton schon vor längerem an Baumgartner. Alternativen dazu gibt es auf dem Vierwaldstättersee keine. Die Autofähre wird in den beiden Winterhalbjahren 2020/21 und 2021/22, während derer die Strasse saniert wird, die Verbindung mit stündlichen Kursen nach Kehrsiten aufrechterhalten. Im ersten Halbjahr fährt sie von 8 bis 17 Uhr, in der übrigen Zeit ist die Strasse offen. Im zweiten Winterhalbjahr 2021/22, wenn die Strasse komplett gesperrt ist, kursiert die Fähre an Wochentagen von 5.15 bis 22.35 Uhr, an Samstagen von 7.15 bis 23.35 und an Sonntagen von 7.15 bis 20.35. Ausserhalb dieser Zeiten kommt das Rufboot zum Zug. Dieses steht die ganze Nacht zur Verfügung.

Kein Interesse anderer Bootsbetreiber

Markus Baumgartner war der einzige, der für den Rufboot-Service eine Offerte erstellte. Dass andere Bootsbetreiber nicht mitbieten wollten, dürfte daran liegen, dass sich die Dienstleistung als Einzelauftrag kaum rechnet. Beat Plüss, Geschäftsführer der St. Niklausen Schiffgesellschaft Genossenschaft SNG und Gemeindepräsident von Stansstad, bestätigt, man habe sich aus diesem Grund entschlossen, auf ein Angebot zu verzichten. «Man fährt auf Abruf, muss aber ständig ein Schiff und eine Besatzung bereithalten. Unsere Schiffe sind alle für mehr als 60 Personen zugelassen, deshalb müsste die Besatzung aus 2 Personen bestehen.»

Markus Baumgartner sagt ebenfalls, dass er ohne die Synergien, die sich aus dem Hauptauftrag mit dem täglichen Fährbetrieb ergeben, hätte teurer offerieren müssen. «Als Mischrechnung geht es aber für uns auf.» Für den Rufboot-Service bezahlt der Kanton laut dem Amt für Mobilität einerseits eine Pauschale für das Bereithalten des Bootes und zudem eine Fahrpauschale für Hin- und Rückfahrt. Die Passagiere müssen eine Gebühr von 10 Franken zahlen, die an den Kanton geht.

Autofähre nimmt am 26. Oktober den Betrieb auf

Weil Markus Baumgartner sein Schiff Aurora einsetzt, das für maximal 60 Personen zugelassen ist, reicht eine Einer-Besatzung aus. Er werde aber in den beiden Winterhalbjahren zusätzliches Personal engagieren müssen, bis 400 Stellenprozente könnten das sein. Die Aurora werde im Winter 2021/22 voraussichtlich in Stansstad stationiert. Wer von und nach Kehrsiten befördert werden will, muss sich mindestens eine Stunde vorher anmelden.

Der Betrieb mit der Autofähre wird am 26. Oktober starten. Bei der Planung der Anlegestellen für die Fähre konnte Markus Baumgartner mitreden. «Sie werden gleich gebaut, wie in Gersau», erklärt er. «Das erleichtert es für die Schiffsführer.» Man werde aber sicher vor dem Betrieb noch einige Tests machen, und falls überhaupt nötig noch Anpassungen machen.