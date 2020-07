Kehrsitenstrasse: Im September startet die Sanierung Die erneute Ausschreibung der Arbeiten - nach dem Abbruch des ersten Versuches - ist erfolgreich angelaufen, die ersten Aufträge sind vergeben. Die Kosteneinsparungen wurden erreicht. Philipp Unterschütz 03.07.2020, 11.15 Uhr

Die enge Kehrsitenstrasse Stansstad wird saniert. Visualisierung zeigt Massnahmen (Ausbuchtungen resp. Langsamverkehrsnischen) Bild: PD

Die umfassende Sanierung der Kehrsitenstrasse geht in diesen Tagen los. Unter besseren Vorzeichen als noch vor einem Jahr. Damals musste die Nidwaldner Regierung kurz vor dem Start im September die Reissleine ziehen, weil bei der Ausschreibung nur gerade eine einzige Offerte eingegangen war. Zusammen mit den Kosten des Transportsystems resultierte dadurch eine Überschreitung von 3 Millionen des bewilligten Kredites von 16,4 Millionen Franken. Ein Nachtragskredit wäre notwendig geworden.

Wie der Kanton nun in einer Mitteilung schreibt, ist das Projekt inzwischen mit Spezialisten für Steinschlagschutz und konzentrierten Bauweisen optimiert worden, ohne Abstriche bei der Sicherheit vorzunehmen. So können die Arbeiten teils unter Verkehr ausgeführt werden, was zu Beginn unwahrscheinlich schien.

Neu ist das Vorhaben in mehreren Losen ausgeschrieben worden. «Der Auftrag für den Steinschlagschutz konnte deutlich innerhalb des ursprünglichen Kostenvoranschlags vergeben werden», lässt sich Baudirektor Josef Niederberger in der Mitteilung zitieren.

Parallel dazu wurde mit dem Betreiber der Autofähre, die während längeren Sperrzeiten als Transportmittel eingesetzt wird, der Fahrplan bereinigt, was ebenfalls zu einer Kostenreduktion geführt habe. Die Baumeisterarbeiten werden für jedes Jahr separat ausgeschrieben, erstmals Ende August. Dadurch erhöhen sich die Chancen für kleinere Unternehmungen. «Wenn marktübliche Preise offeriert werden, sind wir über-zeugt, dass wir den Gesamtkredit einhalten können», so Josef Niederberger weiter.

Unterdessen werden Vorarbeiten an den Anlegestellen der Autofähre getätigt und die Warteräume für Fahrzeuge eingerichtet. Dabei bleibt die Strasse grundsätzlich geöffnet, allerdings sind punktuelle Einschränkungen mit kurzen Wartezeiten nicht auszuschliessen. Ende September werden die Steinschlagschutzarbeiten und Ende Oktober die Baumeisterarbeiten an der Strasse aufgenommen.

Kehrsiten bleibt in Notfällen erreichbar

Gebaut wird voraussichtlich bis Mai 2022 mit Schwerpunkten in den Winterhalbjahren. Dafür sind wie bereits bekannt Teilsperrungen der Kehrsitenstrasse unvermeidbar. Das Fahrtregime sieht von Ende Oktober 2020 bis März 2021 Sperrungen tagsüber von 8 bis 17 Uhr vor. Während dieser Zeitspanne verkehrt zwischen Stansstad und Kehrsiten die Autofähre im Stundentakt. Zu einem wesentlichen Teil im Oktober 2020 sowie im April 2021 wird die Strasse zwischen 8 und 12 Uhr sowie 13.30 und 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Es wird gewährleistet, dass Kehrsiten auch während den Sperrzeiten im Notfall für Blaulichtorganisationen erreichbar bleibt.

Während der zweiten Bauetappe im Winter 2021/22 wird die Kehrsitenstrasse voraussichtlich von November 2021 bis Mitte April 2022 vollständig gesperrt. In dieser Zeit werden die Autofähre und spätabends ein Personen-Rufboot verkehren. Im Sommerhalbjahr 2021 hingegen ist die Strasse normal befahrbar.

Für die ganze Projektzeit gilt: Immer dann, wenn die Strasse nicht gesperrt ist, herrscht Einbahnverkehr. Pro Fahrtrichtung gibt es jede halbe Stunde ein Zeitfenster von fünf Minuten zur Einfahrt auf den Baustellenabschnitt. Dies gilt für Auto- und Velofahrer. Die detaillierten Angaben zum Fahrplan der Fähre und zum Fahrtregime werden der Bevölkerung mit einem Flyer zugestellt. Die Informationen werden zudem auf den Internetseiten des Kantons und der Gemeinde Stansstad aufgeschaltet.

Weitere Informationen: www.nw.ch/kehrsitenstrasse

Mehr zum Thema Doch kein Zusatzkredit für Sanierung der Kehrsitenstrasse nötig Die Baudirektion Nidwalden hat das Projekt für die Instandstellung der Kehrsitenstrasse überarbeitet. Die Kosten konnten soweit reduziert werden, dass der bewilligte Kredit eingehalten werden kann. Philipp Unterschütz 12.03.2020