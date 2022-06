Kehrsitenstrasse Kehrsiten ist wieder gut erreichbar Es ist ein schöner Zufall, dass das 75-Jahr-Jubiläum des Kurvereins Kehrsiten mit der Sanierung der Kehrsitenstrasse zusammenfällt. Kein Zufall ist die gemeinsame Geschichte des Kurvereins und der «Kleinen Axenstrasse». Rafael Schneuwly Jetzt kommentieren 20.06.2022, 17.35 Uhr

Alte und neue Teile an der sanierten Kehrsitenstrasse. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 19. Juni 2022)

Nach dem 2. Weltkrieg entwickelte sich Kehrsiten zu einem beliebten Ferienort mit fast 15'000 Übernachtungen im Jahr 1967. Obwohl diese Zahlen in den Siebzigerjahren stark zurückgingen, überlebte der Kurverein Kehrsiten, der dieses Jahr sein 75-Jahr-Jubiläum feiert, als touristische Organisation. Zwar fliessen die Kurtaxen heute zum Kanton und kehren in Form einer jährlichen Leistungsvereinbarung mit Tourismus Nidwalden und der Gemeinde Stansstad nach Kehrsiten zurück, doch stehen dem Verein mit rund 175 Mitgliedern immer noch die Mitgliederbeiträge und allfällige Spenden als zusätzliche Geldmittel zur Verfügung.

Am Sonntag organisierten Caroline Felber und Julia Jung vom Kurverein Kehrsiten zusammen mit Christina Abry-Arnet von der Kapellgemeinde Kehrsiten ein grosses Fest.

Oldtimer beim Hafen Stansstad – bereit für den Oldtimer-Corso nach Kehrsiten. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 19. Juni 2022)

Felber war schon im Vorfeld des Anlasses voller Vorfreude: «Die Bevölkerung zieht mit und betreut die insgesamt fünfzehn Stationen in Freiwilligenarbeit. Das Kurvereinmitglied Alfred Gut organisiert den Oldtimer-Corso von Stansstad nach Kehrsiten, Pfarrer Jan Strancich nimmt die Strassensegnung vor und Regierungsrat Josef Niederberger und Gemeindepräsident Beat Plüss durchschneiden bei der Harissenbucht das symbolische Band.»

Das Band wird durchschnitten und so die neue alte Strasse offiziell wiedereröffnet. Gemeindepräsident Beat Plüss (in Rot), Regierungsrat Josef Niederberger und Pfarrer Jan Strancich, rechts daneben Alfred Gut. Bild: Roland Hügi (Stansstad, 19. Juni 2022)

Nach der Messe in der Kapelle und dem anschliessenden Apéro spielten am Nachmittag nicht weniger als sieben Musikensembles entlang der Strasse, und neben bekanntem Kehrsiter Kulturgut wie dem Obstlehrpfad und dem Chriesisteispeitze präsentierte die Feuerwehr Kehrsiten ihr neues Einsatzfahrzeug.

Rene Burrell und Sarah Bowman unterhalten das Publikum bei der Kapelle Maria in Linden. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 19. Juni 2022)

Das neue Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Kehrsiten. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 19. Juni 2022)

Bei aller Jubiläumsfreude ist der Verein nicht frei von Sorgen. So stehen im Moment mit Caroline Felber und Julia Jung nur gerade zwei Personen für die Vorstandsarbeiten zur Verfügung, was die beiden Damen allerdings nicht daran hindert, hervorragend zu arbeiten. So wurde der Obstlehrpfad neu beschildert, und die Website des Vereins wurde von Grund auf erneuert. Am 19. Juni konnte zudem der neue Infoscreen bei der Harissenbucht in Betrieb genommen werden.

Vor kurzem wurde eine Umfrage durchgeführt, die sich mit der Zukunft des Vereins beschäftigte. Auf das Resultat darf man gespannt sein.

Die «Kleine Axenstrasse» wurde total überholt

Der Kurverein Kehrsiten setzte sich schon immer für die Sicherheit der Strasse nach Stansstad und für gute Schiffsverbindungen ein. Nach einem mehr als zehnjährigen Planungs- und Bauprozess konnte am 29. April die sanierte Kehrsitenstrasse für den Verkehr freigegeben werden. Felber und Jung sind vom Resultat angetan und bedanken sich bei allen Beteiligten. Mit positiven Auswirkungen auf den Tourismus rechnen sie allerdings nicht.

Auch Gemeindepräsident Beat Plüss ist zufrieden: «Gut ist das Endresultat in Bezug auf die Sicherheit der Strassenbenützer. Gelegentlich war die Kommunikation mit dem Kanton mühsam; vor allem, wenn es um Fragen der Verkehrsregulierung ging. Am Ende konnte mit der Autofähre eine sehr gute Lösung gefunden werden.» Plüss ist froh, dass der Beitrag der Gemeinde Stansstad von 800'000 Franken nicht überschritten wurde.

Die Sanierung der Kehrsitenstrasse (2011–2022) · 2011: Die Baudirektion NW informiert zum Steinschlagschutz und zur Verkehrsqualität der Kehrsitenstrasse und zu deren Instandsetzung. · Am 15. September 2016 findet eine öffentliche Informationsveranstaltung in Stansstad statt. Die Themen sind Steinschlagschutz, Verkehrsqualität, Amphibien und die Instandsetzung. Die Begleitgruppe Kehrsitenstrasse bemängelt mit Hilfe von 122 Unterschriften die Streichung von ursprünglich geplanten vier Ausweichstellen. · 28. Juni 2017: Der Landrat genehmigt für die Planung und den Bau des Ausführungsprojekts in Bezug auf die Verkehrsqualitätsmassnahmen einen Objektkredit von 4,56 Millionen Franken. Für die Planung und den Bau des Ausführungsprojekts in Bezug auf die Steinschlag- und die Amphibienschutzmassnahmen sowie die Instandsetzungsmassnahmen wird ein Objektkredit von 11,84 Millionen Franken bewilligt. Die Einwendungen der Begleitgruppe Kehrsitenstrasse werden akzeptiert und im Objektkredit berücksichtigt. · Die Sanierung war für 2019/2020 und 2020/2021 in zwei Totalsperrungen geplant. · Infolge der zu erwartenden Kostenüberschreitungen wurde das Projekt optimiert und der Bauablauf angepasst. · 2020/21: Bauetappe 1



Totalsperre von 7.30 bis 17 Uhr. Autofähre in Betrieb.

Von 17 bis 7.30 Uhr ist die Strasse für den Verkehr offen. · 2021/2022: Bauetappe 2 Strasse zwischen Harissenbucht und Kehrsiten komplett gesperrt. Die Autofähre ist täglich rund 18 Stunden in Betrieb. · 29. April 2022, 17 Uhr. Die Strasse ist für den Verkehr wieder offen. Einsegnung am 19. Juni 2022. Der Gesamtkredit von 16,4 Millionen Franken sollte nach heutigem Kenntnisstand eingehalten werden. (R.S.)

Regierungsrat Josef Niederberger urteilt differenziert. Auf der einen Seite seien die Verbesserung der Verkehrsqualität, der Schutz vor Steinschlag und die Instandsetzung der über 100-jährigen Strasse der politische Auftrag gewesen. Mit dem Strassenabschnitt zwischen dem Steinbruch und Kehrsiten seien alle zufrieden. Hingegen habe es bei der Sanierung des felsigen Teils Beschwerden wegen des hohen Geländers gegeben. Niederberger zeigt sich gesprächsbereit:

«Ich werde mit den zuständigen Personen aus dem Amt für Mobilität Kontakt aufnehmen, und wir werden prüfen, ob sich etwas ändern lässt. Aber versprechen kann und möchte ich an dieser Stelle nichts.»

Bedenken wegen des Geländers hat auch Walti Mathis aus Kehrsiten. Es sei zu hoch und die Pfosten stünden zu nahe beisammen, sodass es nicht möglich sei, den Gegenverkehr auf Distanz einzuschätzen. Er wünscht sich durchgehend eine Fahrbahn von drei Metern und bei der Festung Fürigen eventuell eine Galerie.

Sofie Massetti, die Präsidentin des Vereins Amphibien-Freunde Kehrsiten, muss abwarten, ob die Erdkröten an ihre alten Plätze zurückkehren, denn die lärmsensiblen Amphibien wurden durch die Bauarbeiten vom Standort Hüttenort Richtung Stansstad vertrieben.

