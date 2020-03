Kehrsitenstrasse wird zeitweise gesperrt Wegen dringender Arbeiten für Steinschlagschutz und Schutzwaldpflege gelten auf der Kehrsitenstrasse ab 23. März Verkehrseinschränkungen. Philipp Unterschütz 11.03.2020, 09.41 Uhr

Räumungsarbeiten Mitte November 2019 oberhalb der Kehrsitenstrasse im Bereich der Galerie Hundschrott und Fischeregg. Bild: PD

Wegen dringender Räumungsarbeiten der Steinschlagschutzanlagen und für die Schutzwaldpflege unterhalb Känzeli muss die Kehrsitenstrasse im Abschnitt Harissen bis Steinbruch Zingel vom Montag, 23. März, bis Donnerstag, 9. April, jeweils vom Montag bis Freitag vormittags von 8 bis 9.45 Uhr und von 10 bis 11.45 Uhr sowie nachmittags von 13.15 bis 15 Uhr und von 15.15 bis 17 Uhr für jeglichen Fahrzeug- und Fussgängerverkehr gesperrt werden. Die Zu- und Wegfahrt für Notfalldienste ist gewährleistet.

Wie das Amt für Mobilität auf Anfrage mitteilt, werden mit den Massnahmen die Schutzanlagen und umliegende Waldpartien an der Kehrsitenstrasse unterhalten und gepflegt. Geplant ist, unmittelbar südlich des Steinbruchs Zingel der Firma Holcim die Waldpartie unter dem Felsband auszulichten. Dabei werden auch die Schutzanlagen von Fallholz und Laub befreit. Die Arbeiten erfolgen unabhängig vom Strassenprojekt. Sie werden örtlich anschliessend an die letzte, weiter südlich gelegene Räumung vom November 2019 ausgeführt. Wie damals muss erneut einiges an Material ausgeflogen werden, da es im sehr steilen Gelände nicht einfach auf die Strasse heruntergelassen werden kann.

Die beteiligten Spezialisten bemühten sich, die Arbeiten speditiv zu erledigen, damit die Sperrung möglichst kurz ist, schreibt das Amt für Mobilität. Bei ungünstiger Witterung müssen die Arbeiten verschoben werden. Bei zweifelhafter Witterung sind die lokalen Verkehrsschilder zu beachten oder gibt das Strasseninspektorat unter 041 618 46 46 gerne Auskunft.