Brünig Kinder entdecken jahrhundertealte Schnecken Der Brünigpass ist ein interessanter archäologischer Fundort. Nun durften unter einem Felsüberhang auch Kinder mitgraben und mitforschen. Romano Cuonz 07.08.2022, 18.00 Uhr

Die «Chluisbalm» ist ein höchst imposanter Felsüberhang, wenige Meter über dem alten Brünigweg. Unter diesem Fels hatten vor vielen Jahrhunderten Menschen Zuflucht vor dem Unbill der Natur gesucht. «Abri», zu Deutsch «Schutz», nennen Archäologen derlei Orte. Dem passionierten, in Sachseln wohnhaften Brünigpass-Archäologen Martin Berweger stach diese interessante Felspartie schon immer in die Augen. «Wenn man bei Grabungen nach Gegenständen aus der Ur- und Frühzeit sucht, kann man nie sicher sagen, ob man etwas findet.» Im Fall des «Brünig-Abri» aber habe man mindestens schon Zuversicht geschöpft. «Wir fanden hier Holzkohle, die von der ETH mittels Radiokarbonmethode untersucht wurde.» Das Resultat: «Hier müssen Menschen in der Eisenzeit, etwa 300 Jahre vor Christus, Feuer gemacht haben.»

Natürlich möchte der leidenschaftliche Forscher gerne wissen, ob Grabungen noch mehr ans Tageslicht bringen. Immerhin hatte man, unweit von diesem Ort, schon ein Flachbeil aus Kupfer gefunden. Dieses stammt aus dem Neolithikum, vier Jahrtausende vor Christus. Weil auf April 2023 eine Neuauflage der bald ausgehenden Broschüre «Themenweg Archäologie» ansteht, kam Berweger auf eine interessante Idee: Warum sollten sich an neuen Ausgrabungen nicht auch einmal Kinder beteiligen dürfen? Ihre Erfahrungen und Erlebnisse könnten die neu gestaltete Broschüre sogar bereichern und den Themenweg für Jugendliche und Erwachsene noch attraktiver machen.

Spannende Reise in Ur- und Frühzeit

«Ich erhielt im Vorfeld der Ausgrabungen die Möglichkeit, in Giswil, Lungern und Sachseln Schulkinder über unser Vorhaben zu informieren», erzählt Martin Berweger. Unter anderem habe das Forschungsteam Kinder und ihre Eltern auch zu einem Besuch am Grabungsort eingeladen. «Wir holen sie auf der emotionalen Ebene ab, Archäologie ist eine Art Schatzsuche.» Schon am ersten Tag durfte man bei der «Chluisbalm» einige Kinder in die Geheimnisse der Archäologie einweihen. Die Sechstklässlerin Annika stieg mit ihren beiden Schwestern Jara (3. Klasse) und Fiona (2. IOS) in die tiefe Grube hinunter. Dort kratzten sie Erde von den Wänden und gaben diese in ein feinmaschiges Sieb.

Spannend wurde es, als sie es anschliessend unter Anleitung der Kinderbetreuerin Bea Koens sieben und ganz genau anschauen durften. Jara stiess schon nach einigen wenigen Blicken auf etwas Weisses in der dunklen Erde: Hurra! Es ist das millimetergrosse Kalkhäuschen einer uralten Schnecke. «Diese kleinen Tiere suchen wir, weil sie uns viele Auskünfte geben», erklärt Bea Koens. Etwa darüber, wie die Bewaldung damals war. «Die Menschen, die unter diesen Felsen gerastet haben, besassen wohl nur wenige Sachen», vermutet Jara. Und ihre Schwester Annika erzählt: «Wir hörten in der 5. Klasse den spannenden Vortrag von Herrn Berweger, da wusste ich gleich, dass ich so eine Grabung einmal selber miterleben wollte.»

Archäologe Martin Berweger führt Annika, Jara und Fiona in die Geheimnisse der Grabungen ein. Bild: Romano Cuonz (Brünig, 5. August 2022)

Die Menschen damals, so Annika, seien über den Brünig mühsam gegangen. Und, mit einem Blick, hinunter zur vielbefahrenen Passstrasse, schmunzelt sie: «Laute Autos wie heute gab es damals noch nicht!» Auch die Orientierungsstufenschülerin Fiona hat Kalkreste von Schnecken entdeckt. Ihr Appetit auf mehr ist geweckt. «Cool wäre es, wenn wir nun auch noch Überbleibsel von Gebrauchsgegenständen finden würden!», sagt sie. Auch Tino Schelker aus dem solothurnischen Hofstetten-Flüh – er weilt im Camping Giswil in den Ferien – ist fasziniert: «Dass man nach so vielen Jahren noch immer Sachen aus der Urzeit findet, ist einfach erstaunlich.»

Abschluss wiederum in den Schulen

Am Projekt «Chluisbalm» ist auch Fabio Wegmüller, diplomierter Archäologe der Universität Zürich, beteiligt: «So einen Abri mit wichtigen Funden habe ich schon einmal im Kanton St.Gallen ausgegraben.» Gerne unterstütze er das Team am Brünig mit seinen Erfahrungen. «Ein Unterschlupf mit geschützten Schichten, ohne erodierenden Fluss oder Bach, ist wie ein Archiv im Boden.»

Für die Sachsler, Giswiler und Lungerer Schüler soll das Abenteuer noch weitergehen: Vom 24. bis zum 27. August sind auf den Schularealen Arbeitstage angesagt. Um auch kleinste Hinterlassenschaften aus der Ur- und Frühzeit zu erkennen, wird der Aushub der Grabung gesiebt und mit Wasser geschlämmt. Berweger sagt: «Wir suchen gemeinsam nach Knochen, Schneckenhäuschen, Teilen von Feuerstein, Holzkohlepartikeln und anderem Material, das uns einen Hinweis auf die Geschichte des Brünigs geben kann.»

Die Begleitbroschüre zum Themenweg Archäologie Brünig kann auf der Homepage www.saumweg.ch heruntergeladen werden. Diese enthält auch Hinweise zu weiteren Anlässen für Kinder nach den Grabungen.

