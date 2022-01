Der GP Migros gastiert auf Klewenalp

Kinder-Skirennen Der GP Migros gastiert auf der Klewenalp: Die Besten qualifizieren sich für das Final Am 22. Januar haben Mädchen und Buben der Jahrgänge 2006 bis 2014 die Chance, sich für das Final des Grand Prix Migros zu qualifizieren. Aber auch die Jüngsten (Jahrgang 2015/2016) dürfen sich auf ein Rennen auf der Klewenalp freuen. 06.01.2022, 18.54 Uhr

Am 22. Januar messen sich auf der Klewenalp Mädchen und Buben am diesjährigen Grand Prix der Migros. Bild: Corinne Glanzmann (Klewenalp, 28. Februar 2018)

Der Grand Prix ist für die jungen Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer ein absolutes Highlight, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Er ermögliche einen Vergleich mit den Kindern anderer Regionen und am Final sogar mit den Besten des ganzen Landes. Auch für Marco Odermatt sei der GP Migros in seinen Kinderjahren ein wichtiger Anlass gewesen. Die Organisatoren betonen aber, dass nicht nur die absoluten Cracks auf ihre Kosten kommen sollen. Unabhängig ihres fahrerischen Könnens oder einer Skiclubmitgliedschaft sollen die Kinder einen tollen Tag erleben. Alle Mädchen und Knaben erhalten zudem ein Erinnerungsgeschenk, einen Verpflegungsbon und eine verbilligte Tageskarte. Neu erhält jedes teilnehmende Kind auch ein persönliches Rennvideo. Im attraktiven Village sorgen die Rennsponsoren für Unterhaltung und Information.

Anmeldung noch bis 8. Januar möglich

Auf der familienfreundlichen Klewenalp wird am Samstag, 22. Januar, auf zwei Pisten gefahren. Die jüngeren Jahrgänge messen sich am Ergglen (ohne Rangierung und Zeitdruck), die älteren Kids starten am Klewenstock. Zum GP Migros sind alle Kinder eingeladen, Voraussetzungen gibt es keine. Anmeldeschluss ist der 8. Januar 2022. Anmelden kann man sich unter www.gp-migros.ch. (pd/inf)