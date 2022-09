In Nidwalden lohnt sich die Kita für ärmere Familien nicht

Kinderbetreuung Tiefere Tagestarife, aber geringere Subventionen: In Nidwalden lohnt sich die Kita für weniger verdienende Familien nicht Während im Nachbarkanton Obwalden mehr als die Hälfte des zweiten Lohns der Beispielfamilie Müller übrig bleibt, fressen die Kita-Kosten in Nidwalden das zusätzliche Einkommen ganz auf. Für die besser verdienende Familie Bucher hingegen lohnt sich die Kita – und das, obwohl sie keine Subventionen erhält. Carmen Epp Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Wenn Eltern im Kanton Nidwalden ihre Kinder in der Kita betreuen lassen, beteiligt sich die Gemeinde prozentual an den Kosten. Symbolbild: Katja Schlegel / AZ

Im Kanton Luzern unterscheiden sich die Kosten für die Betreuung in einer Kindertagesstätte (Kita) je nach Wohngemeinde – und das teilweise massiv, wie eine Datenerhebung von CH Media ergeben hat. So müssen Familien für die Betreuung zweier Kinder je nach Gemeinde zwischen 300 und 2300 Franken pro Monat für die Kita aufbringen.

Im Kanton Nidwalden sind ebenfalls die Gemeinden am Drücker. Die Höhe der Subventionsbeiträge ist jedoch – anders als im Kanton Luzern und ähnlich wie in Obwalden – kantonal geregelt. Die Kita-Kosten sind für eine Familie demnach gleichhoch, egal, ob sie in Hergiswil, Stansstad, Ennetbürgen, Oberdorf, Dallenwil, Emmetten, Wolfenschiessen, Stans, Buochs, Beckenried oder Ennetmoos wohnt.

Wie bei der Erhebung der Kita-Kosten im Kanton Luzern und Obwalden werden auch für Nidwalden dieselben zwei fiktiven Beispielfamilien Müller und Bucher miteinander verglichen. Beide Elternpaare haben zwei Kinder im Vorschulalter und leben dasselbe Familienmodell: Er arbeitet 100, sie 40 Prozent. Beide Familien zahlen gleich viel für die Krankenversicherung, leben zur Miete und geben ihre Kinder zwei Tage die Woche in die Kita.

Bei Familie Müller verdient der Vater netto 4950 und die Mutter 1620 Franken, was insgesamt etwa 6500 Franken auf dem Konto bedeutet. Müllers haben ein Gesamtvermögen von 50’000 Franken. Ihr steuerbares Einkommen liegt im Kanton Nidwalden bei 57’651 Franken. In der besser verdienenden Familie Bucher bringt der Vater netto 7650, die Mutter netto 2520 Franken nach Hause. Ihr Gesamtvermögen beträgt 100’000 Franken, das steuerbare Einkommen in Nidwalden liegt bei 101’820 Franken.

Gemeinde übernimmt bis zu 84 Prozent der Kita-Kosten

Gemäss Kinderbetreuungsgesetz beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der Familien für die Kinderbetreuung in Kitas mit einer Bewilligung der Behörden im Kanton. Der Anspruch auf Subventionen ist an mehrere Bedingungen gebunden, deren Höhe von mehreren Kriterien abhängig.

So schreibt das Gesetz für die Beteiligung der Gemeinden ein Mindestpensum der Erwerbstätigkeit vor. Bei zwei Erziehungsberechtigten, die im gleichen Haushalt leben, oder bei einem Elternteil, der mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenwohnt, muss das Erwerbspensum mindestens 120 Prozent betragen. Alleinerziehende, die nur mit den Kindern zusammenleben, müssen mindestens 20 Prozent arbeiten.

Ausserdem ist die Höhe der Gemeindebeiträge von Einkommen und Vermögen abhängig und in neun Tarifstufen eingeteilt. Je nach Tarifstufe liegt der Anteil, den die Gemeinde trägt, zwischen 10 und 84 Prozent pro Kind und Tag, wie in folgender Tabelle ersichtlich ist:

Liegt die Summe aus steuerbarem Einkommen und 10 Prozent des steuerbaren Vermögens höher als 65’000 Franken, trägt die Familie die Kosten der Kita alleine – eine Beteiligung durch die Gemeinde entfällt. Das trifft auf Familie Bucher zu, deren steuerbares Einkommen deutlich darüber liegt. Familie Müller hingegen fällt in Tarifstufe 8, womit ein Viertel der Kita-Kosten von der Gemeinde getragen wird.

Die Höhe des Gemeindebeitrages hängt jedoch auch vom tatsächlichen Tarif der gewählten Kita ab. Der maximal anrechenbare Tagestarif für die Betreuung in einer Kita beträgt 121 Franken. Bis zu Kitakosten von 121 Franken pro Tag beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten gemäss dem Prozentsatz der Tarifstufe. Ist die Kita teurer, wird bei der Berechnung der Subventionen mit 121 Franken gerechnet. Die Mehrkosten sind im letzteren Fall von den Erziehungsberechtigten zu bezahlen.

Familie Müller zahlt am Ende sogar drauf

Nimmt man den maximal anrechenbaren Tagestarif von 121 Franken pro Kind und Tag, zahlt Familie Bucher, die keinen Gemeindebeitrag erhält, 2081.20 Franken pro Monat für die Kita. Bei einem Nettolohn der Frau von 2520 Franken bleibt am Ende des Monats ein Plus von 438.80 Franken auf dem Konto. Die Kita lohnt sich also für Buchers, obwohl sie deren Kosten ganz alleine tragen müssen.

Anders bei Familie Müller. Zwar übernimmt die Gemeinde 520.30 Franken der Kita-Kosten. Da der Anteil, den die Familie tragen muss, immer noch 1560.90 Franken beträgt, blieben am Ende des Monats vom Nettolohn von Frau Müller gerade mal 59.10 Franken übrig. Bedenkt man, dass für den Nebenjob noch Transport- oder Essenskosten hinzukommen, zahlt Familie Müller am Ende sogar drauf.

Anders als im Kanton Obwalden, wo die meisten Kitas die gesetzlich festgelegten Normkosten von 128 Franken pro Kind und Tag verlangen, sind die Tarife der vom Kanton Nidwalden als beitragsberechtigt anerkannten Einrichtungen sehr unterschiedlich: Von 130 Franken in der Kindertagesstätte Märlischloss in Ennetbürgen bis 100 Franken in der Kita Konfetti in derselben Gemeinde. Letztere ist denn auch die einzige, die sich für Familie Müller lohnen würde. Hier blieben am Ende des Monats noch 459 Franken vom Zusatzverdienst der Frau übrig, bei allen anderen liegt das Plus unter 150 Franken.

Während die Wohngemeinde bei den Kita-Kosten nicht ins Gewicht fällt, tut dies die Wahl der Kita umso mehr – gerade für einkommensschwächere Familien.

Mitarbeit: Zoe Gwerder

