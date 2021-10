Film "Wild" thematisiert die Jagd auch von Nidwalden

Kinofilm Filmemacher empfiehlt: «Kinder auf die Jagd!» Der Bündner Mario Theus bringt einen Film über die Jagd ins Kino. Darin wird auch der Nidwaldner Andreas Käslin porträtiert. Interview: Urs Heinz Aerni Jetzt kommentieren 17.10.2021, 11.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mario Theus wuchs mit der Jagd in Graubünden auf und hat nun einen vielschichtigen Dokumentarfilm über das Handwerk gedreht, welches regelmässig Debatten auslöst. Er erklärt im Interview, welche Absichten er mit dem Film verfolgt und wie er den Nidwaldner Protagonisten für sein Projekt gewinnen konnte. Der Film Wild kommt im Herbst in die Kinos.

Die Jagd polarisiert, ist aber für viele ein fremdes, exotisches Terrain. Haben Sie eine Art Aufklärungsfilm gemacht?

Warum nicht? In der Schule, in Büchern oder vom Hörensagen lernen wir die Jagd nicht wirklich kennen. Zudem sind persönliche Jagderfahrungen in der einheimischen Natur mit ihren Tieren für eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung selten geworden. Unsere Kultur verändert sich. Statt durch einen Feldstecher zu schauen, tippen wir auf dem Smartphone, statt zu pirschen betreiben wir Trailrunning. Ich wollte einen Film realisieren, der die Jagd für das Publikum erlebbar macht und dadurch hoffentlich auch verständlicher.

Mario Theus widmet sich in seinem Film seinem Lebensthema: der Jagd und den Wildtieren. Bild: Stefan Vogel / Nidwaldner Zeitung

Sie nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer unmittelbar und ohne grosse Voraberklärungen direkt mit ins Geschehen.

Das ist die Idee. Wir wollten einen Film machen, der dem Zuschauer die Möglichkeit gibt, durch das filmische Erleben zu verstehen. Der Begriff «Einsicht» bringt das für mich gut auf den Punkt: Meinungsbildung durch eine vertiefte Auseinandersetzung. Ich möchte mit meinem Film den Horizont erweitern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können einen Teil des Lebens der heutigen Jägerinnen und Sammler miterleben, vom Kind bis zum Erwachsenen.

In Ihrem Film bekommt der Kanton Nidwalden einen prominenten Platz mit einem Porträt eines Jägers. Wie haben Sie ihn gefunden?

Andreas Käslin war meinem Produzenten Martin Schilt bestens bekannt aus dem Dokumentarfilm «Die Wiesenberger», bei dem er zusammen mit Bernard Weber Regie führte. Käslin ist eine starke und authentische Persönlichkeit. Da er auch Jäger ist, war der Fall klar, dass wir bei ihm anklopfen müssen.

Und, hat er sofort zugesagt?

Nach Bauchgefühlt hat er mir nach ein, zwei Stunden zugesagt. Wahrscheinlich als er merkte, dass wir aus dem gleichen Bergjägerholz geschnitzt sind. Die definitive Zusage kam aber erst, als ich ihm beim Test-Dreh zeigen konnte, dass er nie auf mich warten muss. Denn kein richtiger Jäger opfert eine Jagdsaison, um auf die Kamera zu warten.

Andreas Käslin ist Bergbauer und Jäger. Von seiner Alp Dossen startet er im September in der Morgenfrühe nach dem Melken direkt auf die Gämsjagd. Bild: Stefan Vogel / Nidwaldner Zeitung

Wie unterscheidet sich die Jagdkultur von Nidwalden zu jener beispielsweise Graubündens, wo Sie zuhause sind?

Der Unterschied ist sehr klein, allgemein ist die Jagdkultur in den Alpen überall sehr ähnlich. Ich hatte also auch gar keine Probleme, mich mit Andreas Käslin kulturell zu verstehen. Unterschiede offenbaren sich eigentlich erst bei der formalen Regelung, den Gesetzen, die in der Hoheit der Kantone liegt.

Was könnte am Austausch zwischen den Jägerinnen und Jägern verbessert werden?

Jäger und Jägerinnen von allen Himmelsrichtungen treffen sich hin und wieder auf Jagdmessen, informieren sich in den Schweizer Jagdmagazinen oder schauen in den Interessengruppen der Sozialen Medien vorbei. Der schönste Austausch findet natürlich statt, wenn man als Gast in anderen Kantonen jagen darf oder umgekehrt.

Also keine Konkurrenz untereinander?

Wir Jäger verstehen uns gegenseitig sehr gut, wenn es nicht gerade um den gleichen Gamsbock geht, den beide als Beute möchten. Verbessern kann die Jägerschaft, was den Austausch betrifft, vor allem die Kommunikation gegen Aussen zu den Nichtjägern. Der Film Wild könnte diesbezüglich ein perfekter Eisbrecher sein.

Im Film zeigen Sie einen Grossvater und einen Vater, die ein Kind mit auf die Gamsgjagd nehmen. Das finden einige poetisch, andere fragen sich, ob das sinnvoll sei.

Ich bin mit der einheimischen Jagdkultur aufgewachsen. Mein Vater nahm mich zum ersten Mal mit auf die Jagd, als ich sechs Jahre alt war. Den Wunsch, mitzudürfen, hatte ich schon im Alter von vier Jahren. Ich war sehr neugierig und wollte unbedingt in diese Welt der Fabelwesen wie Schneehasen, Gämsen, Hirsche oder Rehe eintauchen. Denn mein Vater brachte diese Wesen jeweils als Beute nach Hause. Dass ich in einer Jägerfamilie aufgewachsen bin, sehe ich als Geschenk. Ich wollte im Film zeigen, wie Kinder in die Jagdkultur eingeführt werden und diese von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Bereits als Kind an der Seite meines Vaters lernte ich etwas, was mir mein ganzes Leben lang und besonders als Filmer sehr entgegenkommt: Geduld, Durchhaltewillen, Zielstrebigkeit, Achtsamkeit und Wertschätzung. Das Jägerleben ist eine der besten Lebensschulen überhaupt. Darum sage ich nicht wie Herbert Grönemeyer «Kinder an die Macht!» – ich sage: «Kinder auf die Jagd!»