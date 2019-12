Kirche Ennetmoos ist im Wandel Gemeindeleiter Markus Blöse und Pfarradministrator Pater Adolf möchten ihre Pensen reduzieren. Richard Greuter 01.12.2019, 12.05 Uhr

Die Kirche Ennetmoos. Bild: Richard Greuter (1. Dezember 2019)

Mit dem eingespielten Team von Gemeindeleiter Markus Blöse und Pater Adolf in der Seelsorge ist Ennetmoos seit 13 Jahren gut aufgestellt. «Wir dürfen uns glücklich schätzen, solch engagierte Seelsorger bei uns zu wissen», war kürzlich im Pfarreiblatt Ennetmoos zu lesen. Doch schon länger hat Markus Blöse dem Kirchenrat mitgeteilt, dass es ihm ein Anliegen sei, an Wochenenden mehr Zeit für seine Familie zu haben. «Ich habe Defizite in der Familie», sagte Gemeindeleiter Blöse vergangenen Freitag an der Kirchgemeindeversammlung.