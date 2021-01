Kirche Grünes Licht fürs Pfarrhaus Stans Aus dem Pfarrhaus in Stans wird ein Bürogebäude. Die Kirchgemeinde genehmigte den Kredit von 405'000 Franken. Richard Greuter 30.01.2021, 15.24 Uhr

Der Umnutzung des Pfarrhauses in Stans steht nichts mehr im Wege. Im kommenden Frühjahr entstehen in diesem historischen Gebäude aus dem 14. Jahrhundert insgesamt 10 Büroräume für 13 Arbeitsplätze. Bis zu den Sommerferien sollen die Arbeiten beendet sein. Für einen reibungslosen Ablauf sorgt das Büro Plus Architekten aus Stans.

Katholisches Pfarrhaus Stans erbaut 1647-1648. Man wollte dem Pfarrer ein «habeliges» Haus zur Verfügung stellen. Nun will es der Kirchenrat umzutzen. Richard Greuter Nz / Nidwaldner Zeitung

Etwa 40 Personen, darunter das gesamte Seelsorgeteam besuchten vergangenen Freitag die ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung in der Pfarrkirche in Stans, die Kirchmeier Matthias Bünter leitete. Ohne Gegenstimme genehmigten die Versammlung den Antrag des Kirchenrates, das Pfarrhaus mit einem Betrag von 405'000 Franken zum Bürogebäude umzugestalten. Die Versammlung mit gerade mal zwei Traktanden – aus rechtlichen Gründen wurden auch zwei Stimmenzähler gewählt – dauerte nicht einmal eine Stunde.

200'000 Franken für bauliche Veränderungen

Bauchef Max Leuthold erläuterte in kurzen Zügen die Entstehungsgeschichte und die wichtigsten Details des Projektes. Die Idee, das Seelsorgeteam und das Sekretariat zu vereinen, kam aus dem Seelsorgeteam selber, berichtete Leuthold. Nach dem Tod von Pfarrer David Blunschi musste sich dieses Team neu finden. Dazu stand ihm ein externes Coaching zur Verfügung.

Rund die Hälfte der Projektkosten, knapp 200'000 Franken, sind für bauliche Arbeiten am Gebäude vorgesehen. Etwas mehr als 100'000 Franken kostet die Gebäudetechnik (EDV und Stromversorgung). Rund 15'000 Franken beträgt der Aufwand für die fachgerechte Entsorgung von asbesthaltigen PVC-Belägen. Ein grosses Augenmerk gilt dem historischen Kapitel-Saal im Erdgeschoss. In diesem denkmalgeschützten Raum soll vor allem die Kasettendecke repariert werden. Knapp 30'000 Franken beträgt der Aufwand für Wandschränke und einzelne Büromöbel. Der Rest der Projektkosten verteilt sich auf in kleineren Detailbeträge.

Grössere Neuanschaffungen brauche es nicht. Max Leuthold betonte, dass es der Wunsch des Seelsorgeteams war, mit ihren jetzigen Büromöbeln weiter zu arbeiten. Das Team, welches von Pfarradministrator Melchior Betschart, Seelsorger Marino Bosoppi und der Religionspädagogin Daniela Bühlmann geführt wird, zieht im kommenden Sommer in die neuen Räumlichkeiten um.

Ein neuer Pfarrer in den nächsten vier Jahren

Max Leuthold, Bauchef. Bild: Richard Greuter (Stans, 29. Januar 2021)

Auch wenn das Pfarrhaus im kommenden Frühling zum Bürohaus umfunktioniert wird, soll es künftig wieder möglich sein, einen Pfarrer unterzubringen. Doch Bauchef Leuthold rechnet kaum damit, dass dies in Kürze geschieht. Leuthold:

«Wir wissen nicht ob wir je wieder einen Pfarrer haben werden.»

Zudem sagte der Bauchef weiter: «Die Erfahrung zeigt, dass Priester eher nicht im Pfarrhaus wohnen möchten.» Viele Priester wünschten sich vermehrt auch eine eigene Privatsphäred. Etwas zuversichtlicher zeigen sich Pfarradministrator Melchior Betschart und Seelsorger Marino Bosoppi. Beide sind der Meinung, dass der Kantonshauptort bald wieder durch einen Pfarrer betreut wird. «Ich rechne noch vor 2025 mit einem Pfarrer», sagte Melchior Betschart. Mit dem konservativ denkenden Bistum Chur habe dies wenig zu tun, meinten Bosoppi und Betschart.