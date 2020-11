Leserbrief Kirche im Dorf lassen Zum Leserbrief «Fehlmanipulation wird als sexueller Übergriff taxiert», Ausgabe vom 27. Oktober 01.11.2020, 10.41 Uhr

Haben Sie schon mal ganz «aus Versehen» jemandem fälschlicherweise über Whatsapp eine Nachricht geschickt? Das ist gar nicht so einfach und wenn doch, können Sie danach die Nachricht für Sender und Empfänger löschen. Aber das ist es nicht, was mich an der Nacktbild-Diskussion stört. Ich wundere mich über einige Kommentare und Leserbriefschreiber. Auf der einen Seite, trägt unsere Kirche schwer an den Vorwürfen im Umgang mit der Aufarbeitung ihrer dunklen Kapitel bei sexuellen Übergriffen. Auf der anderen Seite wird eine «christliche Antwort» auf das Fehlverhalten des Pfarradministrators und damit Nachsicht gefordert. Wenn die Richtlinien der Bischofskonferenz nicht gelten sollen, dann brauchen wir sie auch nicht. Wo bleibt das Verständnis für die verletzten Gefühle einer Frau, die ein solches Foto von ihrem Vorgesetzten bekommt? Und das in unserer Kirche.

Muss für Menschen, die im Namen Gottes eine besondere Verantwortung in unserer Kirche tragen nicht mehr gelten als das, was allgemein gilt. Sich entschuldigen bei der Betroffenen ist das eine, Verantwortung übernehmen, das andere. Das gilt erst Recht für Personen, die in besonderer Weise öffentliches Vertrauen geniessen. Lassen wir nun diejenigen arbeiten, die über Fakten und Folgen zu entscheiden haben: Staatsanwaltschaft und Gerichte. Ich wünschte mir, dass wieder mehr Sachlichkeit Einzug hält, die Fakten als Fakten anerkannt werden und die Kirche im Dorf belassen wird.

Reiner Christen, Hergiswil