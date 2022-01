Journalist und reformierte Kirche Nidwalden einigen sich

Nidwalden Reformierte Kirche Nidwalden einigt sich mit ehemaligem Redaktionsleiter Der Rechtsstreit um finanzielle Forderungen wurde aussergerichtlich beigelegt. Für Thomas Vaszary steht die journalistische Aufarbeitung des Vorgehens des Kirchenrats noch aus. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Die Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden und der ehemalige Redaktionsleiter der «Kirchen-News», Thomas Vaszary, haben ihren Rechtsstreit bei einer offiziellen Schlichtungsverhandlung aussergerichtlich und abschliessend beigelegt. Das halten sowohl die Kirche wie auch die Vaszary Media GmbH in Medienmitteilungen fest. Laut der Reformierten Kirche erhält Thomas Vaszary einen Betrag von 20’000 Franken anstelle der von ihm geforderten knapp 60’000 Franken. Der Kirchenrat hatte ursprünglich nur 3000 Franken angeboten und Schadenersatz gefordert.

Thomas Vaszary, ehemaliger Redaktionsleiter der «Kirchen-News». Bild: PD

Laut Thomas Vaszary sei damit auch der Weg frei für das Budget 2022, das die Kirchenmitglieder Ende November 2021 an ihrer Versammlung abgelehnt hätten, um Druck auf den Kirchenrat auszuüben. Vaszary hält weiter fest:

«Mit dem Vergleich ist allerdings nur die finanzielle Seite der Geschichte geregelt. Die journalistische Aufarbeitung des Vorgehens des Kirchenrates steht noch aus, auch kirchenintern.»

Der Kirchenrat schreibt seinerseits, dass die ordentliche Herbstversammlung das Budget abgelehnt habe, weil das Fehlen von Rückstellungen für den «Fall Vaszary» bemängelt worden sei. Der Kirchenrat sei daher zuversichtlich, dass der Voranschlag für das Jahr 2022 an der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung am 8. März genehmigt werde.

Kontroverse im kirchlichen Info-Magazin

Ausgelöst hatte die Auseinandersetzung eine Kontroverse zu den «Kirchen-News» im Vorfeld der Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative im Herbst 2020. Gemäss der Mitteilung der Kirche habe sich der ehemalige Redaktionsleiter geweigert, den Entscheid des Kirchenrats zu akzeptieren, wonach die «Kirchen-News» als Informationsmedium für Aktivitäten der Kirche diene und nicht für politische Themen zweckentfremdet werden dürfe.

Der Abdruck eines persönlichen Kommentars Vaszarys zur Initiative in der Ausgabe vom November 2020 habe zu einem irreparablen Vertrauensbruch zwischen ihm und dem Kirchenrat geführt, wird Kirchenratspräsident Wolfgang Gaede in der Mitteilung zitiert. Daraufhin sei der Vaszary Media GmbH das Mandat entzogen worden. Die Novemberausgabe des Magazins wurde in der Folge nicht ausgeliefert.

Wolfgang Gaede, Präsident der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden. Bild: Richard Greuter (Stansstad,

7. September 2021)

Thomas Vaszary sieht den Vertrauensbruch auf Seiten des Kirchenrats. Im Redaktionsstatut der «Kirchen-News», das auch der Kirchenrat als Herausgeber unterschrieben habe, sei festgehalten, dass sich das Magazin auch politischen und kontroversen Themen sowie deren Kommentierung annehmen solle und ein offenes Forum für verschiedene Meinungen sei.

Eine Änderung würde eine Anhörung bedingen. Das sei nicht geschehen, bevor der Kirchenrat drei Tage vor Redaktionsschluss beschlossen habe, die geplante Berichterstattung zur Konzernverantwortungsinitiative zu kippen und so Medienzensur zu betreiben. Kirchenrats-Vizepräsidentin Diana Hartz habe sogar hinter dem Rücken der Redaktion den Contra-Beitrag von Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder gestoppt. Damit sei auch der Pro-Beitrag von Katharina Boerlin, Kirche für Konzernverantwortung, hinfällig geworden. Vaszary zeigte sich erstaunt, dass solch ein Vorgehen von Präsident Wolfgang Gaede gestützt wurde. Er habe sich gegen solche Machenschaften gewehrt und sei dafür fristlos freigestellt worden.

Nicht zusätzlich Öl ins Feuer giessen

Auf den geäusserten konkreten Vorwurf gegen Diana Hartz geht Wolfgang Gaede auf Anfrage nicht ein.

«Der Kirchenrat hatte den Beschluss gefasst, bei dem sehr emotionalen Abstimmungskampf über das Volksbegehren nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer zu giessen.»

Dieser Beschluss stehe für den Rat über dem Redaktionsstatut. Das sei juristisch abgeklärt worden. Er habe Thomas Vaszary in mehreren Telefonaten gebeten, das Thema aus dem Magazin herauszunehmen. Vaszary bestätigt ein Telefonat, bei dem Gaede massiv Druck auf ihn ausgeübt habe.

Gaede sagt weiter, dass schon ein, zwei Jahre vor dem Herbst 2020 eine schleichende Verpolitisierung der «Kirchen-News» wahrnehmbar gewesen sei. Es habe entsprechende Rückmeldungen gegeben, über die er den Redaktionsleiter auch in Kenntnis gesetzt habe.

Reputationsschaden für die Nidwaldner Kirche

Thomas Vaszary bilanziert:

«Wer bewusst einen unabhängigen Journalisten als Redaktionsleiter verpflichtet und ein Redaktionsstatut unterschreibt, muss sich auch an die Rechte und Pflichten der Medienfreiheit halten.»

Der Kirchenrat jedoch habe seine Macht missbraucht, die Redaktion massiv unter Druck gesetzt und mit seiner Medienzensur versucht, die Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative zu beeinflussen. Daraus seien ein riesiges Kommunikationsdesaster und hoher Reputationsschaden für die Nidwaldner Kirche entstanden.

Kirchenratspräsident Wolfgang Gaede hält fest: «Die ‹Kirchen-News› sind keine Publikation auf dem freien Markt.» Das Magazin werde aus den Kirchensteuern finanziert. «Wer das bezahlt, muss auch mit den Themen bedient werden, die er oder sie lesen will. Wir haben über 4000 Kirchenmitglieder, die das ganze politische Spektrum widerspiegeln.» Es sei ein Querschnitt der Gesellschaft. Diesem Umstand müssten die «Kirchen-News» gerecht werden.

