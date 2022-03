Seeklang in Hergiswil zeigt viele Klangfarben

Hergiswil Klassik in vielen Klangfarben Im Konzert der Seeklang-Reihe begeisterten Jesper Gasseling & Friends am Freitagabend die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer. 15.03.2022, 17.11 Uhr

Die Klassikreihe Seeklang und das Seeklang-Festival sind seit 2017 innovativer und kreativer Bestandteil in Hergiswil. Ins Leben gerufen von Jesper Gasseling und unterstützt von der Kulturkommission Hergiswil konnten sie selbst in den letzten zwei Jahren – mit Schutzmassnahmen – durchgeführt werden. Dem jungen Hergiswiler Geiger, der in Luzern und London studiert hat, gelingt es immer wieder, mit seinen Freunden in verschiedenen Besetzungen besondere Kammerkonzerte zu gestalten.

Zu hören im Seeklang-Konzert: (von links) Jesper Gasseling, Marija Bokor, Isabel Charisius und Elody Thiéry. Bild: PD

Nun konnten am Freitagabend erstmals seit 2020 wieder viele Musikliebhaber die Aula Grossmatt ohne Einschränkungen füllen. Und der grosse Saal war sehr gut besucht. Mit Beethovens Frühlingssonate kam das Thema «In Full Bloom» in frischem Aufblühen und duftenden Klangfarben voll zur Geltung. Jesper Gasseling und Marija Bokor am Klavier spielten sich die lichten Themen filigran und virtuos zu. Sie spürten den Ideen des Komponisten mit Licht und Schatten ausdrucksvoll nach. Gasselings Violine von Nicola Amati, auf der er zur Zeit spielt, kennt klanglich keine Grenzen. Er entlockte ihr unglaublich fein schattierte Töne, die sich kongenial mit den feinfühligen Klavierklängen mischten.

Dass Jesper Gasseling auch immer etwas zu den Kompositionen erzählt, gehört zu den Seeklangkonzerten und macht sie besonders persönlich: Das Klavierquartett Nr. 1 c-Moll von Gabriel Fauré «klingt wie Frühling: kann sich nicht recht zwischen hell und dunkel entscheiden.» Marija Bokor, Jesper Gasseling, Isabel Charisius, Viola, und die Cellistin Elodie Thery musizierten so, als hätten sie schon immer zusammengespielt. Isabel Charisius war Mitglied des berühmten Alban-Berg-Quartetts und lehrt an der Musikhochschule Luzern. Sie ist eine der führenden Bratschistinnen und Kammermusikerinnen und spielt regelmässig auf allen bedeutenden Konzertpodien in Europa, Amerika und Asien.

Spielfreude überträgt sich auf Publikum

Die vielfältig schimmernden Klangfarben sowie die ständigen Wechsel zwischen Dur und Moll gelangen ausdrucksstark aus innerem Empfinden. Wie sich die Streicher im intensiven Klang ergänzten, wie jedes Unisono ergreifend gemeinsam gelang, wie die Pianistin mit impressionistisch flirrenden Tongirlanden den farbenreichen Grund ausspielte, das war berückend. Melancholische Themen wurden ebenso ausgereizt wie das atemlos-luftige Dahineilen in Scherzo und Finale. Die sichtbare Spielfreude übertrug sich direkt auf das Publikum. Begeisterten Applaus gab es auch nach der Zugabe, der intensiv gesanglich ausgespielten «Berceuse» von Fauré. (pd/lur)